Mirow

Jetzt wird’s kriminell im Urlaubsparadies: An der Mecklenburgischen Kleinseenplatte und in Schwerin wird für den neuen TV-Vierteiler „Die Toten von Marnow“ gedreht. In der Koproduktion von NDR und ARD-Degeto spielen Petra Schmidt-Schaller, bekannt aus „ Polizeiruf 110“ und „SOKO Leipzig“, und Sascha Gersak („5 Jahre Leben“, „ Gladbeck“) ein Ermittler-Duo, das einen Serienmörder dingfest machen muss.

Darum geht’s:

In „die Toten von Marnow“ ermitteln die Kommissare Lona Mendt ( Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Gersak) im Fall eines Serienmörders, der seine Opfer vermeintlich unzusammenhängend auswählt. Doch nichts ist so, wie es scheint. Mächtige Gegenspieler der Kommissare haben offensichtlich ein Interesse daran, die wahren Zusammenhänge im Dunkeln zu belassen.

Je weiter Elling, der treu sorgende Familienvater, und Mendt, die Unnahbare, in ihren Ermittlungen kommen, desto größer werden die Hindernisse, die sie überwinden müssen. Und desto häufiger lassen sie sich selbst zu moralisch höchst fragwürdigen Handlungen hinreißen.

So nimmt der völlig überschuldete Elling Bestechungsgeld an. Und Lona hat eine Affäre mit ihrem Untergebenen, dem jungen Kollegen Sören Jasper (Anton Rubtsov). Hinter den grausamen Morden entdecken die Kommissare die Umrisse eines Skandals, in den Alt-Stasi, Geheimdienste und die westdeutsche Pharmaindustrie verwickelt zu sein scheinen.

Diese Schauspieler sind dabei:

In weiteren Rollen stehen Peter Kremer, Anne Schäfer, Bianca Nawrath, Christine Schorn, Jörg Schüttauf und Michael Mendl vor der Kamera. Regisseur ist Andreas Herzog. Der ist bei Fans in Mecklenburg-Vorpommern gedrehter Krimis kein Unbekannter. Herzog führte auch beim „Usedom-Krimi: Nebelwand“ Regie.

Premiere im nächsten Jahr

Gedreht wird noch bis 11. November in Mirow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) und Schwerin sowie in Hannover, Wolfsburg und Berlin. Den Vierteiler „Die Toten von Marnow“ will das Erste voraussichtlich im Herbst 2020 ausstrahlen.

