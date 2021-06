Am 12. August kommt der Film „Wem gehört mein Dorf“ des Rügener Regisseurs Christoph Eder bundesweit in die Kinos – vorab ist er in Göhren zu sehen. Die OZ verrät, wie Sie an Karten kommen und lässt sich vom Regisseur die brisanten Themen erläutern, die in der Doku behandelt werden.