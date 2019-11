Miss Allie – „Meine Geschichte fängt in der Toilette an“

Rostock

„Aus Scheiße wird Gold“ ist der Titel des neuen Albums von Miss Allie. Der Name scheint Programm – zumindest was den letzten Teil betrifft. Denn, was die Singer-Songwriterin anfasst, gelingt. Klein, ehrlich und frech – so räumte die 29-jährige Senkrechtstarterin der deutschen Musik- und Comedyszene bereits diverse Preise ab, gewann den NDR Comedy Contest und war mehrfach im TV zu sehen. Auf ihrer Tour spielt sie am Wochenende in Rostock. Die Tickets sind restlos vergriffen. Mit der OSTSEE-ZEITUNG sprach die Musikerin über ihren Erfolg, ihre Kindheit in MV und ihr neues Album.

Du nennst dich „Die kleine Sängerin mit Herz“ – bist Du wirklich nur 1,50 Meter groß, wie du im Lied „Vom Klein Sein“ singst?

Ich bin 1,52 Meter groß, aber das wäre zu lang gewesen für den Song (lacht).

2018 erschien Dein erstes deutsches Live-Album „Mein Herz und die Toilette“. Wieso dieser Titel?

Meine Geschichte fängt tatsächlich in der Toilette an. 2017 hatte ich lange Zeit Liebeskummer, gepaart mit einer Selbstfindungsstörung. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Das Einzige, was mir da rausgeholfen hat, war die Musik.

Was hat sich seitdem verändert?

Sehr viel. Mit meiner Musik habe ich einen Sinn in meinem Leben gefunden. Jetzt bin ich viel glücklicher, habe mehr Sicherheit und einen starken inneren Motor. Ich brenne für die Musik und habe ein tolles Team, das mich unterstützt. Inzwischen habe ich viele Radio- und Fernsehanfragen.

Wie bist Du zur Musik gekommen?

Mein Papa ist sehr musikalisch. Er hat mir meinen ersten Song auf der Gitarre beigebracht und ich hatte schon als junges Ding Klavierunterricht. Ich hatte lange nicht genug Selbstbewusstsein, um vor Leuten zu spielen. Bei meiner Reise durch Australien habe ich viel Musik gemacht – auf der Straße und in den Pubs. Das war einfacher, da kannte mich niemand. Später bin ich in Deutschland dann auch auf die Bühne gegangen.

Welchen Song hat Dir dein Papa beigebracht?

„Knockin’ on Heaven’s door“. Dann habe ich Youtube angemacht und meine Lieblingssongs mit der Gitarre gespielt. Also weitestgehend habe ich mir das Singen und Gitarrespielen selbst beigebracht.

Und jetzt spielst Du in ganz Deutschland …

Ja, ich habe an vielen Singer-Songwriter-Contests teilgenommen und viele davon gewonnen. Da hatte ich eine Bühne und lernte viele Leute kennen. Das direkte und positive Feedback hat mir Selbstbewusstsein gegeben.

Du hast zuerst ein englisches Album rausgebracht, jetzt machst Du deutsche Musik. Wie kam es dazu?

In Australien habe ich einen Song über meinen damaligen Freund geschrieben und wollte nicht, dass er ihn versteht, deswegen habe ich ihn auf Deutsch geschrieben. Daraus wurde der Song „Schweinesteak medium“ (lacht).

Also hast Du damit auch zu deinem eigenen Stil gefunden?

Ja, hinter der englischen Sprache konnte ich mich verstecken. Im Deutschen funktioniert das nicht. Dafür kam der Humor dazu, hinter dem kann ich mich jetzt verstecken.

Texte schreiben, Lieder komponieren, machst Du das alles selbst?

Ja, ich schreibe alles selbst. Bei dem neuen Album hatte ich drei Produzenten mit im Boot. Sonst lasse ich da niemanden ran. Mir ist wichtig, dass es echt ist.

Woher nimmst Du deine Inspirationen?

Vieles sind eigene Erfahrungen, zum Beispiel mit Männern. Es geht aber auch um Themen wie Politik – vor allem auf der neuen Platte. Ich verarbeite alles, was mich bewegt – egal ob es mich glücklich, wütend oder traurig macht.

Apropos Männer, hast Du momentan einen Freund?

Na ja, das ist schwierig (lacht). Das weiß ich gerade selbst nicht so genau.

Ist das so ähnlich wie in „ZuNahMe“, einem Deiner Songs, der von Bindungsangst handelt?

Ja, ich habe meine Bindungsangst und die Angst, jemanden an mich heranzulassen, in dem Song verarbeitet. Aber der Typ in dem Song war wirklich ein bisschen drüber (lacht)

Am 22. November erscheint Dein neues Album „Aus Scheiße wird Gold“. Spielst Du etwas davon in Rostock?

Ja, definitiv. Ich spiele fast alle Songs vom neuen Album. Es gibt musikalischere Lieder, weniger Comedy und Songs mit mehreren Instrumenten, von denen ich viele selbst eingespielt habe – wie Klavier und Perkussion.

Wie viel von Dir steckt in „Miss Allie“?

Miss Allie ist ein überspitztes Ich. Ich stecke zu 100 Prozent in Miss Allie. Trotzdem will ich mir ein Stück Privatsphäre bewahren.

Welchen Bezug hast Du zu Mecklenburg-Vorpommern?

Ich bin in einem Dorf in MeckPom aufgewachsen. Meine Kindheit dort war sehr schön. Auch, wenn es nicht immer leicht war, mich zu integrieren. Rostock ist für mich ein wichtiger Ort.

Wieso gerade Rostock?

Da hat mein Bruder studiert, den ich über alles liebe. Deswegen waren wir oft dort. Ich mag den Stadthafen und den Strand in Warnemünde. Ich bin auch gern im Peter-Weiss-Haus. Dort habe ich mein erstes Releasekonzert gespielt.

Wie oft bist Du noch in MV?

Viel zu selten. Das kann ich an einer Hand im Jahr abzählen. Nächstes Jahr möchte ich wieder öfter hier sein.

Und wie geht es musikalisch weiter?

Darüber habe ich noch nicht wirklich nachgedacht. Ich würde gern mal bei Inas Nacht auftreten. Mal sehen, wie weit mich die Musik trägt und was passiert.

Und was machst Du, wenn du keine Musik machst?

Ich schlafe (lacht). Ich mache auch gern Sport, gehe in Lüneburg raus und hänge mit Musikern ab. Und ich gehe brunchen, stundenlang – mit Prosecco.

