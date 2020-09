Parchim

Laut, nett, verplant: So beschreibt sich Laura Larsson. 1989 ist die Podcasterin in Parchim ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) geboren worden und verbrachte ihre Jugend dort. Als Fachangestellte in der Stadtbibliothek begann sie ihre Medienkarriere, doch eigentlich wollte sie schon immer Radiomoderatorin werden.

Vor neun Jahren landete sie deshalb in Berlin. Seit 2016 hat sie gemeinsam mit Ariana Baborie den Podcast „ Herrengedeck“. Wöchentlich sprechen sie dort ganz offen über alltägliche Erfahrungen – immer mehr über Feminismus und Gleichberechtigung. Zusätzlich moderiert sie bei Radio Fritz.

Erst vor Kurzem sorgte die 31-Jährige für Aufsehen in der Medienbranche. Nachdem beim Deutschen Comedypreis 2020 ausschließlich Männer in der neuen Kategorie „Bester Comedy-Podcast“ nominiert wurden, kritisierten sie und ihre Kollegin die Nominierungen. Mit dem Ergebnis: eine neue Kategorie für Podcasterinnen und eine Nominierung für „ Herrengedeck“.

Wie war Ihre erste Reaktion, als die Mail bezüglich der Nachnominierung für den Comedypreis kam?

Ist das ein Scherz? Zuerst dachte ich, die Mail kam von jemandem, der unseren Podcast hört und uns verwirren wollte. Dann habe ich erst verstanden, dass es ernst gemeint war. Ariana und ich hatten ein riesengroßes Fragezeichen im Gesicht.

Vorher haben wir eine Podcastfolge gemacht, weil die Nominierungen unausgewogen und überhaupt nicht divers waren. Wir waren erstaunt, dass es daraufhin eine Nachnominierung gab. Uns geht es nicht darum, etwas geschenkt zu bekommen. Unser Eindruck war, dass der Comedypreis noch schnell ein paar Frauen an Bord geholt hat, damit sich alles beruhigt.

Klaas Heufer-Umlauf hat angeboten, auf seine Nominierung zu verzichten. Glauben Sie, dass Männer sich mehr für Gleichberechtigung in der Comedyszene einsetzen sollten?

Es gibt dann oft diesen Vorwurf: Jetzt müssen erst wieder Männer kommen, die dafür sorgen, dass es Gleichberechtigung und Diversität gibt? Ich glaube, Frauen müssen laut sein und zusammenhalten. Wir brauchen aber auch mehr Männer, die offen sind und vor allem zuhören.

Wie blicken Sie auf die Preisverleihung am 2. Oktober?

Gespannt. Ariana und ich waren uns erst nicht sicher, ob wir die Nominierung überhaupt annehmen, weil wir keinen Trostpreis wollen. Außerdem schließt der Comedypreis immer noch viele Menschen aus. Was ist mit gemischten oder queeren Podcasts? Die neue Kategorie ist nur ein kleiner Babyschritt. Wir werden aber versuchen, unvoreingenommen hinzugehen, auch stellvertretend für Frauen in der Medienbranche. Wir wollen einen Eindruck gewinnen, wie weiß und männlich die Veranstaltung wirklich ist.

Ist ein Comedypreis in der heutigen Zeit überhaupt noch modern?

Ich finde es schön, dass es einen Preis gibt, der deutsche Comedy wertschätzt. Aber er müsste neu gestaltet werden. Es darf keine geschlechterspezifischen Rubriken geben. Auch neue Medien sollen mit reingenommen werden. Dieses Jahr hat der Comedypreis das erste Mal Podcasts als Kategorie, aber viel findet auch in den sozialen Netzwerken statt.

Trauen sich viele Frauen gar nicht, Comedy zu machen?

Ja, ich glaube, dass die Hürde sehr hoch ist. Es gibt noch diese alten Muster, dass eine Frau ruhig sein soll und schön auszusehen hat und der Mann der große Entertainer ist.

Wie witzig finden Sie sich selbst?

Ich hätte niemals gedacht, dass ich was im Bereich Comedy mache. Aber ich bin froh, dass es so ist, obwohl ich mich nach wie vor nicht so witzig finde. Ariana finde ich viel witziger. Ich habe immer das Gefühl, ich erzähle eine Geschichte und dann lachen Leute darüber, wie ich die erzähle.

Wie viel Selbstironie gehört zu Ihrem Humor?

100 Prozent (lacht). Ich mache eigentlich nur Witze auf meine eigenen Kosten.

Verändert sich der Humor aufgrund von „Political Correctness“?

Es bleibt nicht mehr so viel übrig, worüber man sich lustig machen kann. Ich dachte deshalb immer, dass ich, wenn ich mich über mich selbst lustig mache, auf der richtigen Seite bin. Aber selbst da fühlen sich viele Leute angegriffen. Ich habe keine Antwort darauf, was erlaubt ist und was nicht.

Sie kommen aus Parchim. Wie haben Sie Ihre Kindheit und Jugend dort erlebt?

Ich habe sie sehr schön und unbeschwert in Erinnerung. Nach dem Abitur habe ich hier meine Ausbildung gemacht. Da sind meine Freunde alle weggezogen. Ich fing an, Parchim doof zu finden, weil keiner mehr da war. Jetzt lebe ich seit neun Jahren in Berlin und merke immer mehr, dass es sich dreht. Das, was mich als Jugendliche eingeengt hat, genieße ich jetzt.

Können Sie sich vorstellen, wieder herzuziehen?

Mein Freund und ich heiraten bald und sprechen natürlich, wie es weitergeht. Manchmal, wenn wir durch Parchim spazieren, dann gucken wir und sagen: Ach, hier ist ja ein Grundstück frei. Ich bin mir zu 95 Prozent sicher, dass ich in den nächsten zehn Jahren wieder hier lande.

Warum sollten mehr junge Menschen nach MV ziehen?

Ich bin ja damals weggezogen, weil ich Radiomoderatorin werden wollte und es hier nicht so viele Möglichkeiten gibt. Ich sehe es jetzt wieder bei meiner Schwester. Die will nach Berlin. Es braucht halt Kultur und dass junge Leute was machen können. Aber es ist schwierig, was Neues aufzubauen, denn wer soll da hin? Die meisten von uns sind ja schon weg.

Sie sind im Jahr der Wende geboren. Wie viel DDR steckt noch in Ihnen?

Einerseits sind es Wörter. Kaufhalle zum Beispiel. Andererseits war ich noch sehr lange fest angestellt, obwohl wir schon den Podcast hatten und das eigentlich alles viel zu viel war. Ich glaube das ist eine Sache, die übrig geblieben ist aus der DDR. Hauptsache, alles ist sicher und ich habe eine Krankenversicherung.

Durch die Exklusivität bei dem Streamingdienst Spotify konnten Sie ein Stück Sicherheit gewinnen. Wie fühlen Sie sich heute?

Natürlich habe ich immer noch Angst. Ich hoffe, dass wir den Podcast noch ganz lange machen, auch exklusiv bei Spotify. Die Frage ist ja nicht nur, wie viel Bock wir haben, sondern auch, wie viel Bock die Leute auf den Podcast haben.

