Bergen

Zuletzt war es dunkel geworden um ihn. Dunkel und still. Es ist für einen Fotografen fast die größte Strafe, sein Augenlicht zu verlieren. Im Jahr 2020 war Klaus Ender in Folge seiner Parkinson-Erkrankung und eines Schlaganfalls erblindet.

Trotzdem wirkte er aufgeräumt, als wir uns das letzte Mal trafen, wenn auch gezeichnet von der Krankheit und ein wenig traurig. Im Dezember 2020 im Wintergarten seines Hauses in Bergen auf Rügen.

Akt, Landschaft, Natur und Fotokunst

Gemeinsam mit seiner geliebten Frau Gabriele holte er noch mal sein gesamtes Leben durch, plauderte von den Anfängen seiner Jugend als wilder, ungezügelter Kerl, dem die DDR viel zu eng, doch zugleich Heimat war. Wir blätterten in all seinen Werken, Gabriele Ender zeigte die schönsten Bilder – nicht nur Akt, auch Natur, Landschaft, Fotokunst.

Und sie las Gedichte und Aphorismen vor. Die beiden zusammen in einem Raum – und alles war gefüllt von Liebe. Zwei Menschen, die sich gegen alle Widerstände und den Altersunterschied gefunden haben – und nie verloren.

Unglaubliches Lebenswerk

Wir, der Reporter und der Aktfotograf, haben uns nicht sofort gefunden. Nach unserem ersten Treffen vor über 20 Jahren auf Rügen war Klaus Ender sauer, redete lange nicht mehr mit mir. Ein flapsiger Satz des Reporterjungspunds hatte ihn verärgert.

Der Rest muss gefallen haben. Denn wir fanden wieder zusammen, haben uns ausgequatscht und so konnte ich als Journalist über mehr als 20 Jahre das unglaubliche Lebenswerk des Rügener Fotografen mitverfolgen – auch wenn ich die wilden Anfänge verpasst hatte. Über Klaus Ender kann man viel sagen.

Mehr als 140 Buchtitel veröffentlicht

Der Mann, der die Aktfotografie in der DDR salonfähig machte. Der Mann, der die Farbfilterfotografie revolutionierte. Der Fotograf, der mehr als 140 Buchtittel veröffentlichte. Darunter Fotografie-Fachbücher, Aphorismensammlungen, Kalender und Gedichtbände.

Und natürlich jede Menge Bildbände wie „Nackt zwischen Dornen“, „Akt mit Takt“, „Meine schönsten Enthüllungen“ oder seine Biografie „Die nackten Tatsachen des Klaus Ender“. In seinem Archiv finden sich 150 000 Fotos und 2000 Gedichte.

In Berlin geboren, das Glück auf Rügen gefunden

Der 1939 in Berlin geborene Künstler lebte auf Rügen, in Friedrichshafen am Bodensee, in Österreich. Er lernte Bäcker, begeisterte sich früh für die Fotografie und zog mit der Kamera durch die Landschaft, ging freiwillig zurück in die DDR, weil er seine Heimat vermisste, und arbeitete freiberuflich als Fotojournalist, auch für die OZ auf Rügen, in der er 1965 sein erstes Foto veröffentlichte.

Dann kam die Aktfotografie. Klaus Ender war ein stolzer, wortgewandter, auch lauter und widerspenstiger Mann. Als junger Mann ein wilder Haudegen, als älterer Herr mit ironischem Witz und streitbar.

1965: DDR-Magazin brachte erstes Aktbild

1965 bringt das berühmte DDR-Magazin sein erstes Aktbild. Bis 1975 folgten unzählige Akte in 25 Magazinen und 50 Verlagen, nach der Wende auch im Playboy („Eine Insel mit zwei Bergen“) – der Ritterschlag des Westens. 1978 lernt er seine Gaby kennen. 1984 heiraten die beiden. Seitdem sind sie unzertrennlich gewesen. 2002 erhielt er die Diagnose Parkinson. Von 2014 bis 2016 erschienen in der Rügener Ausgabe der OZ seine „Frei Körper Kolumnen“.

Nun musste Gabriele Ender von ihrem Mann Abschied nehmen. Am 2. April wäre Klaus Ender 82 Jahre alt geworden. Er ist, sagt seine Frau, am Nachmittag des 18. März 2021 friedlich eingeschlafen. Nach langer schwerer Krankheit. Am 24. März wird Klaus Ender in Thiessow auf Rügen beigesetzt.

Mehr als nur Aktfotograf

Gabriele Ender ist es wichtig, dass ihr Mann nicht nur als der Aktfotograf, der Künstler, der die Frauen auszog, in Erinnerung bleibt.

Klaus Ender fotografiert seine Frau Gabriele 2016 im heimischen Garten in Bergen auf Rügen. Quelle: Stefanie Büssing

Sie sagt einen Tag nach seinem Tod: „Natürlich ist die Aktfotografie ein wichtiger Bestandteil des künstlerischen Schaffens meines Mannes, dennoch kann man sein Werk nicht darauf reduzieren. Seine Landschafts- und Naturaufnahmen sind von einer hohen Sensibilität geprägt und auch seine tiefsinnigen Gedichte und Aphorismen sind für viele Menschen Freude und Lebenshilfe zugleich. Wir erhalten immer wieder bewegende Mails und Zuschriften zu seinen Publikationen, eine der letzten war: ’Ihre Kalender bereichern mein Leben’“.

Nicht umsonst solle der Film, der zur Zeit über sein Lebenswerk entsteht, heißen: „Wenn Bilder eine Seele haben.“ Gabriele Ender sagt „Seine Bilder haben Seele.“

Von Michael Meyer