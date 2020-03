Grimmen

Mehrere Veranstalter in MV und ganz Deutschland versuchen ihre Events trotz Ausbreitung des Coronavirus zu retten, indem sie die Zuschauer knapp unter 1000 Leuten halten. So sollte etwa die B2 Schlagerparty im Grimmener Kulturhaus am Samstag bis zuletzt stattfinden. Erst ein Erlass des Gesundheitsministeriums hat das Event am Donnerstagnachmittag gestoppt.

Noch wenige Stunden davor hatte die Stadt Grimmen an der Party festgehalten: „Wir haben alle Faktoren genau abgewogen und sind der Meinung, dass die Veranstaltung unter derzeitigen Bedingungen stattfinden kann. Es gibt in der Region keinen bekannten Corona-Fall“, hatte Stadtrat Roland Wildgans der OZ gesagt. Der Kartenverkauf sei eingestellt worden, damit die Besucherzahl unter 1000 Leuten bleibt.

Nun ist das Konzert auf den Herbst verschoben, Karten behalten ihre Gültigkeit.

Glawe : Auch kleine Veranstaltungen genau prüfen

MV ist wie viele andere Bundesländer am Donnerstag der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) gefolgt, in der Corona-Krise alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten zu untersagen. Doch auch kleinere Events sind fraglich. „Veranstalter sollten prüfen ob diese nicht verschoben, in einem anderen Format oder ganz ausfallen sollten, um damit weitere Infektionswege zu vermindern“, sagte Landesgesundheitsminister Harry Glawe ( CDU).

Deutlicher wurde SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er hat Versuche kritisiert, Kulturveranstaltungen mit einer Deckelung der Besucherzahlen auf unter 1000 über die Bühne zu bringen. „Die Großveranstaltungen sollen abgesagt werden, nicht auf 1000 beschränkt. Wenn das Schule macht, muss die Grenze deutlich reduziert werden. Verantwortungsloser Vorgang“, twitterte Lauterbach über eine Veranstaltung in Mannheim.

Rostockerin: Was beim Musical passiert, ist unverantwortlich

Auch Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern ärgern sich über das Verhalten einiger Veranstalter. Dazu zählt auch Anne-Jane Wolfram aus Rostock, die am Wochenende mit ihrer Familie das Musical „Mamma Mia“ im Theater des Westens in Berlin besuchen wollte. Der Veranstalter Stage Entertainment begrenzt jetzt alle seine Aufführungen auf 1000 Besucher, wie er auf der Webseite mitteilt. Das Theater des Westens verfügt aber über 1600 Sitzplätze.

Anne-Jane Wolfram aus Rostock findet das Verhalten des Musical-Veranstalters Stage Entertainment unverantwortlich. Quelle: privat

Der Rostockerin Anne-Jane Wolfram (27) sei an der Hotline mitgeteilt worden, dass ausgelost wird, wer rein darf und wer nicht. „Es ist unverantwortlich die Veranstaltung einfach auf 1000 Leute zu begrenzen, damit sie nicht ausfällt. Das sind immer noch viele und macht doch keinen Unterschied“, sagt die Erzieherin. Auch bei Facebook beklagen sich hunderte Nutzer über die Vorgehensweise von Stage Entertainment.

Anne-Jane Wolfram und ihre Familie wollen jedenfalls nicht nach Berlin fahren, ob sie ausgelost werden oder nicht. „Es ist unsere Verantwortung, alles zu tun, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.“

