Stefanie Rübensaal und Thomas Sander zeigen Werk in Schwerin

Schwerin

Es ist der siebente und letzte Teil der Ausstellungsreihe „Echo – Kunst im Widerhall“, die jetzt Schwerin zu sehen ist. Im Finale der Reihe zeigen Stefanie Rübensaal und Thomas Sander im Kunstraum Schwerin ihr Werk. Es ist eine Rauminstallation aus Video und Klang, das die Künstler als „multimediales Environment“ bezeichnen. Das Ergebnis trägt den Titel „Das Lied, das kenne“. Als Kuratorin wirkte Susanne Gabler, die Projektleitung beim Künstlerbund MV hatte Annekathrin Siems inne.

Die beiden Künstler verstanden sich sofort

Die beiden Künstler waren im Rahmen der Mentoring-Projekte zusammengekoppelt worden – Thomas Sander als Mentor und Stefanie Rübensaal als Mentee. Die beiden verstanden sich sofort. „Wir agieren beide performativ“, so Stefanie Rübensaal über eine wesentliche Gemeinsamkeit. Den Kunstraum in Schwerin nutzen Rübensaal und Sander als gemeinsamen Präsentationsraum und als Bühne. So war es auch in den sechs vorangegangenen „Echo“-Ausstellungen – immer arbeiteten zwei Künstler zusammen.

Ein Dachbodenfund war der Auslöser

Die gezeigte Gemeinschaftsarbeit ist ein Ergebnis einer engen Zusammenarbeit von Stefanie Rübensaal und Thomas Sander. „Das Lied, das ich kenne“ ist direkt im Ausstellungsraum entstanden. Die materielle Grundlage dieses Kunstwerkes bildete ein altes Klavier, das Thomas Sander bei einem Umzug auf dem Dachboden vorfand. Teile des Klavieres wurden nun für das Projekt verwendet, nämlich das zerlegte Manual. Im Prozess der Werkentstehung wurden die Einzelteile von einer Leiter aus nacheinander zu Boden geworfen. Dieser Vorgang wurde filmisch aufgezeichnet, die entstandenen Sequenzen montierten die Künstler zu einer 14-minütigen Schleife. Zusätzlich hat Thomas Sander Musik kreiert, die in das Kunstwerk integriert wurde.

Die Installation ist jetzt noch zu sehen

Die gebürtige Schweizerin Stefanie Rübensaal lebt und arbeitet in Rostock, Thomas Sander ist in Schwerin zu Hause. Die Freiheit im künstlerischen Tun spielt bei beiden Künstlern eine große Rolle. „Das Lied, das kenne“ ist Ergebnis dessen, auf welche Art sich die beiden Künstler während der Arbeit an diesem Werk gegenseitig beeinflusst haben. Die zerlegte Klaviertastatur ist jetzt in Schwerin als Bodeninstallation zu sehen, als Teil des Werkes.

„Echo – Kunst im Widerhall 7“, Ausstellung mit Stefanie Rübensaal und Thomas Sander im Kunstraum Schwerin des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern e.V. im BBK (Goethestraße 15, 19053 Schwerin), noch zu sehen bis zum 17. Dezember, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10-15 Uhr, gemäß der Corona-Landesverordnung M-V

Von Thorsten Czarkowski