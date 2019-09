Status Quo: Das ist der neue an der Gitarre

Hamburg

Die britische Band Status Quo gilt als eine der dienstältesten Bands der Rockmusik. Bereits 1962 hatte Frontsänger und Gitarrist Francis Rossi seine erste Schülerband gegründet, bei der häufiger der Name und auch die Besetzung wechselte. Daraus wurde 1967 mit dem Einstieg von Gitarrist Rick Parfitt Status Quo. „Pictures of Matchstick Men“, „In the Army now“, „Rockin’ all over the World“ und „What you’re proposing“ sind nur einige der Hits, die heute sicherlich jeder – spätestens beim Hören – kennt. Jetzt erscheint nach acht Jahren Pause das 33. Studioalbum der Briten, was von Fans mit gemischten Gefühlen erwartet wird. 2016 starb Rick Parfitt, was viele als das Ende der Band betrachten wollten.

Rick Parfitt (l.) spielte seit 1967 an der Seite von Francis Rossi. 2016 musste er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen und starb noch im selben Jahr. Quelle: Ove Arscholl

Der Neue ist gerade mal 33 Jahre alt

Doch seitdem ist Status Quo mit dem Iren Richie Malone an der zweiten Gitarre unterwegs. Um die neue Scheibe „Backbone“ zu bewerben, haben er und Rossi zu einem Gesprächstermin eingeladen. Während Francis Rossi im Frühjahr 70 Jahre alt geworden ist, sitzt nun an seiner Seite einer, der noch nicht mal halb so alt ist. „Mitte der 90er habe ich zum ersten Mal von Status Quo gehört, weil mein Vater die Band mochte“, erinnert sich Richie. „Ich kannte also den Namen, konnte aber nicht viel damit anfangen“, erzählt er, und Rossi – ein Typ, der in einer Blase aus britischem Humor zu leben scheint – zeigt ihm grinsend den Mittelfinger. 1999 habe sein Vater ihn erstmals mit zu einem Open-Air-Festival genommen, wo Status Quo auftraten. „Was ich an dem Abend erlebt habe, die Atmosphäre, die Menschenmenge, die Kommunikation der Band untereinander – all das hat irgendwas in mir ausgelöst und mich auf eine musikalische Reise geschickt“, verrät Richie. Er habe dann angefangen, Gitarre zu spielen, und Musiker werden wollen – da war er gerade 13 Jahre alt. Seitdem sei er Quo-Fan und der Band hinterher gereist. „Irgendwann habe ich mal Rick Parfitt getroffen an einem Bühneneingang, ich glaube, es war in Dublin. Er erkannte in mir den Typen, der die Luftgitarre in der ersten Reihe spielt und genau seine Bewegungen imitiert.“ Im Laufe der Zeit habe sich eine Freundschaft entwickelt und Rick und Richie trafen sich gelegentlich vor Konzerten, zu Soundchecks, jammten gemeinsam zu ein paar Songs. „Es war ein langer Prozess, aber irgendwann war der Punkt erreicht, an dem ich den Anruf bekam, ob ich nicht mal vorspielen wolle.“

Gemeinsam mit Rick ausgesucht

Die Status-Quo-Gitarristen Richie Malone (l.) und Francis Rossi im Hamburger Mövenpick-Hotel. Die beiden blödeln herum, wie alte Freunde. Quelle: Ove Arscholl

„Er war am Ende die einzige Option, die wir hatten“, steigt Francis Rossi mit ein. Die Entscheidung sei gemeinsam mit Rick Parfitt gefallen. Zunächst hatten beide gescherzt – Rick soll gesagt haben: „Er ist gut, oder? Wenn ich mal sterbe, kannst du ihn in die Band holen.“ Dann spannen beide die Idee weiter. „Oder noch besser, wir würden noch ein zweites Kind suchen, ihm einen Pferdeschwanz ankleben und wir könnten beide zu Haus bleiben und die anderen könnten für uns zur Arbeit gehen“, erzählt Francis, der sich vor zehn Jahren von seinem Zopf verabschiedet hat. „Also, wir kannten Richie schon lange. Und Rick hatte diese Angewohnheit, krank zu werden oder Herzinfarkte zu bekommen. Und als klar wurde, dass Rick endgültig aufhören würde, haben wir entschieden, dass wir Richie an Bord holen.“

