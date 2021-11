Rostock

Klackernd fällt das Zwei-Euro-Stück in den Automaten. Mit einem Ruck zieht Martin Bartelt die Metallklappe auf und entnimmt die bunte Schachtel. Darin sind zwar keine Fluppen – trotzdem kann der Inhalt süchtig machen, wie ein nicht ganz ernst gemeinter Warnhinweis auf der Packung verrät. Beim Aufreißen kommt eine Aquarellarbeit mit dem Titel „Glücks-Kids“ zum Vorschein, die locker in eine Handfläche passt. „Das ist total cool und gefällt mir sehr gut“, freut sich der Rostocker über das handsignierte Unikat, das er soeben für vier Euro aus dem Kunstautomaten in der Rostocker KTV gezogen hat.

„Kunstwerke to go“

„Kunst to go“, 24 Stunden an sieben Tagen der Woche anzubieten – das ist seit 20 Jahren das Anliegen von Lars Kaiser, der alte Zigaretten- und Kondomautomaten umbaut und mit Miniaturkunstwerken diverser Künstler bestückt. 2001 gründete der Potsdamer die Agentur „Kunsttick“, mit der er inzwischen rund 300 Kunstautomaten in Deutschland, Spanien, Belgien, den Niederlanden, Österreich und Neuseeland betreibt. Rund 500 deutsche und internationale Künstler sind inzwischen regelmäßig mit ihrer Kunst im Kunstautomaten vertreten – Tendenz steigend.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern erfreuen sich Kaisers Kunstautomaten großer Beliebtheit – insgesamt 14 stehen bereits im Land: „Die Ostsee ist einer unserer Schwerpunkte, dort führen wir zurzeit viele Gespräche“, sagt Kaiser. Erst kürzlich hat der Potsdamer seinen zweiten Automaten auf der Insel Usedom am Kunsthaus Neppermin aufgestellt. Der Anstoß kam vom Fotografen Henry Böhm, der in Hamburg auf einen der Automaten stieß und Lars Kaiser kontaktierte. Seit Juli hängt der erste Kunstautomat der Insel neben der „Usedomgalerie Foto-Art“ von Böhm und seinem Kollegen Ralf Klinkhammer, die ihn regelmäßig mit Miniatur-Fotomagneten bestücken. Und das Konzept kommt an: „Wer einmal Kunst gezogen hat, entwickelt ein gewisses Suchtpotenzial“, sagt Böhm und lacht. „Es gibt sogar schon organisierte Touren, wo Leute gezielt die Automaten abklappern und von einem zum andern pilgern“, weiß er.

Auch Rostock soll neben dem Automaten in der KTV, in dem sich unter anderem die Künstler der Produzentengalerie „Artquarium“ mit Mini-Kunstwerken präsentieren, einen zweiten Automaten am Kulturkombinat Bunker bekommen. „Unser Kunstautomat hängt seit 2010 und musste nun durch einen neuen ersetzt werden“, sagt die Rostocker Künstlerin Nejla Kalk (31) vom Artquarium. Mit Glitzerfolie will sie ihm ein wenig Glamour verleihen. Auch in Warnemünde hängt seit 2016 ein maritim bemalter Kunstautomat neben der Galerie Möller. „Zuerst waren wir skeptisch, aber die Leute haben Spaß daran. Das Konzept wird gut angenommen“, sagt Galeristin Ulrike Möller. Besonders als kleines Mitbringsel nach Ladenschluss sei die Kunst aus der Schachtel beliebt.

„Das Konzept ist bei den Leuten angekommen“

Genau dort setzt auch Kaiser an, der bis 2003 die Berliner Galerie „Kunststück“ betrieb. „Angefangen hat alles mit einem alten Blumenautomaten, den ich zufällig bekommen und mit kleinen Kunstwerken bestückt habe“, erinnert er sich. „Ich dachte, das ist eine gute Alternative, um den Menschen nach Ladenschluss Zugang zu Kunst zu ermöglichen.“ Um Hemmschwellen abzubauen und die Kommunikation mit den Künstlern zu fördern, findet sich in jeder Schachtel ein „Beipackzettel“ mit Infos zu Leben und Werk der Künstler. „Für viele ist das der Einstieg in die Kunst. Die kleinen Arbeiten lassen Duktus und Handschrift des Künstlers erkennen und wirken oft wie ein Türöffner zu seinem Atelier“, weiß Kaiser.

