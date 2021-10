Slaughter to prevail – „Kostolom“: Geknüppel der Königsklasse

Stralsund

Zugegeben, die Zweite von Slaughter to prevail aus Russland ist schon seit Mitte August draußen. Da sie aber bestimmt noch nicht jeder Freund des gepflegten Geknüppels gehört hat, sei an diese Stelle noch mal auf dieses monströse Machwerk hingewiesen.

Titelnamen wie „I killed a man“, „Head on a plate“ oder „Bonebreaker“ geben vor, was hier los ist: maximale Aggressivität, kompromisslose Härte und unbändige Energie. Brutalität als Kunstform. Das Ergebnis mag an Legenden wie Slipknot, Brujeria und Fear Factory erinnern, gerade was das maschinenhafte Schlagzeuggewitter angeht. Aber bis auf die Horrormasken hinken die Vergleiche. Den Slaughter to prevail ist jede noch so minimale Gefälligkeit fremd. Melodische Parts? Uuoorrgh!!!

Die gröhlende und grunzende Stimme von „Alex the Terrible“ wird gerne noch mit Effekten vergruselt. Zwischen dem Dauergemoshe reift die Erkenntis: So schön sich das Französische für Chansons eignet, so sehr ist Russisch die Sprache des Deathcores.

Bewertung: Spasibo für dieses unfassbar hartes Brett! 5 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann