Rostock

Der Schriftsteller Thomas Kunst kommt per Livestream nach Rostock: Am 24. März um 20 Uhr gibt es über das Literaturhaus Rostock eine Lesung und ein Gespräch mit dem Autor. Die Veranstaltung wird kostenfrei auf der Internetseite des Literaturhauses übertragen. Wir sprachen mit Thomas Kunst über sein neues Buch und über sein Leben.

Sie sind in Stralsund geboren. Wie viel Heimatbindung haben Sie noch?

Ich bin ein sturer, unbeirrbarer Typ, was meine Literatur und mein Leben angeht. Das ist gewiss meiner norddeutschen Mentalität zuzuschreiben. Sobald ich auf Hiddensee, Rügen oder auf dem Darß am Wasser stehe, atme ich tiefer durch als gewöhnlich. Das ist mein Zuhause.

Und wo leben Sie jetzt?

In einem winzigen Dorf in Sachsen-Anhalt. Dass ich hier so heimisch werden könnte, hätte ich nicht gedacht. Aber es war eine Lebensentscheidung, aus der Großstadt, aus Leipzig, wegzugehen und hier an den Feldern mein Glück zu finden. Ich sehe fast täglich Rehe, wenn ich aus dem Fenster sehe. Mehr geht nicht.

Sie haben als Handlungsort Zandschow „erfunden“, was macht der Ort für Sie aus?

"Zandschower Klinken",Thomas Kunst, erschienen 2021 im Suhrkamp Verlag Quelle: Suhrkamp Verlag

Zandschow könnte überall sein. Ich mochte eine genaue geografische Fixierung meiner Handlungsorte nie. Mich interessiert das Unauffindbare. Diese Entrücktheit entzieht sich allen Festlegungen. Zandschow ist für mich Zandschow. Punkt.

Es gibt noch andere Handlungsorte, warum gehen Sie literarisch auf diese Reise?

Ich lasse mich beim Schreiben selber gern überraschen. Kolumbien, Sansibar oder North Sentinel kommen über zufällige Seiteneinflüsterungen in den Text, da ich das intuitive Schreiben allen anderen Arbeitsweisen vorziehe.

Es gibt in dem Buch zahlreiche kulturelle Verweise, sind die autobiografisch? Was hat Sie als Heranwachsender in der DDR-Alltagskultur besonders geprägt?

Es ist ein stark autobiografisches Buch geworden. Ich bin wohlbehütet mit Salmiakpastillen und Gummi-Indianern aufgewachsen. Der Bücherschrank meines Vaters war mir dabei behilflich, in andere Welten abzutauchen. Dass er mir abends vor dem Schlafengehen Gedichte von Wolfgang Borchert vorgelesen hat, wird nicht ohne Einfluss geblieben sein. Die umfassende, schonungslose Liebe meiner Mutter waren die ersten kindlichen Lehrveranstaltungen eines vertrauten Glücks für mich.

Zandschow ist fiktiv, inwieweit ist der Ort auch ein gesellschaftlicher Gegenentwurf?

Es geht hier nicht um Abgehängte. Es geht in Zandschow um eine solidarische Gemeinschaft von nicht wohlhabenden Menschen, deren Reichtum darin besteht, sich mit Hilfe von Disziplin und Fantasie ein durchstrukturiertes, menschenfreundliches Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Wenn Freude unter solchen Verhältnissen eine kleine Rebellion gegen das Establishment bedeutet, dann sollte solch ein Leben nicht belächelt und als minderwertig abgetan werden.

Ist denn Mecklenburg-Vorpommern ein guter Platz für Aussteiger oder Träumer?

Diese Frage mag ich nicht beantworten, da ich schon zu lange woanders lebe. Diese Orte gibt es überall. Mecklenburg hat mich ja gerade in Sachsen-Anhalt restlos von sich überzeugt.

Haben die Menschen hier etwas Abwartendes, Skeptisches oder sogar Widerständiges – wie schätzen Sie die Mentalität ein?

So kam es mir damals jedenfalls vor, als ich noch in Stralsund lebte. Sturheit. Stolz. So etwas nur allmählich „Auftauendes“.

Welchem literarischen Genre würden Sie Ihr Buch zuordnen?

Roman. Nicht-Roman. Aber Doch-Roman. Sehr Roman. Gedichtroman. Romangedicht. Aber sehr Roman. Doch. Doch.

Ihr neues Buch hat in der Kritik eine positive Resonanz gefunden. Was macht das mit Ihnen?

Ich musste in den letzten dreißig Jahren registrieren, dass meine Bücher eher ignoriert wurden. Das tat oft weh und machte mich immer müder. Andere hätten vielleicht längst damit aufgehört, weiter Bücher zu veröffentlichen. Aber ich war nie dazu auserwählt, mich aufhalten zu lassen. Dass der neue Roman so positiv aufgenommen wurde und wird, macht mich nachdenklich und glücklich.

Von Thorsten Czarkowski