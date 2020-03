Sommerspektakel in Gefahr - Störtebeker, Vineta & Co.: So steht es in der Corona-Krise um die Open-Airs in MV

Die Kartenverkäufe stagnieren oder sind vorläufig eingestellt – dennoch hoffen viele Veranstalter, dass die Freiluftveranstaltungen im Sommer in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Ein kulturelles Highlight musste allerdings schon abgesagt werden.