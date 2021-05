Schüler aus MV kommentieren: „Ist klassische Musik etwas für uns?“

Dassow/Greifswald/Rostock

Der Zugang zur klassischen Musik ist für Kinder und Jugendliche ist oft schwierig. Ob klassische Musik etwas für sie ist, hat die OZ drei Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern fragt. Ihre Antworten sind recht unterschiedlich:

Mailin Hinzmann (16), Regionale Schule Dassow: „Ich habe sieben Jahre lang Akkordeon gespielt und bin vielleicht dadurch schon gut auf klassische Musik zu sprechen. Täglich höre ich mindestens ein Mal ein klassisches Stück. Zurzeit höre ich zum Beispiel gern Stücke des Pianisten Ludovico Einaudi. Es müssen ja auch nicht immer alte Stücke sein, klassische Musik wird moderner, mitunter schneller und epischer. Viele hören klassische Musik, obwohl sie es gar nicht merken, etwa wenn sie Filme anschauen und im Hintergrund die Filmmusik läuft.“

„Viele Schüler haben mit Klassikern nichts am Hut“

„Aber es stimmt, viele Schüler haben mit den Klassikern nichts am Hut“, sagt die Schülerin weiter. „Eine Möglichkeit, sich dieser Musik zu nähern, gibt es im Musikunterricht. In diesem Schuljahr durften wir in der Schule zwar pandemiebedingt nicht singen. Dafür haben wir aber im Unterricht Bach-Melodien geprobt, jeder für sich auf Keyboards.“

Das sei eine Chance für alle gewesen, sich mit klassischer Musik zu befassen. „Es gibt aber auch so etwas wie klassischlastige Popmusik, wenn Moderne und Klassik sich mischen – auch das ist interessant. Ich war noch nie in einem Konzert mit einem großen Orchester, stelle mir den Klang aber sehr anziehend vor. Hoffentlich ergibt sich bald die Gelegenheit für so ein Live-Erlebnis.“

Vorliebe für Mozart und Beethoven – dank Familie

Jakob Brandenburg (15), Waldorfschule Greifswald: „Zurzeit höre ich mir gern Mozarts Hornkonzerte an. Ich selbst spiele Waldhorn in einem Orchester und bin wie meine drei Geschwister durch meine Eltern mit klassischer Musik aufgewachsen. In der Schule singen wir gerade Franz-Schubert-Lieder. Ich weiß, dass das nicht jeden interessiert und manchen langweilt. Mein Musikgeschmack ist auch nicht immer gleich, je nach Lebensphase verändert er sich etwas.“

„Es gibt in der Klassik auch kurze und flotte Stücke, zum Beispiel mag ich Beethovens „Die Wut über den verlorenen Groschen“. Richard Wagner ist manchmal auch toll. Auf Youtube findet man dazu spannende Sachen. Schön ist ebenso, wenn klassische Musik mit coolen, modernen Songs verbunden werden – so kann man die Klassik gut verpacken. Komponisten wie Bach, Mozart oder Beethoven sind überall bekannt, man kann sie immer hören, weil sie Weltklasse sind.“

Mit Filmmusik Jugendliche für Klassik begeistern

Moritz Junge (17), Kollwitz-Gymnasium Rostock: „Ich höre kaum klassische Musik, weil sie mir meist zu langsam im Aufbau ist. Wenn man nun versucht, meine Generation von klassischer Musik zu begeistern, ist das ein genauso aussichtsloses Unterfangen wie der Versuch, ältere Leute für Elektro oder Hip-Hop zu gewinnen. Dementsprechend habe ich auch meine „Begeisterung“ und die meiner Mitschüler und Mitschülerinnen empfunden, wenn wir zum jährlichen Konzert der Norddeutschen Philharmonie für junge Leute fahren mussten.“

„Allerdings gab es eine Ausnahme: das Jahr, in dem Filmmusik gespielt wurde. Anders als sonst waren meine Klasse und ich danach nicht froh, die Halle verlassen zu können – im Gegenteil. Wir haben uns über das Konzert gefreut, weil die Musikrichtung mehr unserem Geschmack entsprach und das Orchester sie passend aufbereitet hatte.“

„In so einem Ansatz sehe ich das Potenzial, junge Leute für Orchestermusik zu öffnen. Orchester könnten über ein größeres Repertoire verfügen als „nur“ Klassik. Wenn man Teenagern entgegenkommt und man sich zum Beispiel auch mal an einen Rave traut, bin ich überzeugt, dass Orchestermusik mehr Wertschätzung erfährt und Jugendliche vielleicht öfter philharmonische Konzerte besuchen.“

