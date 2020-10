Schwerin: Ministerin Martin drängt auf Soforthilfen für Solo-Selbstständige in der Kultur

Schwerin

Für freie Künstler und Kulturtreibende im Land sieht die Lage düster aus. In einer OZ-Umfrage im Sommer kam heraus, dass gut 70 Prozent der sogenannten Solo-Selbstständigen in der Kulturbranche vor dem Nichts stehen. Ein Großteil lebt von Hartz IV. Musiker, Tänzer, Schauspieler, Künstler und andere im Land haben sich zum Teil oder ganz von ihrer Kunst abgewandt und jobben als Taxifahrer, Pizzalieferant oder sind in ihre früheren Berufe zurückgegangen wie der etablierte Rostocker Musiker Hannes Pistor, der wieder als Altenpfleger arbeitet. Veranstalter, Livebühnen, Clubs und Veranstaltungstechniker stehen zum Großteil vor der Insolvenz. Die Kunst – sie wird unter Corona zum Hobby.

Hohe Hürden für Corona-Hilfen

Das Problem der Solo-Selbstständigen: Um an staatliche Hilfen von Land und Bund zu gelangen, müssen sie Betriebskosten nachweisen, die sie nicht haben, wenn sie nicht auftreten. Die Landeskultusministerin Bettina Martin ( SPD) hatte bereits vor den Sommerferien im OZ-Interview versprochen, sich der Probleme dieser Menschen und Kleinstfirmen anzunehmen. Jetzt folgen offenbar Taten: Martin hat sich in zwei Briefen an ihren Ministerkollegen im Kabinett, Landeswirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU), und den SPD-Bundestagsabgeordneten Frank Junge, Mitglied im Vorstand der Landes-SPD, aus Wismar gewandt und um Hilfe für die Kultur gebeten. In dem Schreiben heißt es, dass angesichts der erneut steigenden Infektionszahlen die Situation der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler deutschlandweit, aber auch in MV besorgniserregend sei. Da die Pandemie über das Jahr 2020 hinaus massive Auswirkungen haben werde, hält Bettina Martin „zentrale und zeitnahe Schutzmaßnahmen“ für diese Berufsgruppen für dringend erforderlich.

Lösung auf Bundesebene gefordert

Die Kultusminister der Länder haben auf ihrer Konferenz in der vorigen Woche beschlossen, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) aufzufordern, im neu geplanten „ Hilfspaket“ des Bundes, die Regelungen für Solo-Selbstständige nachzubessern. Martin schreibt dazu: „Insbesondere verweise ich auf die Problematik, dass bisher nur betriebliche Ausgaben anrechenbar sind und daher die Berufsgruppe der freien Künstler von den Hilfspaketen weitgehend ausgeschlossen wird.“ Die Kultusministerin fordert, dieses Versäumnis umgehend nachzubessern und regt die „Idee eines Unternehmerlohnes“ für freie Künstler und Kulturtreibende an. Martin sagt: „Die Situation ist bereits jetzt bedrohlich und verschärft sich mit Fortschreiten der Pandemie. Aus meiner Sicht ist daher ein Nachsteuern unumgänglich und ich bitte Sie hierbei um Ihre Unterstützung bei Beratungen im Kreise der Wirtschaftsminister auf Länder- und Bundesebene.“

Eine Art Bittbrief für die Branche also. Inwieweit diese Bitte erhört wird und wie stark die Lobby der Kulturtreibenden im Land ist, wird sich erst noch zeigen. Bisher wartet Martin auf Antworten von Glawe und Junge, der immerhin als Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Regionale Wirtschaft“ im Wirtschaftsausschuss des Bundestages sitzt.

Von Michael Meyer