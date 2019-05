Schwerin

Fulminanter Auftritt: Stargeiger David Garrett wurde am Mittwochabend von rund 4600 Besuchern in der Schweriner Kongresshalle gefeiert, wie ein Rockstar. Auf seiner „Unlimited – Greatest Hits“-Tour machte er gemeinsam mit seiner Band und der Neuen Philharmonie Frankfurt in der Landeshauptstadt Station. Die Tour anlässlich seines zehnjährigen Crossover-Jubiläums ist ein Dankeschön an Fans und Wegbegleiter. Im Gepäck hatte Garrett neben einer aufwendigen Show internationale Rock- und Pop-Hits – seine Highlights der letzten zehn Jahre – die er mit seiner Violine interpretierte sowie neue Arrangements. Auf seiner Tour macht Garrett in insgesamt 19 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Station.

Stefanie Büssing