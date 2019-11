Sängerin Annett Louisan in Rostock: „Ich feiere die Naivität“

Rostock

Das Licht im Zuschauerraum geht aus. Das blaue Licht der Scheinwerfer lenkt die Aufmerksamkeit auf die Bühne, auf der die Band erscheint. Die Musiker stimmen gerade den Titelsong vom neuen Album „Kleine große Liebe“ an und Annett Louisan betritt bei tönendem Applaus die Bühne der Rostocker Stadthalle.

Am Dienstagabend haben sich mehr als 1500 Zuschauer in der Rostocker Stadthalle eingefunden, um die Sängerin mit ihrer zarten Stimme live zu erleben. „Die schönsten Zeiten sind für mich angebrochen. Ich habe eine kleine Tochter, die ich sehr liebe und darf endlich wieder singen.“ erklärt Louisan mit ihrer weichen, jugendlichen Stimme.

Lieder vom neuen Album und Klassiker neu arrangiert

Die Sängerin Annett Louisan ist am Dienstagabend vor rund 1500 Besuchern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. Quelle: Ove Arscholl

Schon nach den ersten Tönen wird klar: Annett Louisan hat sich verändert, ist gewachsen und doch ist sie noch die Gleiche. Mir ihrer samtig-feinen Stimme singt sie Lieder von ihrem neuen Album „Kleine große Liebe“ und Klassiker wie „Eve“, „Ich will doch nur spielen“ und „Ende Dezember“. Dabei begeistert sie das Rostocker Publikum mit ihrer Natürlichkeit.

Annett Louisan hat seit 2004 eine steile Karriere hingelegt und ist ein strahlender Stern am deutschen Chansonhimmel. Alben wie „Bohéme“, „In meiner Mitte“ und „Zu viel Information“ wurden mehrfach mit Gold ausgezeichnet und lassen die Herzen von Louisan-Fans höher schlagen.

In „Kleine große Liebe“ geht es viel um das Muttersein

Im März 2019 ist nach fünf Jahren wieder ein neues Album erschienen. In „Kleine große Liebe“ singt Louisan von der Erfahrung Mutter zu werden, von Familienbanden, Liebes- und Lebensgeschichten.

Louisan steht mit ihrer Band auf der Bühne. Die fünf Musiker überzeugen mit ihrer Musikalität. Mal tragen sie die Sängerin, mal stechen sie mit gefühlvollen, melodischen oder perkussiven Solos heraus. Sie spielen Louisans Klassiker in neuen Arrangements, die zur Entwicklung der Sängerin passen.

Bildergalerie: So war der Auftritt von Annett Louisan in Rostock

Zur Galerie In der Rostocker Stadthalle hat die Sängerin Annett Louisan vor über 1500 Zuschauern gesungen. Mit ihrer weichen, jugendlichen Stimme und den neuen und alten Songs begeisterte sie das Rostocker Publikum.

„Ich habe auch eine melancholische Seite“

Auch Marie (8) und Ingo Parr (43) genießen das Konzert. „Die Texte und ihre Stimme sind so schön. Die Musiker sind auch klasse“, schwärmen Vater und Tochter. Nach der Pause singt sie den Song „Daddy“ von ihrem ersten Album. Das Lied zeigt, wie schwierig es für junge Mädchen sein kann, ohne Vater aufzuwachsen. Vorher erklärt sie: „Ich habe auch eine melancholische Seite in mir, auf die ich gut aufpassen muss.“

Die Sängerin Annett Louisan und der Gitarrist Hardy Kayser am Dienstagabend vor rund 1500 Besuchern in der Rostocker Stadthalle. Quelle: Ove Arscholl

Louisans Texte sind so vielfältig wie die Sängerin selbst. Sie besingt alle Farben des Lebens und scheint sich so tief in die einzelnen Situationen zu begeben, dass es einen direkt ins Herz treffen kann. Auf der Bühne wirkt sie so natürlich und menschlich, dass man jedem gesungenen Wort ihrer Lieder glauben schenken kann. Und auch wenn die Sängerin nur 1,52 Meter groß ist, ist sie alles andere als klein.

Polonaise und persönliche Anekdoten

Das Rostocker Publikum wurde allerdings auch aus der Reserve gelockt. Mit dem Lied „Straße der Millionäre“ spielt sie auf die Zeit des Mauerfalls an und erzählt eine Anekdote aus ihrer Kindheit. Die Kinder spielten nach einer Postwurfsendung mit dem Text „Sie sind Millionär“ einen ganzen Tag lang Millionäre. „Ich feiere die Naivität.“ sagt die 40-jährige Sängerin lachend.

Mit den Liedern von der „Großen Liebe“ zeigt Annett Louisan ihre poppige Seite und lässt die 80er wieder aufleben. Eine Zeit, die sie sehr geprägt hat.

Chanson, Pop, Jazz und Klassik vereint

An dem vielseitigen Konzertabend sind Einflüsse von Chanson, Popmusik, Jazz und in „24 Stunden“ auch Klassik zu hören. Überraschend war ein neues Arrangement zu „Dings“. In dem Titel traten die fünf Musiker ebenfalls ans Mikro und es erklang „Dings“ als reines Vokalstück à la Louisan Harmonists. Die Musiker zeigen mit dem Vokalensemble, dass sie auch stimmlich etwas drauf haben.

In den beiden Zugaben „Das alles wär nie passiert“ und „Drück die 1“ holt Louisan die Zuschauer nach vorne. Dort tanzen und singen ihre Fans und genießen die letzten Augenblicke eines unvergesslich schönen Konzerts.

Lesen Sie auch:

Von Nora Reinhardt