Madeleine Asmus setzt mit Silber Seeglas, Feuersteine und Hühnergötter in Szene. Wie das geht, bringt die Goldschmiedin auch Laien bei. In Workshops entstehen einzigartige Ketten, Ringe und Armbänder, die schön anzusehen und zugleich eine Hommage an die Natur sind.