Wenig Rostock, viel Natur, eine düstere, fesselnde Geschichte und ein neues Ermittler-Team, das sich erst finden muss: Das alles steckt in dem neuen Rostocker „Polizeiruf 110“, der unter dem Titel „Seine Familie kann man sich nicht aussuchen“ am heutigen Sonntag (24. April) um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird.

Mit dabei: Lina Beckmann, die als Kommissarin Melly Böwe erstmals an der Seite von Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ermittelt und nach knapp zwölf Jahren Ehemann Charly Hübner in dem beliebten TV-Format ablöst.

So geht’s ohne Bukow weiter

Viele Fans fragen sich seit der letzten Folge im Januar, wie es nach dem Ausstieg von Kriminalhauptkommissar Sascha Bukow (Charly Hübner) weitergeht. Vor allem mit Filmkollegin Katrin König, die er damals schwer verliebt zurückließ. Bukow, so die Botschaft, lebt jetzt in Sibirien. Derweil kämpft König in Rostock damit, morgens aufzustehen und ihren Alltag ohne Bukow auf die Reihe zu kriegen. Während Kollegin Melly Böwe im heimischen Bochum fröhlich Muffins backt, steckt König in Rostock den Kopf nicht in den Sand, sondern in eine Schüssel mit Sauerteig – der ihr eigentlich helfen sollte, das innere Gleichgewicht wiederzufinden. Doch dann sorgt ein grausamer Mord für Ablenkung und die Wege der beiden Frauen kreuzen sich.

In einem Einfamilienhaus werden eine alleinerziehende Mutter und ihr behinderter Sohn tot aufgefunden. Sie wurde mit mehreren Stichen ermordet und liegt in ihrem Blut. Ihr vom Hals abwärts gelähmter Sohn starb an einem Schlaganfall, weil niemand mehr seine Infusion wechseln konnte. Zur gleichen Zeit befindet sich der halbwüchsige Max (Alessandro Schuster) auf der Flucht: Im Dunkeln steigt der Jugendliche als Anhalter in ein Auto. Als der Fahrer beginnt, an sich herumzuspielen, sticht Max mit dem Messer mehrfach auf dessen Oberschenkel ein und flieht in den Wald.

Schon der Einstieg in den „Polizeiruf 110“ ist relativ düster. Das ist zwar stimmungsvoll, doch Zuschauer, die gehofft hatten, Impressionen von Rostock im TV zu entdecken, werden enttäuscht: Obwohl es Rostocker „Polizeiruf 110“ heißt, ist von der Stadt nur wenig zu sehen. Gezeigt werden lediglich drei Rostocker Stadtansichten, die jeweils für einige Sekunden im Bild sind: Dazu gehören eine Luftaufnahme von der Straße „Am Strande“ mit Blick auf die Rostocker Hochschule für Musik und Theater und Marienkirche, eine Ansicht vom Theater im Stadthafen nebst Warnow sowie die nächtliche Skyline vom Gehlsdorfer Ufer aus.

Lina Beckmann: „Privat stimmt die Chemie“

Für Lokalkolorit sorgen allenfalls Kleinigkeiten, wie die Nummernschilder der Autos oder eine Karte mit den Strukturen der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern an der Wand des Rostocker Kommissariats. Auch über den Bildern der Toten prangt in einer Szene der Schriftzug „Institut für Gerichtsmedizin Stadt Rostock“. Auch die Innenaufnahmen, zu denen die Szenen im Rostocker Kommissariat, Ermittlungen im Haus der Toten sowie eine Szene in einer Disco gehören, seien aus produktionstechnischen Gründen zum größten Teil in Hamburg umgesetzt worden, sagt Iris Bents, Sprecherin vom NDR.

Während Katrin König bei Jens Sommer, dem Ex-Mann und Vater der Toten, sowie bei der Familie Genth ermittelt, die gut mit den Sommers befreundet war, reist Kommissarin Melly Böwe aus Bochum an. Sie hat eine besondere Beziehung zu Max, neben Emma das zweite Pflegekind der Genths, gegen den sich der Tatverdacht nach seinem Verschwinden erhärtet. Weil sie Katrin König nicht einweihen will und sie zudem die Halbschwester von Bukow ist, stehen sich beide Frauen zunächst skeptisch gegenüber.

Privat hingegen stimme die Chemie, hatte Beckmann vorab verraten. Vor dem Dreh sei sie aufgeregt gewesen. Die größte Herausforderung sei es gewesen, Teil des neuen Teams zu werden. „Aber alle waren entzückend und haben es mir sehr leicht gemacht“, sagte sie nach den Dreharbeiten. Trotzdem hoffe sie, die Erwartungen der Zuschauer erfüllen zu können. „Charly hat als Kollege einfach wahnsinnig viel vorgelegt.“ Aber auch Beckmann, die im „Polizeiruf 110“ den freundlichen, manchmal fast ein wenig unbeholfen wirkenden Gegenpart zu Bukows dunkler, raubeiniger Seite einnimmt, überzeugt durch ihre unaufgeregte, gradlinige Art – auch Katrin König. Und so machen sich beide Frauen letztlich gemeinsam daran, Max zu suchen.

Nächster Rostocker Polizeiruf: „Mehrere Drehtage in Rostock“

Der versteckt sich in einem alten Bootshaus in der Natur – wo auch der größte Teil des Krimis spielt: Gedreht wurden die Außenaufnahmen hauptsächlich in Goldberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Motivgeber für das Bootshaus war der Campingplatz am Goldberger See. „Das Haus wird zurzeit nicht genutzt, weil das Reetdach undicht ist“, verrät Frank Paulick, der Betreiber des Campingplatzes. Auch seinen alten Wohnwagen mit Terrasse davor habe er dem Filmteam zur Verfügung gestellt. „In der Sommersaison lebe ich selbst dort, um nah am Campingplatz zu sein“, sagt er. In dem Wohnwagen sei bereits das Improvisations-Roadmovie „Für immer Sommer 90“ mit Charly Hübner in der Hauptrolle gedreht worden. „In dem Film hat sich darin sogar jemand umgebracht“, erzählt Paulick.

So weit kommt es im „Polizeiruf 110“ aber nicht. Und so finden sich Katrin König, Melly Böwe und Max schließlich dort im Wald zum Showdown ein. Dass die Handlung des Krimis überwiegend in einer Landschaft angesiedelt sei, sei für den NDR „Polizeiruf 110“ eine Ausnahme, betont Bents. Rostock-Fans vertröstet sie schon einmal auf die nächste Folge: „Der nächste Rostocker ‚Polizeiruf 110‘ mit den beiden Ermittlerinnen Katrin König und Melly Böwe ist bereits abgedreht, wie üblich mit mehreren Drehtagen direkt in Rostock“, betont sie. Zu sehen sein soll er voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten und in der ARD-Mediathek.

Von Stefanie Büssing