So verzauberte der Walzerkönig André Rieu die Konzertbesucher in Rostock

Rostock

Manchem war die Sache nicht ganz geheuer: Schließlich gehörte bislang das Gastspiel von André Rieu und seinem Johann-Strauss-Orchester in der Rostocker Stadthalle zu den festen Ritualen Anfang eines jeden Jahres. Doch bislang war der Maestro noch immer nicht in Rostock. Sollte er in diesem Jahr gar einen Bogen um die Hansestadt machen? Doch keine Sorge: Auch bei seiner Deutschland-Tournee aus Anlass seines 70. Geburtstags am 1. Oktober 2019 blieb er seiner hiesigen Anhängerschar treu. Spätestens am Mittwoch, als Busse und Lastzüge mit niederländischen Kennzeichen vor die Stadthalle rollten, waren alle Zweifel ausgeräumt: Auf den berühmten Musiker aus Maastricht muss auch 2020 nicht verzichtet werden.

Bekannte Titel aus Film, Musical, Oper

Immerhin 4400 Fans waren der Einladung des Walzerkönigs zu zweieinhalb Stunden romantisch-festlicher Musik gefolgt. Diesmal war er gekommen, um mit einem Programm gemixt aus den schönsten Titeln aus Film, Musical, Oper und vielen Walzern einen unvergesslichen Abend zu bereiten. An seiner Seite Frauen in üppigen bonbonfarbenen Roben und Herren in Frack: das rund 50-köpfige Johann-Strauß-Orchester. Das laut Rieu „beste Publikum der Welt“ begrüßte die Musiker – wie gewohnt Punkt 20 Uhr – mit stürmischem Applaus. Mit der Einlassung: „Nichts geht so tief in die Seele wie die Musik“, stimmte Rieu seine Zuhörer auf das Kommende ein.

Zur Galerie André Rieu und sein Johann-Strauss-Orchester sind am Mittwochabend vor rund 4400 Besuchern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Stehen Ovationen schon nach dem ersten Titel

Bereits bei den ersten Titeln des Abends, darunter die Arie „Nessun Dorma“ aus der Puccini-Oper „Turandot“ und „Da geh ich zu Maxim“, vorgetragen von den Platin Tenors Gary Bennett, Bela Mavrak und Serge Bosch, wurde klar, dass der Dirigent nicht übertrieben hatte. Nach ihrem Auftritt erhielten die drei Stimmgewaltigen stehenden Applaus vom Publikum. Mit dem folgenden „Schneewalzer“ wurden die Zuhörer allerdings zum abrupten Stimmungswechsel gezwungen, was ihm aber offensichtlich keine Probleme bereitete. Allgemein eher schneeentwöhnt, hatten allerdings Teile des Publikums ein Problem damit, dass sich über ihre Köpfe, statt eines zunächst leisen Rieselns, schlagartig massenhaft Plastikflocken ergossen. Ein Gag oder doch eher ein technisches Missgeschick? Mancher hatte jedenfalls etliche Zeit damit zu tun, um sich von der „weißen Pracht“ zu befreien. Doch das trug eher zur allgemeinen Erheiterung und zur lockeren Atmosphäre des Abends bei.

Jubelrufe nach Auftritt der Sopranistin Donji von Dorn

So quittierten stehender Applaus und Jubelrufe auch den Auftritt der Sopranistin Donji von Dorn, die das Vilja-Lied aus Franz Lehars Operette „Die lustige Witwe“, zauberhaft vortrug. Nach „Think of Me“ aus dem Musical „Phantom der Oper“ ( Andrew Lloyd Webber) von Anna Majchrzak hielt es die Zuhörer ebenso nicht auf den Plätzen. Ein besonderer Höhepunkt kündigte sich an, als André Rieu die Berlin Comedian Harmonists auf die Bühne bat. Die Boy-Group von gestandenen Tenören sieht ihr Vorbild in den fast namensgleichen Sängern, deren Karriere in den 1920er Jahren begann und von den Nazis brutal beendet wurde. Mit „Veronika, der Lenz ist da“ und „Wochenend und Sonnenschein“ zeigten sie, wie Schlager unbeschadet fast ein Jahrhundert erfolgreich überdauern können. Mit dem Titel „ Irgendwo auf der Welt“, den die Comedian Harmonists bei ihrem erzwungenen Abschiedskonzert 1935 sangen, kehrte Nachdenklichkeit im Saal ein. War es doch zur Auflösung des Sextetts gekommen, weil drei seiner Mitglieder jüdischer Herkunft waren.

Begeisternder Konzertabend

Weiter im Reigen des Abends. Unverzichtbar dabei: „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß. Viele ließen sich auch diesmal nicht lange bitten und tanzten nach dessen unsterblichen Klängen durch die Halle. Zu einem weiteren Höhepunkt des Abends wurde der Auftritt von Orchestermitglied Marcel Falize. Er untermalte gemeinsam mit seinen drei Söhnen den Bolero von Maurice Ravel mit Trommelklang. Dafür gab es stürmischen Beifall. Den ernteten die drei Sopranistinnen Donji von Dorn, Anna Majchrzak und Ellie Moran. Diesmal für ihren gemeinsamen Auftritt mit den Platin Tenors, bei dem Melodien aus dem „Weißen Rössl“, der „Csardasfürstin“ erklangen. Wer den Abend in der Stadthalle erlebte, war sich sicher, dass André Rieu auch noch viele weitere Jahre in Rostock zu Gast sein wird. Wie sagte er doch? „Ich habe den schönsten Beruf der Welt und hoffe, dass ich bis ans Ende meines Lebens mit diesem fantastischen Orchester Musik machen kann.“

Lesen Sie auch:

Von Werner Geske