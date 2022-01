Schliemann-Gedenkstätte ist Neuzugang: Virtuelles Landesmuseum MV vereint 53 Museen

Schwerin

„Die Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte in Neubukow ist unser neuester Zugang“, erklärt Dr. Florian Ostrop, Geschäftsführer der in Schwerin ansässigen Stiftung Mecklenburg. Das Museum in Neubukow ist mit seinen Beiträgen das 53. Haus im Virtuellen Landesmuseum MV.

2014 war Online-Start mit Museen ausschließlich aus Mecklenburg

Betrieben wird das Virtuelle Landesmuseum seit über sieben Jahren durch die Stiftung Mecklenburg, das geschieht in Kooperation mit dem Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e.V.. Auf diese Weise lässt die Stiftung Mecklenburg einen tieferen Blick in die Landesgeschichte zu. Beim Start der Seite im Jahr 2014 wurde das Angebot zunächst inhaltlich nur für Mecklenburg gestaltet. 2018 kamen auch Museen aus dem Landesteil Vorpommern hinzu. Heute ist das Angebot repräsentativ für die Museumslandschaft in MV. Inhaltlich werden dabei keine Grenzen gezogen, vom Heimatmuseum bis zum Kunstmuseum, es sind kleine und große Museen des Landes mit Beiträgen auf der Seite vertreten. Unter anderem dabei sind das Heimatmuseum Boizenburg, das Müritzeum in Waren, das Schifffahrtsmuseum Rostock, das Staatliche Museum Schwerin oder das Landschulmuseum Göldenitz.

Exponate wurden für die Seite neu fotografiert

Das Modell des Rostocker Petritores von 1280, das sich im Besitz der Geschichtswerkstatt Rostock befindet, ist ebenso zu sehen wie ein Abendmahlskelch aus dem Zisterzienserinnenkloster Krummin auf Usedom, der heute im Pommerschen Landesmuseum steht. Manche Exponate sind zusätzlich in einer 3D-Ansicht zu betrachten. Dahinter steckt eine Menge Arbeit. Für die Aufbereitung der Exponate für die Internetseite wurden die ausgewählten Objekte noch einmal hochwertig fotografiert.

Thematische Rubriken erleichtern die Orientierung

Redaktionell wird die Seite vom Historiker Dr. Wolf Karge betreut, der seine Sachkenntnis einbringt und die Überblickstexte verfasst. Schnell findet sich der Besucher auf der Seite zurecht: Auf einem Zeitstrahl kann man sich durch die Jahrhunderte klicken. Er geht auch thematisch: Weiterhin werden einzelne Rubriken angeboten – wie „Politik“, „Wissenschaft und Bildung“ oder „Lebensweise“. Zudem kann der Besucher in einem Suchfenster stichwortartig nach speziellen Themen suchen.

Angebot wird in vier Sprachen vorgehalten

Die Seite wird in vier Sprachen angeboten: Deutsch, Englisch, Plattdeutsch und Polnisch. „Für den polnischen Teil sind bis jetzt fast zwei Drittel unseres Angebots übersetzt“, sagt Florian Ostrop. Diese Arbeit erledigte der in Neubrandenburg lebende Pole Patryk Tomala. „Seit dieser Übersetzung wird unsere Seite auch viel in Polen angeklickt“, erklärt Florian Ostrop. Denn stark ist die geschichtliche Verbindung von Deutschland und Polen, ein großer Teil Pommerns ist seit 1945 polnisch. Eine Reihe von Landkarten auf der Seite zeigen die Veränderung des Landes, das heute Mecklenburg-Vorpommern heißt. Unter dem Menüpunkt „Pommern und Mecklenburg im Spiegel der Zeit“ wird die geschichtliche Entwicklung auch geografisch dargestellt. Denn diese Seite versteht sich eben als „Landesmuseum für Mecklenburg und Vorpommern“, was heute zusammengehört, ist das Ergebnis eines langen Geschichtsprozesses, der hier nachverfolgt werden kann.

Ein Anreiz, die Museen im Land zu besuchen

So fasst das Virtuelle Landesmuseum überblicksartig die Angebote der beteiligten Museen aus dem Land zusammen. Das Gesamtangebot ist aber auch als eine Anregung für einen Museumsbesuch zu verstehen. „Wir wollen, dass die Besucher unserer Seite auch in die Museen gehen“, erklärt Florian Ostrop. Zu diesem Zweck liegt neben jeder Bildansicht auch eine Landkarte vom M-V, wo das dazugehörige Museum verortet ist. Das Virtuelle Landesmuseum ersetzt aber nicht die digitalen Angebote der vielen Häuser. Gleichzeitig haben viele Museen im Land natürlich eigene Internetseiten.

Weitere Neuzugänge im Virtuellen Landesmuseum sind zu erwarten

Das Virtuelle Landesmuseum wächst stetig. Die Neuzugänge der Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte Neubukow ergänzen in Form von Fotos und Texten thematisch den Auftritt des Schliemann-Museums Ankershagen, das bereits 2014 zu den Gründungsmitgliedern des Virtuellen Landesmuseums gehörte. Zu den neu eingebrachten Exponaten aus Neubukow zählt unter anderem eine Replik der Maske von Agamemnon. Auf diese Weise wurde auch das Heinrich-Schliemann-Jahr 2022 begangen. Informative Texte geben einen schnellen Einstieg ins Thema.

In der Zukunft sind für das Virtuelle Landesmuseum weitere Neuzugänge zu erwarten. Es steht auch eine grafische und technische Überarbeitung an. „Anfang April soll die neue Seite stehen“, so Florian Ostrop.

Von Thorsten Czarkowski