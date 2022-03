Tützpatz

Lokal und global. Tradition und Moderne. Vergangenheit und Zukunft. Land- und Forstwirtschaft und Ökologie. Verfall und Wiederaufbau. Das alles sind Begriffe, die für Helmut von Maltzahn (72) keine Gegensätze darstellen, sondern Ergänzungen, die sich in der Gegenwart treffen. Wer vor dem alten Schloss Tützpatz im Kreis Mecklenburgische Seenplatte zwischen Demmin und Altentreptow steht, dem mag es schwerfallen, sich hier ein Zentrum vorzustellen, von dem Fortschritt ausgehen soll.

Visitenkarte: Ulrichshusen, Gnemern, Gützkow, Brunshardt

Maltzahn fällt so was leicht. Er hat es bewiesen auf Schloss Ulrichshusen an der Müritz, das er nach der Wende zum ersten Familiensitz und zum Wohnzimmer der Festspiele MV ausbaute. Auch in Gnemern zwischen Neubukow und Rostock oder Gützkow (Vorpommern-Greifswald) hat er alte Herrenhäuser wieder aufgebaut. Das größte zusammenhängende Barockensemble in Gützkow soll Familiensitz werden.

In Brunshardt bei Darmstadt (Hessen) hat den Adeligen das Schlösser-Fieber vor mehr als 30 Jahren gepackt. Damals war er noch weltweit reisender Manager. Heute ist Maltzahn so eine Art zugereister Urmecklenburger: knochig, stur, direkt, einer, der anpackt und aneckt. Das mag er.

Der Bürgermeister von Tützpatz, Roland Schulz (l.) und der Investor und Eigentümer des Barockensembles sind sich einig: Tützpatz ist der ideale Standort, um nachhaltige Land- und Forstwirtschaft zu entwickeln. Quelle: Stefan Sauer

Und nun Tützpatz. Was ist das? Klingt wie ein Ort aus Jim Knopf, ist ein verschlafenes Dorf irgendwo im Nirgendwo zwischen Demmin und Altentreptow. Dort, wo eigentlich nix los ist und sich kaum was ansiedelt, außer Fuchs, Hase und Rehkitz im Vorgarten, bevor sie sich Gute Nacht sagen.

Hier will Herr Maltzahn – im realen Leben kein weiblicher Drache, sondern eher der Prinz mit dem Küsschen – ein Forum für nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Energie errichten. Voraussichtlich als Stiftung. Also eine richtige Stiftung für den Klimaschutz, sagt das CDU-Mitglied grinsend.

Ein Ort, an dem sich die ökonomische Nutzung der Natur und ihr ökologischer Schutz nicht bekriegen, sondern begegnen. Ein Ort der Befriedung an der Klimafront. Maltzahn ist als alter Landwirtssohn überzeugt, dass sich Forst- und Landwirtschaft nachhaltig und ökonomisch mach- und bezahlbar organisieren lassen. Klingt verrückt. Ist es auch. Aber alles, was dieser Mann macht, ist irgendwie verrückt, funktioniert aber meist.

Zur Galerie Tützpatz klingt wie ein Dorf bei Jim Knopf. Und der Retter erinnert im Namen auch an die Kinderbuchreihe. Helmut von Maltzahn, kein Drache wie im Märchen, aber durchaus ein Prinz wie im Märchen, möchte das Barockensemble zu einem Forum ausbauen. Der Umbau hat begonnen. 2026 könnte Eröffnung sein. Ein Blick hinter die Kulissen.

1994 holte er über Beziehungen in London Lord Yehudi Menuhin in die damals noch recht baufällige Scheune am Schloss Ulrichshusen. Der Stargeiger und Dirigent aus New York spielte ein umjubeltes Konzert, das noch heute als legendär und Geburtsstunde dieses Festspielorts gilt. Geschlafen hat der Weltstar damals beim Pastor im Nachbardorf auf der Couch.

Eröffnung 2026 geplant – das erste Konzert schon früher

Noch bröckelt in Tützpatz der Putz vom barocken Ensemble. Bauzäune sperren die Baustelle ab. Vor zwei Jahren war hier noch meterhoher Wildwuchs. Bauarbeiter bringen Schubkarren voller Schutt aus dem Marstall. Die Dornröschenbüsche sind passé. Hier geht’s gerad richtig los.

Die Finanzierung für das Projekt steht – aus Eigenmitteln, Landesförder- und Geldern des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) soll das Forum im Schloss umgesetzt werden. Der Umbau wird wohl sechs Jahre dauern. Eröffnung des Forums plant Maltzahn aber schon 2026.

