So reagieren die Darß-Festspiele auf Corona-Einschränkungen

Born

Das Coronavirus hat den Spielplan der Darß-Festspiele durcheinandergewirbelt. Statt der aufwendigen Produktion „Die Heiden von Kummerow – Der Freischütz“ hat Intendant Holger Schulze die Episode „Martin der Gerechte“ auf den diesjährigen Spielplan gehievt. Weniger Akteure auf der Bühne, deutlich weniger Zuschauer vor der Bühne – das sind zwei wesentliche Maßnahmen, um auch unter erschwerten Corona-Bedingungen ein Stück auf die Naturbühne in Born zu bringen.

Vor allem beim Kartenvorverkauf gibt es Neuerungen: Holger Schulze freut sich über die Einführung eines intelligenten Ticketsystems. Bei jeder Buchung werden automatisch zusätzlich die beiden benachbarten Plätze gesperrt. „So bleibt auch bei eventuell noch bestehenden Corona-Auflagen der Abstand zwischen den Besuchern gewahrt“, sagt Stephanie Mauche, Leiterin für Verkauf und Marketing.

Buchung über Saalplan

Gebucht werden die Plätze über einen sogenannten Saalplan, wie er beispielsweise beim Kauf eines Kinoticktes oder einer Karte für einen Theaterbesuch schon ganz normal ist. So ein System existiert nun auch bei den Darß-Festspielen und funktioniert „bisher hervorragend“, wie Stephanie Mauche betont. Auch in den Vorverkaufsstellen, etwa in Kurverwaltungen, kann auf den Saalplan zurückgegriffen werden. Dadurch wird gewährleistet, dass keine Zuschauergruppen zu dicht beieinander sitzen – unabhängig vom Ort des Kartenerwerbs.

Mit dem Ticketsystem ist es auch möglich, die gesperrten Plätze kurzfristig wieder freizugeben, sollte sich die Situation entspannen und im Sommer doch eine Erleichterung bei den Einschränkungen eintreten oder die Beschränkungen gar gänzlich wegfallen, wie Holger Schulze sagt. Angesichts der deutlich reduzierten Besucherzahl empfiehlt Holger Schulze Interessenten, sich zu beeilen, um einen Platz zum gewünschten Termin zu ergattern. Erhältlich sind die Tickets auf der Homepage der Darß-Festspiele unter www.darss-festspiele.de sowie in den Kurverwaltungen und Tourist-Informationen der Region.

Auch Akteure auf Abstand

Auch die Inszenierung wird so gestaltet, dass zwar mehr als zehn Darsteller auf der Naturbühne agieren, sagt Holger Schulze. Sie werden einen Abstand zueinander einhalten, „der den geltenden Vorschriften entspricht“. Mit der Aufführung des „Freischütz“ wäre das allein aufgrund der Vielzahl der Akteure auf und neben der Bühne überhaupt nicht möglich. Schließlich wollte Holger Schulze die Darß-Festspiele mit der Inszenierung auf ein neues Niveau bringen, inklusive Chor und Livemusik.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber schon die Proben zu dem personalintensiven Stück hätten angesichts der aktuellen Einschränkungen gar nicht über die Bühne gehen können. Noch dazu wäre das finanzielle Wagnis für den Festspielverein viel zu groß, sollte der „Freischütz“ nicht auf die Bühne gelangen beziehungsweise nur vor einem Bruchteil der Zuschauer der Vorjahre gespielt werden dürfen.

Turbulenzen in Kummerow

Martin Grambauer (Theodor Hesse, re.) erklärt Johannes Bärensprung (Jonas Mietzner) die „Ritter der Gerechtigkeit“ Quelle: Frank Burger

Kurzerhand schwenkte der Intendant um und zog das für die Spielzeit 2022 geplante Stück vor. Großer Vorteil: An dieser Episode auf Basis des Romans „Die Heiden von Kummerow“ von Ehm Welk schreibt Holger Schulze noch, kann somit auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Es werde wahrscheinlich zwei Varianten geben. Außer der regulär geplanten Inszenierung plant Holger Schulze eine weitere mit weniger Schauspielern. Es sei ohnehin kein Stück für große Massenszenen.

Bei „Martin der Gerechte“ dürfen sich die Zuschauer auf einige Turbulenzen in Kummerow freuen, sagt Holger Schulze. Martin fühle sich seinem Namen verpflichtet und will neben dem Heiligen Martin und Martin Luther der dritte „große Martin“ in der Geschichte werden, nämlich Martin der Gerechte. Auf seinem Weg dahin werden ihm „natürlich einige Steine in den Weg gelegt“, wie der Intendant durchblicken lässt. Doch Martin ist überzeugt, diese mit Unterstützung seiner Mutter aus dem Weg räumen zu können.

Premiere des Stücks „Die Heiden von Kummerow – Martin der Gerechte“ ist am 25. Juni. Die Spielzeit endet am 3. September.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter