Sassnitz

Sie sind sympathisch, leidenschaftlich und ganz nah dran: „Die Tierärzte – Retter mit Herz“ operieren bei Fremdkörpern im Hals, bei dringenden Notfällen oder gerissenen Bändern. Sie trösten, päppeln auf und sind unermüdlich im Einsatz für ihre tierischen Patienten. In dieser Woche startet die zweite Staffel der beliebten ARD-Doku-Serie. Sie begleitet Veterinäre von Rügen bis Starnberg und zeigt, was hinter den Türen und in den OPs der Tierarztpraxen vorgeht. Mit dabei ist auch der Sassnitzer Tierarzt Marco Nieburg.

Zur Galerie Der Sassnitzer Tierarzt Marco Nieburg ist einer der Helden in der Serie „Die Tierärzte – Retter mit Herz"

TV-Tier-Doktor aus dem Osten

„In der ersten Staffel hatten wir keinen Arzt aus den neuen Bundesländern dabei, deshalb haben wir nun verstärkt im Osten gesucht“, verrät Ingo Stabler, der für die Dreharbeiten verantwortliche Projektleiter. Bei Recherchen im Netz sei man auf den Rügener Tierarzt gestoßen. „Er hatte sehr gute Bewertungen. Viele Urlauber schrieben, so einen tollen Tierarzt hätten sie nicht einmal zu Hause“, verrät Stabler. Das habe sich auch bei den Dreharbeiten bestätigt. „Er ist sehr mitfühlend und geht toll mit den Tieren um. Das hat uns sehr gut gefallen“, so Stabler. „Auch die Insel passt sehr gut in unser Konzept, weil wir in der Serie auch über die Landschaft und die schönen Orte dort erzählen.“

Sendetermine „Die Tierärzte – Retter mit Herz“ mit Sassnitzer Tierarzt Die ARD-Serie „Die Tierärzte – Retter mit Herz“ zeigt den Rügener Tierarzt Marco Nieburg zu folgenden Sendeterminen: 4. März, Folge 3 – Der gesprächige Dalmatiner; 9. März, Folge 6 – OP in letzter Minute; 10. März, Folge 7 – Vorsicht Rattengift; 19. März, Folge 12 – Ein Hund im Kornfeld; 26. März, Folge 17 – Der Leberkäs-Lumpi; 3. April, Folge 23 – Die Insel-Docs; 16. April, Folge 29 – Lieb und (manchmal) teuer

Für Nieburg und sein Praxisteam ist es nicht das erste Mal, dass bei ihnen gedreht wird: Zu sehen waren sie unter anderem bereits in der Vox-Doku-Serie „Menschen, Tiere und Doktoren“, der Sat.1-Reportage „24 Stunden“ und in der Kabel-eins-Serie „Achtung Kontrolle – Einsatz für die Ordnungshüter“. „Für uns ist das mittlerweile gar nicht mehr so aufregend“, verrät Nieburg und lacht. Dennoch habe sich das fünfköpfige Praxisteam sofort einstimmig für die Dreharbeiten entschieden.

Rollende Inselpraxis

Nach Rügen verschlug es den gebürtigen Herforder nach dem Studium, um im Auftrag des Friedrich-Loeffler-Instituts den Vogelgrippe-Virus zu erforschen. Seit 2005 rollt der Ostwestfale mit seiner mobilen Tierarztpraxis über die Insel. Von einer daumennagelgroßen Fledermaus, der er den Flügel genäht hat, über Wölfe und Affen aus dem Tierpark Sassnitz bis hin zur Dogge reicht das tierische Spektrum auf seinem mobilen Behandlungstisch. „Rauszufahren, mir Zeit für die Menschen zu nehmen und auch mal mit den Tieren zu kuscheln, das ist für mich Luxus“, sagt Nieburg. Seit 2009 betreibt er zusätzlich eine feste Praxis in Sassnitz, in der er rund 60 Kleintiere pro Tag behandelt.

Nichts gescriptet oder gestellt

Zehn Drehtage lang wurde er dabei von einem dreiköpfigen Drehteam begleitet. „Das empfanden wir aber nicht als störend, wir konnten trotzdem unseren Alltag leben“, sagt Nieburg. Es gebe Formate, bei denen auf Knopfdruck Tränen flössen oder möglichst viel Blut gezeigt werde. „Das war hier nicht der Fall. Es wurden nur Fälle genommen, die auch wirklich reinkommen“, lobt der 48-Jährige. Das bestätigt auch Stabler. „Bei uns wird nichts gescriptet oder gestellt“, sagt er. „Trotzdem gab es viele spannende und bewegende Momente. Beispielsweise ein verletzter Bussard, der eines Morgens in einer Kiste vor der Tür stand oder ein Tierbesitzer, der kein Geld für die rettende Operation seines Hundes hatte.“ Dabei ist es Nieburg wichtig, dass keine emotionalen Grenzen überschritten werden. „Wir wollen unsere Patienten ja nicht vorführen. Wenn ich sehe, dass es ernst wird, nehme ich die Leute raus“, sagt er. Das gelte beispielsweise, wenn ein Tier eingeschläfert werden müsse.

Dreharbeiten gehen im April weiter

Gedreht wurde nicht nur in der Praxis, sondern auch am Hafen von Sassnitz, an den Kreidefelsen und beim Strandspaziergang mit der Familie. „Auch das gehört zum Konzept. Wir wollen zeigen, wie die Ärzte Beruf und Privatleben unter einen Hut bringen“, sagt Stabler. Zu Nieburgs Familie gehören nebst Lebensgefährtin und drei Kindern auch drei Hunde aus dem Tierschutz, vier Schildkröten, Kaninchen und ein Streifenhörnchen. Auch das ist den Machern der Doku-Serie wichtig: „Tierärzte, die keine Zeit für ein eigenes Haustier haben, kamen für uns nicht in Betracht“, verrät Redakteurin Anke Schmidt-Bratzel. Insgesamt neun Tierärzte aus ganz Deutschland werden in der zweiten Staffel begleitet. Nebenbei bekommen die Zuschauer Tipps für die eigenen Haustiere. „Ich denke, dass es viele Menschen interessiert, einmal hinter die Kulissen zu schauen“, ist sich auch Marco Nieburg sicher, der in insgesamt sieben Folgen der zweiten Staffel zu sehen ist. Auch in der dritten Staffel wird der sympathische Tierretter zu sehen sein. „Im April gehen die Dreharbeiten weiter“, so Nieburg. Gezeigt werden insgesamt 30 neue Folgen, die jeweils von Montag bis Freitag um 16.10 Uhr in der ARD ausgestrahlt werden.

Lesen Sie auch:

Von Stefanie Büssing