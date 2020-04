So lief das OZ-Newsroom-Konzert: Rammstein mal anders mit dem Duo „Roter Sand“

Rostock

Rammsteinsongs in neuen zarten Gewändern, gab es am Mittwochabend beim sechsten OZ-Newsroom-Konzert zu hören. Vor einem Jahr gründeten Annemarie Wilcke und Phillip Lehner ihr Duo „Roter Sand“. Gemeinsam interpretieren die Rostocker die Rammsteinhits neu – minimalistisch und weich. Im Newsroom der Rostocker OZ-Redaktion spielten sie vier ihrer Rammstein-Cover.

Mit ihren zarten, hohen Tönen scheint es, als ob Wilckes Stimme nichts mit der von Rammstein-Sänger Till Lindemann gemeinsam hat. Die Musik, die sonst so hart und brutal wirkt, wird auf einmal weich und bekommt viele neue Farben. Die Sängerin und der Gitarrist arrangieren die Songs neu, so dass sie zu zweit funktionieren und wirken. Dabei verändern sie Akkorde, Rhythmen und Stilistiken.

„Roter Sand“ hat schon Livestream-Erfahrunng

Am Mittwoch haben sie ihre eigenen Versionen von „Stirb nicht vor mir“, „Engel“, „Ach so gern“ und „Keine Lust“ gespielt. Die Musiker haben schon Livestream-Erfahrung, weil sie jede Woche ein Konzert aus ihrem Proberaum live bei Youtube streamen. Das nächste Mal am Donnerstag um 19 Uhr auf Youtube.

Wilcke freute sich auf das Konzert im OZ-Newsroom: „Es ist bestimmt entspannt, dass man die Kommentare und Reaktionen nicht beim Konzert sieht. Dann bin ich mit dem Kopf nur bei der Musik.“ Auch die frivolen Texte von Rammstein interpretiert sie selbstbewusst.

Weitere Konzerte im OZ-Newsroom

Bei den nächsten Newsroomkonzerten treten die Crazy Boys aus Rostock mit ihrer schwungvollen Rock’nRoll’ Musik und Songwriter Artur und Band aus Greifswald auf. Die Newsroom-Konzerte sollen in Zeiten der Corona-Krise ein bisschen Kultur ins heimische Wohnzimmer bringen.

Aussagekräftige Bewerbungen bitte an: online@ostsee-zeitung.de, Kennwort: OZ Newsroom Konzert. Jedes Konzert dauert ca 15 Minuten und soll unplugged gespielt werden.

Von Nora Reinhardt