Schwerin

„So habe ich Spagat gelernt.“ Hunderte Videos, die mit diesem Satz oder ganz ähnlich beginnen, werden jeden Monat ins Internet auf Plattformen wie Youtube, Instagram, Pinterest oder TikTok hochgeladen. Zu sehen sind darin meist junge Frauen, die zu Hause vor ihrer Couch, im Fitnessstudio oder in der Natur zeigen, wie sie ihren Körper so lange dehnen und strecken, bis er eine klassische Ballettpose halten kann.

Am Anfang tut es weh, aber mit der Zeit werden die Schmerzen weniger“, muntert etwa Duygu Cabas die Zuschauer in einem ihrer Lernvideos auf. Die ehemalige Turnerin und heutige Sportwissenschaftlerin weiß, wie man richtig trainiert und Verletzungen vermeidet, doch ihre Videos werden tausendfach angeklickt – vermutlich auch von Anfängern, die in ihren Wohn- und Kinderzimmern versuchen, die Übungen nachzuturnen.

Spagat-Tutorials sind TikTok-Trend

Duygu Cabas zeigt in Lernvideos auf TikToksu, wie man üben kann, einen Spagat zu machen. Tausende sehen sich ihre und andere Tutorials an. Quelle: Screenshot Frank Söllner

Suchbegriffe wie „spagattutorial“ oder „splits“ (englisch für Spagat) sind in den sozialen Netzwerken der Renner. Woher kommt diese Begeisterung für klassische Ballettposen und was denken die Profis darüber, die mit richtigem Ballett ihr Geld verdienen? Xenia Wiest ist Ballettdirektorin am Staatstheater in Schwerin. Sie steht mit ihrem Ensemble kurz vor der Premiere des Stücks „Through my Eyes“. Bei einem Besuch im Probenraum hat die ehemalige Tänzerin durchaus Verständnis für den Internettrend.

„Es liegt vermutlich an der Haltung“, sagt die 38-Jährige. „Der gerade Rücken, wie der Körper und die Muskeln geformt sind, das finden die Leute toll.“ Wohl auch deshalb hat vor einigen Jahren das sogenannte „Ballett Barre Workout“ einen Siegeszug durch die Fitnessstudios angetreten. Nach Step Aerobic und Zumba versuchten Männer und Frauen plötzlich, an der Ballettstange fit zu werden.

Laien lernen Eleganz

„Das ergibt ja auch Sinn“, so Xenia Wiest. „Genau wie bei uns im Training wiederholt man viele Bewegungsabläufe immer wieder und wieder, bis man sie perfektioniert hat.“ Das sei ein durchaus anspruchsvolles Training. Und noch ein Aspekt daran gefällt ihr: „So eine Balletttänzerin sieht man ja meistens nur auf der Bühne – sie wird aus der Ferne bewundert. Aber mit dem Training der Posen wird den Laien die Eleganz näher gebracht.“

Xenia Wiest ist Ballettdirektorin am Staatstheater Schwerin. Quelle: Ove Arscholl

Ganz nah kommt man den Tänzern auch im Schweriner Probensaal. Ständig mit dabei ist Andrea Mazza, der Athletik Trainer des Ensembles. „So viel Fürsorge ist sehr außergewöhnlich für eine Tanzcompany“, sagt Xenia Wiest nicht ohne Stolz. „Wir hatten seit August keine Verletzungen.“

„Leben eines Tänzers mit Schmerzen verbunden“

Die Choreografin und Ballett-Chefin räumt ein: „Das Leben eines Tänzers ist mit Schmerzen, Qualen und leider oft auch Verletzungen verbunden. Der Coach quält sie gewissermaßen präventiv, um das beste aus den Tänzern rauszuholen.“ Er baue gezielt Muskeln auf oder ab und er kann je nach Tagesform auch mal sagen: „Heute bitte keine Spitzenschuhe, weil die Waden überlastet sind.“

Ein Blick, den der Laie, der zu Hause einen Spagat trainiert und den Körper nicht so genau kennt, nicht hat. Sieht Xenia Wiest das problematisch? Sie winkt ab: „Solange der Leihe nicht auf die Bühne geht, ist doch alles gut.“ Gegen Ambitionen spreche aus ihrer Sicht nichts. „Ich habe auch erst spät mit dem klassischen Ballett angefangen. Normalerweise geht man mit zehn auf die Ballettschule. Ich war schon 13.“

Balletttraining am Staatstheater Schwerin: Otavio Portela, Eleonora Peperoni und Lorenzo Alberti (v. l.) Quelle: Ove Arscholl

Auch Späteinsteiger können es schaffen

Sie werde heute noch von Tänzern angerufen, die sie fragen, ob sie mit 17 oder 23 Jahren zu alt sind, um anzufangen. Sie wolle sich nicht anmaßen, ihnen abzuraten. „Man hat mir gesagt, dass ich spät dran bin. Aber mit viel harter Arbeit habe ich es geschafft.“ Allerdings, schiebt sie hinterher, ein paar körperliche Voraussetzungen gehören auch dazu.

Balletttraining am Staatstheater Schwerin: Benjamin Wilson, Maria Mazzotti, Philip Sergeychuk, Margaux Pages, Eleonora Peperoni, Eliza Kalcheva, Otavio Portela und Lorenzo Alberti (v. l.) Quelle: Ove Arscholl

Welche das sind, lässt sich nachempfinden, wenn man die Tänzer in Aktion sieht. Die nächste Gelegenheit dazu bietet die Premiere des dritten Tanzabends am Staatstheater unter der Leitung von Xenia Wiest am 4. März. Ein wichtiger Part kommt dabei auch der Musik von Johannes Brahms zu, die von der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin und dem Pianisten und Artist in Residence Florian Uhlig live gespielt wird. Im Mittelpunkt des Ballettstücks soll der individuelle Gestus jedes einzelnen Tänzers stehen.

Premiere am 4. März im Staatstheater

Durch ihre Augen, oder eben „Through my Eyes“, hat Wiest ihr international besetztes Ensemble betrachtet und Emotionen, Gedanken, Erfahrungen in eine Choreografie zwischen klassischem Ballett und zeitgenössischem Tanz übersetzt. Ob auch ein Spagat zu sehen sein wird, lässt Wiest offen. Im Probensaal zeigen sie und ihre Tänzer, dass sie jederzeit dazu bereit sind, die Pose einzubauen. Allem Anschein nach ganz ohne Schmerzen.

Vorstellungen: 4. März um 19.30 Uhr, 6. März um 18.00 Uhr, 12. März, 6. und 30. April jeweils um 19.30 Uhr, 10. April um 18.00 Uhr, 6. und 13. Mai jeweils um 19.30 Uhr, 29. Mai und 12. Juni um 18.00 Uhr im Großen Haus

Kartentelefon: 0385 53 00-123; kasse@mecklenburgisches-staatstheater.de; www.mecklenburgisches-staatstheater.de

Von Juliane Schultz