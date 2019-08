Ralswiek

In diesem Jahr wird Norbert Braun nicht mehr auf die Naturbühne in Ralswiek zurückkehren. Seine Rolle in dem Stück „Schwur der Gerechten“, den Festungskommandanten Albrecht von Pecatel, verkörpert bis zum Ende der Saison am 7. September der Regisseur und Schauspieler Marco Bahr.

Braun war Ende vergange...