Peter Wawerzinek und Beate Runge wurden als Kleinkinder von den Eltern – zwei DDR-Flüchtlingen – zum Sterben in Rostock zurückgelassen. Sie überlebten. Doch während der heutige Schriftsteller adoptiert wurde, kam Beate in die Stralsunder Psychiatrie. Ihr Schicksal wurde im Film „Lievalleen“ nun in Stralsund gezeigt.