Doch dann habe es „sogenannte Fans“ gegeben, erzählt Francis. Die hätten dahergeredet, die Band sollte ohne Rick nicht weitermachen, es wäre nicht Quo ohne Rick. Aber genau das habe dann die Band motiviert, zusammengeschweißt. „Die Dynamik in der Band und in den Shows ist wieder genau so wie damals, als wir sie zum ersten Mal gespielt haben“, so Francis. „Wir haben nie gesagt, wir würden Rick ersetzen. Man kann Rick nicht ersetzen. Er ist tot. Wir haben jetzt jemand Neuen in der Band.“ Und dieser Neue hat mit „Get out of My Head“ sogar einen eigenen Titel beigesteuert. „Er hat eine bessere Stimme als wir alle, wie ein irischer Chorknabe“, sagt Francis lachend.

Die Status-Quo-Gitarristen Richie Malone (l.) und Francis Rossi sind auf dem 33. Status-Quo-Album „Backbone“ zu hören, das am Freitag erscheint. Quelle: Ove Arscholl

„Jedes Bandmitglied hat für sich an Material für ,Backbone’ gearbeitet und am Ende an Francis geschickt“, erzählt Richie. Welchen Titel er am liebsten möge? „Na, meinen eigenen“, sagt er und lacht. „Das mag ich“, fällt Francis ein. Meat Loaf habe mal gesagt: „Jeder Künstler, der sein eigenes Zeug nicht am liebsten mag, der lügt.“ Wirklich festlegen mögen sich aber beide nicht. „Ich ändere bei jedem Hören meine Meinung. Ich glaube, dass es ein Album ist, das den Leuten Spaß machen wird“, sagt Richie. Und Francis sagt: „Ich mag sie alle, schließlich habe ich sie alle ausgesucht.“

Erstmal Interesse wecken

Dass das Album nun typisch nach Status Quo klingt, will er aber nicht gelten lassen. „Wir wollten kein Quo-Album machen, wir wollten einfach nur ein Album machen.“ Im Laufe der Jahre hätten immer wieder Produzenten versucht, die Gitarren zu verändern, die Bässe herunter zu drehen, denn so habe man in der Vergangenheit Quo-Alben gemacht. Das gab es diesmal nicht. „Wenn du losgehst und den Leuten erzählst, es gibt ein neues Quo-Album, dann heißt es: ,Ja, und? Ich habe schonmal ein Quo-Album gehört. Das ist wie bei ACDC – kennst du eins, kennst du alle’“, sagt Francis. Beim 2014 veröffentlichten „Aquostic“-Album habe er dann gelernt, wie die Promoter arbeiten: „Das hier ist akustisch! – Damit interessierst du die Leute. Dann erzählst du: Rick und Francis sind nackt auf dem Cover! Zweites Interesse. Bryan Adams hat es fotografiert. Drittes Interesse. Jetzt hören dir die Leute zu. Das ist traurig – sie hören nicht mehr die Musik, du musst erst ihr Interesse wecken.“ Und so laufe es auch jetzt wieder: „Sie haben einen Neuen in der Band! – Das weckt wieder Interesse. Erstes Album ohne Rick – noch ein Lockstoff.“ Das Album startet mit „Waiting for a Woman“, einem eher ruhigen Song. Absicht, wie Francis sagt. „Die meisten Alben starten mit einem großen Kracher, denn man hat im CD-Zeitalter nur einen Opener. Früher hat man sich überlegt, womit eröffnet man die A-Seite, womit die B-Seite? Was kommt jeweils zum Schluss? Und was packt man dazwischen? Heute hast du nur eine lange Trackliste.“ Diese startet eben leise – um Interesse zu wecken – baut sich dann auf, liefert mit „Cut me some Slack“ einen zeitlosen Quo-Kracher, entwickelt sich bis hin zu Richies Track und endet mit „Running out of Time“.

