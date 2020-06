So bringen die Opernale-Macher aus Sundhagen trotz Corona Kultur aufs Land

Wilmshagen

Ausgedünntes Programm, ausgedünnter Terminkalender, kleineres Ensemble: Die Opernale-Macher aus dem kleinen Dörfchen Jager in der Gemeinde Sundhagen haben sich etwas einfallen lassen müssen, nachdem ihnen die Corona-Pandemie einen Strich durch die ursprüngliche Planung gemacht hat.

Herausgekommen ist ein Programm, das neben einer locker erzählten Geschichte jede Menge Musik und Gesang verschiedenster Gengres bietet. Der Titel „Ein Glas aufs Land und eins auf die See“ ist geblieben, trägt eben jetzt nur den Zusatz „Teil 2“.

Trotz Corona wird angestoßen

Die Opernale 2020: Ein Glas auf's Land und eins auf die See. Quelle: Opernale Institut

Hoch die Gläser! Denn Grund zum Anstoßen gibt es in diesem Jahr mehrfach. Den 30. Geburtstag Mecklenburg-Vorpommerns beispielsweise, den die künstlerische Leiterin Henriette Sehmsdorf und der künstlerische Leiter Benjamin Saupe zum Anlass des diesjährigen Programms genommen haben. Und nicht zuletzt auch das eigene Opernale-Jubiläum – die zehnte Spielzeit. Beides soll auch trotz Corona mit den Opernale-Fans gefeiert werden.

„Damit unser Publikum nicht leer ausgeht, mehr aber aufgrund der derzeitigen Lage nicht möglich ist, bieten wir nun den Teil 2“, sagt Henriette Sehmsdorf. „Gefeiert“ wird, wie schon ursprünglich geplant, in einer kleiner Kneipe. Nur die Zahl der Gastgeber, sprich: das Ensemble, ist kleiner. „Ursprünglich sollten fünf Solisten und ein Chor auf der Bühne stehen. Nun sind sind es nur noch drei Darsteller“, informiert Henriette Sehmsdorf.

Es wird noch gefeilt, aber das Grundgerüst steht

Die ersten Proben finden derzeit statt. In der Theaterscheune von Petra Schwaan-Nandke in Wilmshagen. Sie ist eine der drei Akteure im Stück, die sich als Postfrau namens Helga plattdeutsch philosophierend einmischt. Alles spielt sich ab in der kleinen Kneipe, in der Sunny die Wirtin ist. Nur Küchenfee und eben die Postfrau sind an diesem Abend noch anwesend. Da kann man Abstand halten und dabei dem Publikum eine neue Story auftischen. Jüngste Ereignisse und Verordnungen werden reflektiert und dabei übers Kommen, Gehen und Bleiben in Vorpommern trefflich philosophiert. Das geschieht spritzig verbal und natürlich musikalisch begleitet – mit Opernarien oder Schlagern, so wie es sich eben fügt.

Mit der Plattdeutschkoryphäe Petra Schwaan-Nandtke erheben ein Glas aufs Land und eins auf die See Mezzosopranistin Joana-Maria Rueffer als Wirtin Sunny, die mit der Arie der Senta aus der Oper „Der Fliegende Holländer“ von Richard Wagner für einen furiosen Auftakt sorgen wird, sowie die Akkordeon und Gitarre spielende Allroundmusikerin Karen Salewski als Küchenfee Tina, die unter anderem bekannte Titel wie „Ein Schiff wird kommen“ in die Geschichte einfließen lässt.

„Grundsätzlich bleibt es also bei der ursprünglichen Planung, dass wir in der Spielzeit 2020 den Fokus auf die Musik legen“, sagt die künstlerische Leiterin. Quer durch alle Genres soll es gehen: Schlager, Chansons, Popsong, Shantys, das Kunstlied, aber auch Operetten- und Opernmelodien werden zu hören sein. Gänzlich stehe das Programm noch nicht, informiert Henriette Sehmsdorf. „Den Plot haben wir uns innerhalb einer Woche überlegt. An einigen Passagen arbeiten wir nun noch“, berichtet sie.

Mehr Plattschnackerei und mehr Musik

Mit dem kleineren Ensemble falle auch die Gewichtung auf die Einzelnen aus. „So kommen Fans von Petra Schwaan-Nandke mehr auf ihre Kosten. Sie bekommen bei der diesjährigen Opernale also auch eine kleine Entschädigung dafür, dass deren Spielzeit in diesem Jahr ausfällt“, wirbt die künstlerische Leiterin.

Und auch die Plattdeutsch-Schnackerin, wie auch ihr Opernale-Kolleginnen, sind froh, in diesem Jahr überhaupt auf der Bühne stehen zu können – wenn auch das Publikum aufgrund der derzeit geltenden Regelungen an den Spielorten etwas kleiner ausfallen wird. Die Regelungen sind auch ein Grund, warum für das Opernale-Ensemble die Hälfte der ursprünglich geplanten Aufführungen wegfällt.

Teil 1 erscheint als Hörbuch zur Weihnachtszeit

Henriette Sehmsdorf im Gespräch mit dem Komponisten und musikalischem Leiter Benjamin Saupe. Quelle: Sarah Wolff/OZ-Archiv

Von den anfangs vorgesehenen acht Vorstellungen, sind tatsächlich nur vier geblieben. Corona bedingt müssen alle für den August Geplanten ausfallen. Kleiner Wermutstropfen: Die Premiere findet nun in der Heimatgemeinde der Opernale statt – in der Marina Neuhof am 11. September. Und damit bleiben die Macher ihrem Vorhaben treu: Sie bringen – trotz Corona-Einschränkungen – wieder Kultur aufs Land.

Und auch, wer sich auf Teil 1 des diesjährigen Programms gefreut hat – auf die Geschichte des jungen Werftarbeiters und des fremden Mädchens – wird auf seine Kosten kommen. „Teil 1 bringen wir als Hörbuch raus. Ziel ist es, es zur Weihnachtszeit zu veröffentlichen“, berichtet Henriette Sehmsdorf. Und das dann mit vollem Ensemble.

Aufführungen und Termine An vier Orten in Vorpommern wird die Opernale 2020 „Ein Glas aufs Land und eins auf die See – Teil 2“ erheben. Die Aufführungsorte: – 11. September 2020; 19 Uhr: Marina Neuhof – 13. September 2020; 15 Uhr: Kunstmühle Jarmen – 25. September 2020; 19 Uhr: Voelschow Berg, Demmin – 27. September 2020; 17 Uhr: Boddenbühne Barth Karten zum Preis für je 25 Euro zuzüglich Gebühren gibt es ab 1. Juli in den bekannten mvticket.de-Vorverkaufsstellen, bei den Veranstaltern vor Ort oder unter www.opernale.de.

