So bereitet sich das Volkstheater Rostock im Homeoffice auf die Highlights im Sommer vor

Christian Packmohr setzt seine Trompete an, holt tief Luft und lässt die ersten Töne des Liedes „Two Ladies“ aus dem Musical „Cabaret“ erklingen. Ein wenig verloren klingt die einsame Trompete in dem großen Saal. Denn die Orchesterpulte um den Solotrompeter herum sind verwaist.

Zwischen 60 und 70 Musiker der Norddeutschen Philharmonie Rostock spielen sonst gemeinsam im Proberaum im Haus der Musik am Rostocker Rosengarten. „Wir sitzen in der letzten Reihe, hier sitzen die Schlagzeuger, dort die Kontrabässe“, sagt der 54-Jährige und deutet auf die leeren Stühle.

„So ein großer Proberaum ist Luxus“

Heute hat Packmohr freie Platzwahl. Wegen des Übertragungsrisikos mit dem Coronavirus sind die Musiker im Homeoffice und nutzen abwechselnd den Proberaum in der ehemaligen Turnhalle. „Das ist wichtig, damit ich ohne Schalldämpfer spielen kann“, sagt der Musiker.

Arbeiten in der Corona-Krise: Solotrompeter Christian Packmohr von der Norddeutschen Philharmonie Rostock probt allein im Haus der Musik.

Dass er nun allein im Haus der Musik probe, sei natürlich ungewöhnlich. „Aber so ein großer Proberaum ist irgendwie auch Luxus“, sagt er und lacht. „Die Situation hat etwas Entschleunigendes. Auch wenn das Publikum und die Kollegen mir natürlich fehlen.“

Viele Highlights im Sommer

Wann er wieder mit seinen Orchesterkollegen auftreten kann, ist ungewiss. Dabei stehen im Sommer zahlreiche Projekte für die Norddeutsche Philharmonie an. „Carmina Burana, die Klassik-Nacht im Zoo, das Projekt Queen Classic im Ostseestadion“, zählt er einige Höhepunkte im Juni auf. Dazu kommen weitere Formate, die von Kammer- bis zu Kinderkonzerten reichen.

Ein weiteres Highlight sei das 10. Philharmonische Konzert in der Halle 207 mit der Alpensinfonie von Richard Strauss in großer Besetzung. „Das ist etwas Besonderes, auf das wir uns sehr freuen“, sagt er. Ob die Konzerte wegen der Corona-Krise stattfinden können, weiß niemand.

Trotzdem bereite man sich am Volkstheater auf die Premiere von Cabaret vor, die am 25. April auf dem Programm stehe, so Sprecherin Ute Fischer-Graf. „Allerdings zu Hause. Im Theater findet nichts mehr statt“, betont sie.

Unterricht per Skype

Auch wenn zurzeit keine Aufführungen stattfinden, ist das Proben für Packmohr und seine Kollegen unerlässlich. „Als Blechbläser sowieso. Die Muskulatur wird schnell träge“, sagt der 54-Jährige. „Schon nach zwei Tagen merkt man, dass es nicht mehr so gut funktioniert, wenn man nicht übt“, sagt Packmohr.

Rund drei bis vier Stunden trainiert er pro Tag. Nebenbei versucht er, das Beste aus der Situation zu machen. Für die Kirchgemeinde Warnemünde spielt er gemeinsam mit dem Kirchenmusiker Choräle ein und stellt sie ins Netz. Die Studierenden an der HMT, wo Packmohr einen Lehrauftrag hat, will er künftig per Skype unterrichten. „Durch die Situation wird auch viel Neues entstehen“, sieht er es positiv.

„Ein liebes Hallo in seltsamen Zeiten“

Auch Marion Mühle, Maskenbildnerin des Rostocker Volkstheaters, versucht, das Beste aus der Situation zu machen. „Ein liebes Hallo in seltsamen Zeiten“ hat sie mit einem Smiley auf einen Zettel geschrieben und an das Fenster ihres kleinen Ateliers in der Rostocker KTV gehängt. Seit einem Jahr hat sie den Raum angemietet, weil sie in ihrer Freizeit Ölbilder fertigt. Nun nutzt sie den lichtdurchfluteten Ort als Homeoffice und arbeitet an den Perücken für das Musical „Cabaret“.

Arbeiten in der Corona-Krise: Maskenbildnerin Marion Mühle vom Rostocker Volkstheater nutzt ihr kleines Atelier als Homeoffice und fertigt dort Perücken für das Musical „Cabaret" an.

Vor ihr liegen Haarbüschel in verschiedenen Blautönen, die Mühle mit einem kleinen Knüpfhaken einzeln verarbeitet. Rund 50 bis 60 Stunden braucht sie für eine Perücke. „Die Arbeit macht Spaß, aber mir fehlt der Plausch mit den Kollegen“, sagt sie. Insgesamt acht Maskenbildnerinnen des Volkstheaters arbeiten zurzeit von zu Hause und fertigen rund 15 Einzelstücke, wie Perücken, Kopfputz oder Haarteile, an. „Jede hat ihr eigenes Aufgabengebiet und ausreichend Material bekommen“, sagt Chefin Beatrice Rauch.

Für den Austausch hat sie eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet. „Das klappt super“, lobt Marion Mühle. „So können wir uns auch Fotos schicken, damit die verschiedenen Teile zueinanderpassen.“ Mühle ist froh, dass sie noch ausreichend Arbeit hat. Auch über mögliche Kurzarbeit im Falle einer längeren Zwangspause hat sie sich schon Gedanken gemacht. „Gemeinsam mit meinem Freund haben wir überlegt, wie wir das wuppen können“, sagt sie.

„Ich lerne meinen Text am Strand von Warnemünde “

Einen ungewöhnlichen Arbeitsplatz hat zurzeit auch der Tenor James Kee. Weil er momentan nicht im Rostocker Volkstheater proben kann, bereitet er sich im heimischen Warnemünde auf seine Rolle in der Operette „Messeschlager Gisela“ in der Halle 207 vor. „Ich habe zu Hause ein kleines Büro mit Klavier und einem Rechner, an dem ich meine Noten bearbeiten kann“, sagt er. „Hin und wieder lerne ich meinen Text auch am Strand von Warnemünde“, verrät der 37-Jährige.

Sonst gehe er ein- bis zweimal pro Tag ins Theater und arbeite gemeinsam mit einem Pianisten. „Das fällt jetzt natürlich weg. Dabei ist die Zusammenarbeit so wichtig. Auch mit Orchester klingt der Gesang noch mal ganz anders“, sagt er. Das sei wie beim Fußball. „Man kann allein üben, aber ein Spiel funktioniert nur zusammen.“

Trotzdem wolle er das Beste aus der Situation machen und hoffe, dass die am 9. August angesetzte Premiere stattfinde. Denn eine Enttäuschung hat er bereits hinter sich: Bis vor zwei Wochen habe er in Würzburg noch für die Wagner-Oper „Das Rheingold“ geprobt. „Das hätte mein Durchbruch werden können“, sagt er. „Aber am Tag der Hauptprobe habe ich erfahren, dass die Premiere nicht stattfindet.“