Das kann auch Maler Christian Heinze aus Potsdam bestätigen, der die Kunstautomaten in Warnemünde und auf Poel regelmäßig bestückt. „Über die Jahre gab es eine beachtliche Anzahl von Leuten, die mir geschrieben haben, dass ihnen meine Kunst Freude macht“, sagt der 79-Jährige. „Man kriegt sehr viel zurück.“

Kunstkauf ist wie Überraschungsei

Das Konzept ist einfach: In jedem Automaten gibt es verschiedene Schächte, bei denen man zwischen regionaler, überregionaler und internationaler Kunst wählen kann. „Jeder Künstler, der mitmacht, ist in seiner Region aber auch bundesweit und international vertreten“, sagt Kaiser. Heißt konkret: Ein Künstler aus MV kann auch in einem Kunstautomaten in Neuseeland landen. „Gerade das macht es für Künstler und Käufer so spannend und ermöglicht es den Menschen, auch ihnen bisher unbekannte Künstler kennenzulernen“, sagt Kaiser. Daneben gibt es verschiedene Themenschächte wie 100 Jahre Joseph Beuys, Bauhaus oder Moulin Rouge. In Mecklenburg-Vorpommern setzt Kaiser maritime Schwerpunkte wie Küste und Meer.

In den von Heinze befüllten Schächtelchen in Warnemünde finden sich daher unter anderem maritime Grafiken sowie kleine Keramikarbeiten mit Warnemünder Motiven. „Zum Beispiel der Leuchtturm mit einem Loch darin. So kann man ihn um den Hals hängen“, verrät Heinze. Auch bemalte Mini-Akte fertigt der 79-Jährige im XXS-Format an. „Ein kleiner Junge schrieb mir mal, dass er eine nackte Frau gezogen habe“, sagt Heinze. „Das ist eher für den Vati, habe ich ihm geantwortet und ihm zum Trost einen Delfin geschickt“, verrät er und lacht. Es sei zwar eine Herausforderung, ein Kunstwerk auf so kleinem Raum zu schaffen. „Aber mir macht das großen Spaß und inspiriert mich hin und wieder auch zu einem größeren Kunstwerk“, sagt Heinze.

Standorte der Kunstautomaten in MV Quelle: Laura Korpal

Projekt ist eine Herzensangelegenheit

Einen Euro bekommen die Künstler pro Kunstwerk. Ein weiterer geht an den Staat, einer an den Automatenaufsteller und einer ist für die Verpackung. „Verdienen kann man damit nichts, eher im Gegenteil“, sagt Heinze. Doch dem Künstler geht es nicht ums Geld. „Am meisten freut es mich, wenn ich Menschen mit meiner Kunst berühren kann“, sagt er.

„Für Künstler und Galeristen ist es eine Möglichkeit, sich zu vernetzen und auf sich aufmerksam zu machen“, sagt auch Kaiser. Dass aus seiner Idee ein weltumspannendes Netzwerk wird, habe er sich zu Beginn nicht träumen lassen, sagt er. Auch seine Frau, die Künstlerin Jeanne van Dijk, und den Automatenaufsteller Andreas Petzke hat er mittlerweile ins Boot geholt. Für Kaiser, der mit seiner Agentur auch Ausstellungen organisiert, seien die Kunstautomaten inzwischen zum wichtigsten Standbein geworden. „Inzwischen decken die Einnahmen die Kosten“, freut er sich. Trotzdem sei das Projekt für das Trio vor allem eine Herzensangelegenheit. „Wir arbeiten immer noch sieben Tage die Woche für die Kunst und nachts träumen wir von ihr“, sagt der 46-Jährige und lacht. „Aber einen neuen Automaten aufzustellen und neue Menschen kennenzulernen, ist jedes Mal aufs Neue ein unbeschreibliches Glücksgefühl.“

Von Stefanie Büssing