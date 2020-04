Mestlin

Nebel wabert durch den abgedunkelten Saal im Kulturhaus Mestlin. „Und bitte“, ruft Johannes Gierke und richtet seine Kamera auf die Tür, durch die Künstlerin Anna Silberstein und Regisseurin Susanne Reichhard eintreten. Für seine langsame Kamerafahrt hat der freischaffende Filmemacher ein unkonventionelles Mittel gewählt: In einem Einkaufswagen schiebt ihn Sohn und Assistent Jonathan langsam Richtung Bühne, auf die sich auch die beiden Kulturschaffenden zubewegen. Dort wird Silberstein, Rostocker Schmuckdesignerin und Objektkünstlerin, gleich erzählen, wie sich das Coronavirus auf ihr künstlerisches und emotionales Leben auswirkt. Das surreal anmutende Szenario vor morbider Kulisse ist Teil eines im positiven Sinne so abgedrehten wie kreativen Kunstprojektes namens „ Opel Corona“, das die Mitglieder des Vereins Denkmal Kultur Mestlin in der Corona-Krise initiiert haben.

Versprecher war Inspiration zur Ausstellung

Die Idee: 20 Künstler gestalten im Kulturhaus Mestlin eine Ausstellung ohne Besucher, die dann als Kurzfilm im Netz zu sehen ist. „Wir wollen Normalität im Unnormalen vermitteln“, sagt Künstlerin Takwe Kaenders. Ein Versprecher bei der telefonischen Anmeldung ihres Wagens war es, der sie und ihre Mitstreiter vom Verein zum aktuellen Projekt inspirierte. „Ich habe ganz selbstverständlich gesagt, ich möchte meinen Opel Corona anmelden“, sagt Kaenders und lacht. „Das zeigt, wie sehr uns das Virus zurzeit beschäftigt.“

In der aktuellen Schau, die aus gegebenem Anlass den Titel „ Opel Corona“ trägt, geht es genau darum: „Wir wollten zeigen, was die Künstler in Corona-Zeiten bewegt, was sie denken, fühlen und was das mit ihrer Kunst macht“, sagt Kaenders. Schnell fanden sich 20 Kulturschaffende aus der Region, die nicht nur bereit, sondern sogar erfreut waren, in der Krise etwas tun zu können – darunter Installationskünstlerin Ramona Seyfarth aus Neubrandenburg, Bildhauerin Barbara Wetzel aus Katelbogen, Druckgrafikerin und Malerin Heidrun Klimmey aus Bad Doberan und Fotojournalist Manfred Scharnberg aus Schwerin.

Künstler kommen im Stundentakt

Letzterer hat seine fotografische Interpretation eines Gemäldes mitgebracht, das eine erschöpfte Krankenschwester während der Sars-Epidemie 2003 zeigt. „Ich finde das Bild sehr ergreifend, es passt zur derzeitigen Situation“, so der 69-Jährige. Die Schau ohne Besucher ist auch für ihn ein nicht alltägliches Erlebnis. „Als Asthmatiker gehöre ich selbst zur Risikogruppe“, sagt er. „Um so mehr genieße ich es, Teil dieses Projektes zu sein.“

Um die Hygiene-Vorschriften einzuhalten, kommen die Künstler einzeln im Stundentakt und liefern ihre Werke ab. „Das ganze Haus wird mit Kunstwerken an stellenweise ungewöhnlichen Orten bespielt“, sagt Kaenders, die als Kuratorin fungiert. Von Regisseurin Susanne Reichhard, die im Verein für den Bereich Theaterpädagogik zuständig ist, werden die Künstler dann im Saal des Kulturhauses interviewt. „Dass Tolle an dem Projekt ist, dass man nicht nur eine Ausstellung sieht, sondern auch etwas über die Künstler erfährt“, sagt Reichhard. Das Spektrum reicht von der Bildenden bis zur Darstellenden Kunst, von Bildern und Objekten bis zu Theaterszenen, Performances sowie musikalischen Darbietungen.

„Die Ausstellung existiert nur im Film“

Dabei ist der rund 20-minütige Film weit mehr als die reine Abbildung, es ist vielmehr der künstlerische Blick durch die Kamera, der die einzelnen Fragmente der Schau zu einem Gesamtkunstwerk werden lässt. „Wir nutzen dieses Metier, um die Ausstellung zu kreieren“, sagt Kaenders. Die Räume dienten zwar als einzelne Stationen, aber bei einem Film könne man Schnitte setzen, Dinge mehrmals anders drapieren oder mit der Kamera wieder zurückgehen. „Die Ausstellung existiert und existiert nicht, denn in dieser speziellen Form ist sie nur in dem Film zu sehen“, erklärt die Künstlerin. Damit gleiche die Schau der aktuellen Situation der Künstler: „Sie existieren, aber zurzeit irgendwie auch nicht.“ Die Schau sei daher eine kurzfristige Hilfestellung für die Künstler sowie der Versuch, als Kulturhaus Präsenz zu zeigen.

Meditieren vor dem Coronavirus

Künstlerin Anna Silberstein, die immer noch auf der Bühne des Saals steht, hat ihren ganz eigenen Umgang mit dem aktuellen Krankheitserreger gefunden. In der Hand trägt sie eine Art kleinen Guckkasten, den sie „Stillen Mediator“ nennt. Durch eine Öffnung oben fällt das Licht herein und erleuchtet einen kleinen Coronavirus, den die Rostockerin als Hohlraum aus einer Acrylplatte herausgefräst hat. „Durch das Licht bekommt er etwas Magisches“, sagt sie. Mit ihrer Arbeit will sie vor allem eines: „Dem Betrachter die Gelegenheit geben, in ein inneres Gespräch mit sich und der Situation zu gehen, Frieden zu finden, die Umstände zu akzeptieren und kreativ damit umzugehen.“

Zu sehen ist der Film ab 1. Mai im Internet unter: www.kulturort-mv.de

Von Stefanie Büssing