Die Zeit wird knapp

Dass die Zeit knapp wird, bezieht Francis dabei nicht nur auf das Ende des Albums. Er nimmt auch sein fortgeschrittenes Alter humorvoll aber realistisch wahr: „Ich bin 70. Offensichtlich bleibt mir nicht mehr ewig Zeit. Natürlich können wir immer darüber reden, was wir noch in der Zukunft vorhaben. Aber weiß ich, ob ich Ende des Jahres oder am Ende der Woche noch lebe? Rick starb auch plötzlich. Wir dachten, es geht ihm gut, er wäre im Ruhestand. Plötzlich war er tot. Was zur Hölle...? Wir sind eine Generation von Musikern, bei denen die nächste Sache der Tod ist. Selbst, wenn ich noch 30 Jahre durchhalte, das fühlt sich nicht mehr lange an. Mein Gesicht fällt herunter. Morgens aufstehen tut mir weh. Mein Haar ist noch schlechter geworden, als es vor zehn Jahren schon war. Aber hey – wir haben einen schönen Tour-Sommer gemacht, hätten aber vielleicht noch zehn Shows mehr spielen können, finanziell gesehen. Immerhin ist so eine Tour auch teuer. Aber ich habe großen Spaß dran!“ Besonders gern kommt die Band dafür nach Deutschland, leiht sich in der Freizeit Fahrräder aus, geht shoppen, bestellt sich „Frikadelle“ und „Brötchen“ – zwei Wörter, mit denen sie überall in Deutschland weiter kommen. „Außer in Bayern“, wie sie dort feststellen mussten. „Wir lieben Deutschland über alles, aber erzähl es bloß nicht den Briten!“

Bei der zurückliegenden Tour machten Status Quo – hier Richie Malone (v. l.), Francis Rossi und John „Rhino“ Edwards – auch auf der Freilichtbühne in Schwerin vor 1700 Konzertbesuchern Station. Quelle: Ove Arscholl

Tour erst im Herbst 2020

Die Status-Quo-Gitarristen Francis Rossi (v. r.) und Richie Malone plaudern im Hamburger Mövenpick-Hotel mit OZ-Reporter Ove Arscholl über ihr aktuelles Album „Backbone“. Quelle: Ove Arscholl

Die nächste Tour ist für Herbst 2020 geplant. Warum? Weil Francis Rossi gern ausbricht. „Es ist üblich, gleich mit dem neuen Album auf Tour zu gehen? Gut, dann lass es uns nicht machen!“ Aus ähnlichen Gründen hat er vor einiger Zeit alle Zugaben gestrichen. „Alle Bands haben schon die Zugaben in ihrer Setlist. Aber das ist falsch. Eine Zugabe sollte jeden Abend verdient werden. Und wow! Seit wir keine Zugaben machen, will sie auch keiner mehr!“ Das zu tun, was die Leute erwarten, ist nicht Francis Rossis Sache. „Als wir in den 70ern angefangen haben, in Jeans aufzutreten, haben alle gelacht, weil das nicht üblich war. Jetzt erwarten sie die Jeans – und darum trage ich jetzt Jackett und Schlips“, erklärt Francis – und Richie kommentiert: „Er kommt jetzt in die Midlife-Krise.“

Das Album „Backbone“ enthält elf neue Status-Quo-Songs und erscheint am Freitag bei Ear-Music.

Das Album „Backbone“ erscheint am 6. September 2019 – als LP, CD und digital. Quelle: Ear-Music

Von Ove Arscholl