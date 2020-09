Dresden

Sido ist alt geworden. Und poppig. Solche Gedanken kommen einem, wenn man spontan an den früheren Gangsta-Rapper aus Berlin denkt. Menschen entwickeln sich weiter, oft tut es ihnen ihre Musik gleich. Und auch wenn nicht jedem die musikalische Richtung gefällt, die ein Künstler irgendwann einschlägt, so ist Entwicklung trotzdem erstrebenswerter als Stillstand.

Genau diesen Eindruck gewinnt man aber bei Sidos Live-Auftritt in Dresden: Neben seinem Look – schwarzer Jogginganzug, schwarzes Cap, Sonnenbrille und weiße Sneaker – scheint er also auch seiner ausgelutschten Bühnenshow treu geblieben zu sein: mit den immergleichen dummen Sprüchen für Halbpubertierende und dem stumpfen Gequatsche zwischen den Songs.

Das Publikum scheint sich daran allerdings nicht zu stören. Im Gegenteil. Sie feiern es. Der Name ist eben Programm. Wie gewohnt mit einem DJ am Mischpult, einer Zweitsängerin sowie einem Backgroundsänger. Und natürlich dem obligatorischen Spezialbühnengast, diesmal Bozza mit dem Song „Schon wieder“.

Die Menge jubelt, indes hangelt sich Sido mit Flachwitzen und Ich-bin-euer-Papa-Sprüchen, die seltsam philosophisch angehaucht sind, von Song zu Song. Der Altersdurchschnitt im Publikum liegt schätzungsweise zwischen 25 und 30 Jahren und somit überraschend hoch. Teenies, Frühzwanziger bis hin zu Ü40-Gästen grölen fröhlich und vor allem schief zu alten wie neuen Nummern mit. Die derben Meisterwerke aus seiner Zeit beim Independent-Label Aggro-Berlin speist Sido bereits im ersten Drittel des knapp zweistündigen Konzerts ab. Sogar hier singt das junge Publikum begeistert mit zu „Halt dein Maul“, „Mein Block“ oder „Fuffies im Club“.

Zwischen Moralkeule und Ghetto-Slang

Als Nutten, Koks, und Geld schließlich thematisch abgearbeitet sind, geht es weiter mit ernsteren Botschaften. „Augen auf“ etwa handelt von verlorenen Kindern. Immer wieder lässt der bürgerlich heißende Paul Würdig den Spießer raushängen, ermahnt seine Fans, „gute Menschen zu sein“. Denen hingegen scheint es völlig egal zu sein, was Sido sagt, macht oder singt. Sie zelebrieren es so oder so.

Plötzlich kündigt der Berliner an, dass die „Kinderparty hiermit offiziell vorbei“ sei. Entgegen seiner Vorwarnung geht es aber mit einem jugendfreien Programm weiter, darunter Songs wie „Bilder im Kopf“, „Tausend Tattoos“ oder „Hör auf dein Herz“. Eines muss man dem 39-Jährigen lassen: Der erstmalige Besuch seines Konzerts gleicht dem Griff in eine Überraschungstüte: Man weiß nie, was man kriegt.

Mit dem steigenden Alkoholpegel der Menschenmassen sinkt zugleich deren Geduld. Unabhängig vom Alter warten alle Gäste gleichermaßen enthusiastisch auf den derbsten und traurigerweise vermutlich populärsten Song von Sido, dem A*******song. Ein sehr junger alkoholisierter Gast droht: „Wenn er ihn jetzt mal nicht bald raushaut!“ Doch zum Glück haut ihn Sido als allerletzte Nummer im Repertoire raus. Die Masse bebt.

Schweigen ist manchmal Gold

Und was ist mit Corona? Jede zweite Sitzbank in der Jungen Garde sollte theoretisch frei bleiben, Securitys auf die Abstände achten. Beides funktionierte bedingt bis gar nicht. Im Laufe des Konzerts sammelte sich eine riesige Menschentraube in der Mitte des Amphitheaters, währenddessen wurden die beiden seitlichen Bereiche zunehmend leerer. Corona? Gibt es hier nicht. Der Künstler selbst ist da leider auch keine Hilfe.

„Die Menschen haben schon Schlimmeres als Corona überstanden.“ Die Mehrheit jubelt ihm zu. In jüngster Vergangenheit hat Sido heftige Medienkritik betrieben und Aussagen getätigt, die teils Verschwörungstheorien zuzuordnen sind. Klare Position zur Coronadebatte bezieht der Rapper zwar nicht, völlig außen vor lässt er das Thema aber auch nicht: „Corona ist mir scheißegal“. Mit letztem Wort stimmt er gleichzeitig den Song „Schlechtes Vorbild“ an, der mit folgendem Satz beginnt: „Scheißegal. Das Gesetz bedeutet nichts für mich.“

Klar, der Text ist in einem völlig anderen Kontext entstanden und ja, man muss zwischen Bühnenrolle und Privatperson eines Künstlers unterscheiden. Das rechtfertigt aber nicht, gefährliche Botschaften – schon gar nicht versteckte – an ein Publikum zu senden. Inszenierung hin oder her. Als einflussreicher Künstler trägt selbst ein Laberkopf und Möchtegern-Gangsta wie Sido ein Mindestmaß an Verantwortung im öffentlichen Diskurs. Doch auch das scheint ihm – neben dem Virus – „scheißegal“ zu sein. Manchmal ist Schweigen eben doch Gold wert.

Von Sabrina Lösch