Bis 2023 sei das Gebäude gesichert. Dann soll es im Schlosspark, in dem der Februarsturm gerade erst eine hundert Jahre alte Buche umgehauen hat, ein Konzert der Festspiele MV geben. Bachs Brandenburgische Konzerte. „Das passt doch wie die Faust aufs Auge“, lacht von Maltzahn. Im Kavaliershaus und dem Marstall sollen Unterkünfte, Ausstellungs- und Tagungsräume, in den alten Stallungen ein Wellnessbereich untergebracht werden. Auch die Tützpatzer Kirche soll integriert werden.

Schloss Tützpatz um 1760 herum erbaut Das Schloss muss um 1760 herum in Tützpatz errichtet worden sein und befand sich bis 1775 im Besitz der Familie von Maltzahn. 1776 kaufte Karl Friedrich von Linden das Anwesen und ließ es bis 1778 zu einem Ensemble im Stile des niederländischen Barock umbauen. 1785 erbte Christian von Heyden das Schloss. 1908 brannte es nieder und Albrecht von Heyden ließ es wieder aufbauen. Die Adelsfamilie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet und das Gut diente als landwirtschaftliche Berufsschule, Tierzuchtschule, agrarökonomisches Institut und Verwaltungssitz des VEB Tützpatz. Zuletzt renoviert wurde das Anwesen in den 50er-Jahren. Die Treuhand verkaufte das Schloss nach der Wende an einen Privatinvestor aus Heidelberg. Seitdem ist nichts passiert, bis sich Helmut von Maltzahn 2019 des Schlosses annahm. In Tützpatz entstand im 19. Jahrhundert aus einem vormals barocken Park ein englischer Landschaftspark, der in Teilen noch vorhanden ist.

Den Bürgermeister des 500-Seelen-Dorfs freut das Projekt. Maltzahns Engagement sei wie ein Sechser im Lotto, sagt Roland Schulz. Für ihn hat das auch eine nostalgische Note. Schulz ist in Tützpatz aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er zeigt im Schloss auf eine Luke: „Hier habe ich jeden Tag angestanden und mein Essen geholt. Da stand die Frau in der Kittelschürze und hat Senfei, Kartoffelstampf, Klopse, Milchreis ausgegeben.“

Energiemix: Geothermik, Photovoltaik, Wind

Seit der Wende Stillstand. Schulz sagt: „Das Haus war bis zur Wende vollständig genutzt worden. Die Treuhand hat das daraus gemacht, was es heute ist.“ Der Käufer aus Heidelberg habe es verfallen lassen. Der sei „so scheu gewesen, dass ich den nur einmal gesehen habe, als er Wohnhäuser in die Anlage bauen wollte.“ Das habe die Gemeinde abgelehnt.

Schulz sagt: „Schloss, Park und Kirche sind eine Einheit gewesen. Wenn das ein Forum für nachhaltige Forst- und Landwirtschaft wird, ist das optimal in dieser Region, die von Landwirtschaft und Wald geprägt ist.“

Maltzahn will in Tützpatz zur Energiegewinnung auf einen Mix aus Geothermik, Photovoltaik und Windenergie setzen. „Wir müssen hier 800 Meter tief bohren. Hier läuft eine Thermalsole durch. Die wollen wir nutzen. Das geht balneologisch (Nutzung zu Heil- und Badezwecken, Anm. d. Red.) oder energetisch.“

Helmut von Maltzahn aus Ulrichshusen will in Tützpatz der Landwirtschaft auf die Sprünge helfen – ökologisch, nachhaltig und ökonomisch sinnvoll. Quelle: Stefan Sauer

Maltzahn sagt: „Mein Ziel ist es, dass sich hier immer wieder alle großen und kleinen Player an einen Tisch setzen.“ Ob lokal oder global, diskutiert werden soll über alles, was in diesen Bereichen von Bedeutung ist – für die Region, für die Branche, fürs Klima. Maltzahn denkt an Zulieferer wie John Deere oder Claas, Industrieriesen wie Bayer oder BASF, Agrarwissenschaftler, Züchter, Ökologen, Klimaaktivisten, Tier- und Naturschützer, Land- und Forstwirte. Er lacht: „Wenn ich so einen Knochen wie Tützpatz erst im Maul habe, dann lass’ ich den auch nicht mehr los.“

Von Michael Meyer