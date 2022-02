Rostock

Bereits um das Jahr 1800 wurden in Warnemünde nach Angaben des ansässigen Heimatmuseums die ersten Badegäste in Warnemünde gesichtet. Gäste kamen vor allem aus Rostock – die Anreise aus größeren Entfernungen sei zu beschwerlich, die Unterbringung der Gäste sehr bescheiden gewesen. Am 20. Juli 1821 wurde das Dorf schließlich erstmals als „Seebad“ beziehungsweise Badeort erwähnt.

Nun, rund 200 Jahre später, zeigt das Heimatmuseum Warnemünde die Sonderausstellung „200 Jahre Seebad Warnemünde“. Zu sehen sind zahlreiche Exponate und Bilder.

Vom Fischerdorf zur Tourismushochburg

Eröffnet wurde die Schau im September – nach einem erneuten coronabedingten Lockdown hat das Museum in der Alexandrinenstraße seit Mittwoch wieder geöffnet. „Der Februar ist immer schwierig, aber heute läuft es gut“, zeigt sich Museumsleiter Christoph Wegner wenige Stunden nach der Wiedereröffnung zufrieden. In den ersten beiden Stunden kamen zehn Besucher – und konnten sich unter anderem über die Entwicklung des kleinen verschlafenen Fischerortes zur Tourismushochburg informieren.

Private Initiativen

Diese sei aber zunächst vor allem privater Initiative zu verdanken gewesen. „Das wurde anfangs nicht so gefördert. Die Stadt Rostock zeigte wenig Interesse, wohl auch, um nicht in Verdacht zu geraten, dem herzoglichen Seebad Heiligendamm Konkurrenz machen zu wollen“, erklärt Wegner. In Heiligendamm wurde 1793 bereits das erste deutsche Seebad gegründet.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu den Pionieren in Warnemünde habe der Rostocker Kaufmann Friedrich Gustav Hübner (1805-1879) gehört. Er erbaute 1853 das „Neue Warmbadehaus für Seetang-, Sturz- und Schwefelbäder“ und begründete damit auch die Anfänge der kurmedizinischen Betreuung im Ort. Die ersten Anpflanzungen von Grünanlagen begannen 1860, 1870 nahmen Bautätigkeiten schwunghaft zu, der Ort wurde erweitert.

Zur Galerie Bilder aus dem Archiv des Heimatmuseums zeigen die Entwicklung des Ostseebades.

Ein Vorteil für den Standort des Seebades, so Museumsleiter Wegner, war die Eröffnung der Bahnstrecke Neustrelitz-Waren-Lalendorf-Plaaz-Laage-Rostock-Warnemünde im Jahr 1886. „Damit war Warnemünde das erste Ostseebad mit einer Eisenbahnverbindung“, so Wegner.

Nächste Sonderschau zeigt Geschichte des Leuchtturms

Zu sehen ist die Sonderausstellung bis mindestens Ende Juni. Normalerweise gibt es jährlich zum 1. Juli eine neue Sonderausstellung. Doch der Ablauf wurde durch die Corona-Pandemie durcheinandergebracht. Derzeit wird beraten, ob die neue Schau, die sich mit der Geschichte des Leuchtturms befasst, im Juli oder zum Hoffest im September eröffnet wird. Das Museum hat Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Katharina Ahlers