So ein Theater: Das plant das Doberaner Kornhaus in dieser Kultursaison

Die Premiere für eine hoffentlich positive Kultursaison im Bad Doberaner Kornhaus ist gelungen. „Beim Kindertheater ‚Das tapfere Schneiderlein‘ konnten wir am Sonntag zu zwei Vorstellungen immerhin 32 Gäste begrüßen“, sagt Geschäftsführer Ronald Richardt. „Der Künstler hat sich total gefreut, endlich wieder Zuschauer zu sehen – und Kinder bis sechs Jahre mussten keine Maske tragen, da konnte man sogar die Gesichter erkennen.“

Maximal 60 Gäste hätte Richardt im Kornhaus zulassen können: „Unter den aktuellen Gegebenheiten ist eine 50-prozentige Auslastung durchaus normal – man merkt den Besuchern an, dass sie verunsichert sind, viele wissen nicht genau, welche Regeln aktuell gelten. Aber das sind wir ja schon gewohnt.“

Mit den „Bremer Stadtmusikanten“ präsentiert das Kornhaus am kommenden Sonntag ein musikalisches Schattenspiel. Quelle: Klaus Zinnecker

Auch im vergangenen Jahr seien die Kinder-Veranstaltungen zunächst etwas schleppend angelaufen, so Richardt: „Dann haben sie sich aber schnell zu Selbstläufern entwickelt.“ Insgesamt 15 Doppelvorstellungen sowie fünf Konzerte habe es zwischen Juni und Dezember im Kornhaus gegeben: „Dank einer großzügigen Bundesförderung kann das Projekt in diesem Jahr weitergeführt und sogar noch ausgebaut werden.“ So seien bis Ende September 18 Theater-Doppelvorstellungen sowie acht Kinderkonzerte geplant: „Dabei haben die Veranstaltungen für den Nachwuchs ihren festen Platz, finden immer sonntags um 15 und 16.30 Uhr statt.“

Klassische Märchen, moderne Kinderbücher

Mit Blick auf das Programm würden neben vielen Märchen-Klassikern auch moderne Kinderbücher auf die Bühne gebracht, blickt der Kornhaus-Chef voraus: „Ein gutes Beispiel ist hier ‚Der gefrorene Prinz‘ am 27. März – darin geht es um die Trennung von König und Königin, wie der Prinz das verarbeitet und welche Abenteuer er auf diesem Weg erlebt.“ Er wolle eben auch ernstere Themen in den Fokus rücken, „die im Leben der Kinder vorkommen“, macht Ronald Richardt deutlich: „Das ist klassische sozio-kulturelle Bildungsarbeit – es muss ja nicht immer nur Kasperle sein.“

Neben den Jüngsten sollen aber auch die Erwachsenen nicht zu kurz kommen. „Das Programm bewegt sich quantitativ in etwa auf dem Vorjahresniveau“, blickt Richardt voraus. „In der Hoffnung, dass auch internationale Künstler zu uns kommen können – es ist ja immer noch schwierig, derzeit eine Tour zu planen.“ So soll etwa am 22. April die schottische Singer/Songwriterin Alyth McCormack ein Konzert im Kornhaus geben, am 8. Mai ist der französische Künstler Robyn Bennett zu Gast, drei Wochen später der englische Perkussionist Ray Cooper.

Grundsätzlich werde es in diesem Jahr viele Auftritte geben, die 2021 und 2020 ausfallen mussten, kündigt der Geschäftsführer an und erklärt: „Für Konzerte braucht man Lockerungen – wenn wir das Kornhaus nur zu einem Drittel auslasten dürfen, rechnet sich das weder für die Künstler noch für uns.“ Deshalb sei das erste Konzert mit dem Liedermacher Sebastian Bandt erst am 25. März geplant, so Richardt: „Stand jetzt haben wir dann das erste Wochenende nach den umfassenden Corona-Erleichterungen zum 20. März – ich bin gespannt.“

Besucher brauchen kulturelle Planbarkeit

Auch für das Publikum sei in diesem Zusammenhang eine gewisse Planbarkeit wichtig, macht Richardt deutlich: „Das habe ich in vielen Gesprächen auch mit unseren Stammgästen gemerkt. Unser Wille ist da, die Vorfreude steigt.“ Immerhin: „Die Veranstaltungen gehen im Vergleich zum vergangenen Jahr relativ früh wieder los.“ Nach hartem Lockdown und monatelang geschlossenen Kulturstätten habe es vor allem im September 2021 ein „wahnsinnig dichtes Programm“ gegeben, erinnert sich Richardt. „Auch für Kulturanbieter ist es gut, dass die Angebote etwas weiter auseinanderliegen. So müssen sich die Leute nicht zwischen drei gleichzeitigen Sachen entscheiden, und auch das Personal kann mehr entzerrt eingesetzt werden.“

Beschäftigt sich am 27. März mit einem ernsteren Thema: Das Kindertheater „Der gefrorene Prinz“. Quelle: Veranstalter

Mit Blick auf die wirtschaftliche Situation sei das Kulturjahr im Kornhaus ebenso gesichert wie der Betrieb der Jugendkunstschule, stellt der Geschäftsführer klar. „Wenn denn die finanzielle Unterstützung kommt wie geplant.“ In diesem Zusammenhang sei es allen Fördermittelgebern wichtig, dass schnellstmöglich überhaupt wieder Programme angeboten werden, so Richardt. „Damit die Künstlerszene und die kulturelle Gewohnheit der Bevölkerung erhalten bleiben.“ Und auch wenn es nach wie vor schwierig sei, das Programm coronakonform zu organisieren: „Diesen Interessen kommt das Kornhaus natürlich gern nach.“

Von Lennart Plottke