Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Nymphensittich die Galerie Möller 2013 bundesweit in die Schlagzeilen bringt? „Auch heute vergeht kein Tag, ohne dass jemand nach Josy fragt“, sagt Galeristin Ulrike Sabine Möller.

Weil Josys Käfig wenige Zentimeter zu klein war, gab es eine Anzeige. Die Amtstierärztin übernahm, es folgte eine Strafzahlung. Mit 256 Euro ist das Ehepaar Möller noch gut davongekommen. Angedroht waren damals bis zu 25 000 Euro. Am 31. Juli feiert die Galerie Möller ihr 35-jähriges Bestehen und ist damit die dienstälteste Galerie in Rostock und Warnemünde.

1986 eröffnet die 33. Galerie des Staatlichen Kunsthandels der DDR

Von einer eigenen Galerie in Rostock hat die Kunstwissenschaftlerin schon lange geträumt. Allerdings ist in der DDR auch der Kunsthandel staatlich gelenkt. Gewerberaum wird zugewiesen. 1986 scheint Möller ihrem Traum ein ganzes Stück näher gerückt zu sein. Die 33. Galerie des Staatlichen Kunsthandels der DDR, geleitet von Ulrike Sabine Möller, eröffnet am Alten Strom in Warnemünde und ist neben der Greifengalerie in Greifswald und der Hanse-Galerie in Stralsund eine von drei Galerien im Norden der Republik. Alle drei sind von Frauen geführt.

In der ersten Ausstellung gibt es Collagen Rostocker Künstler und Schmuck von Renata Ahrens aus Bad Doberan zu sehen. Nach dem Ende der DDR übernimmt die Treuhand den Kunsthandel samt Immobilien. Nicht mit den Möllers. Gegen alle Widerstände kauft das Paar das Haus und eröffnet 1993 die erste Privatgalerie in Rostock, die jetzt schlicht Galerie Möller heißt.

Mehr als 700 Kunstschaffende stellten in der Galerie aus

Seitdem gibt es alle sechs Wochen eine neue Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst. Jede kuriert die Galeristin selbst. Die Künstlerinnen und Künstler haben Vertrauen. Inge Jastram, Moritz Götze, Britta Naumann, Britta Matthies, Sabine Curio – mehr als 700 Kunstschaffende haben hier ausgestellt, manche mehrmals. Viele kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, aber das sei für sie kein Kriterium, sagt Möller. Auch skandinavische, litauische und lateinamerikanische Künstler konnte sie nach Warnemünde holen, darunter den Maler Olav Thune aus Norwegen und den Bildhauer Jörgen Hammar aus Schweden.

„Ich wollte nie eine Galerie am Alten Strom haben, nie im selben Haus wohnen und nie mit meinem Mann zusammenarbeiten, aber ich muss heute sagen, es ist ein idealer Zustand“, resümiert die Kunstexpertin. Ehemann Peter Möller, der sich seit 18 Jahren ebenfalls mit Leib und Seele der Galeriearbeit widmet, ist ihre große Stütze.

„Draußen Trubel, innen Ruheoase“

Was mag das Erfolgsgeheimnis der Galerie Möller sein? „Es ist der Mix, der das Publikum anzieht. Das habe ich mir in den Museumsshops abgeguckt. Es gibt für jeden Geldbeutel etwas“, sagt die Galeristin. Für viele Urlauber gehört der Besuch in der Galerie Möller einfach dazu.

„Draußen ist immer Trubel, hier drin ist eine Ruheoase“, sagt sie. Die Galerie ist jeden Tag geöffnet, in der Hauptsaison sieben Tage die Woche. In der aktuellen Ausstellung sind Grafiken und Metallarbeiten von Rainer Henze aus Leipzig zu sehen.

So lange durchgehalten zu haben, erfülle sie mit Stolz, sagt Möller. Aber sie habe auch nie „die Mühen der Ebene“ gescheut, sagt sie in Bezug auf ein Gedicht von Brecht. Alle drei Galerien haben überlebt, aber nur in der Galerie Möller ist die Chefin immer noch am Platz, damals wie heute.

Schwere Zeiten während des Lockdowns

Die Schließung während des Lockdowns sei für das Überleben der Galerie natürlich schwer gewesen. Um so ärgerlicher sei es, wenn man einerseits Überbrückungshilfe bekomme, die Stadt aber gleichzeitig Geldforderungen nicht zurückstellen könne. „Das ist mir unbegreiflich“, sagt Möller in ihrer resoluten und direkten Art. So manche Anekdote wüsste sie zu erzählen, wie zum Beispiel die Reaktion eines Journalisten der Wochenzeitung „Wochenpost“ aus den Anfangsjahren. Der sagte tatsächlich: „Öl auf Leinwand? Das läuft doch runter!“

Ans Aufhören denkt die Galeristin selbst mit 71 Jahren noch nicht. „Die Galerie ist mein Leben“, sagt sie. „Einen Nachfolger gibt es noch nicht, aber wir wollen auch das 40. Jubiläum feiern.“ Nymphensittich Josy ist am 6. Januar 2020 im ungewöhnlich hohen Vogelalter von 24 Jahren gestorben. Dennoch: Einen neuen Galerievogel wird es nicht geben. Das wäre zu viel Stress.

Von Gabriele Struck