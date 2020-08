Kultur - Premiere am Theater Vorpommern in Stralsund: Lohnt sich die Oper „Dido and Aeneas“?

Die Oper „Dido and Aeneas“ des englischen Komponisten Henry Purcell erlebt am Sonnabend im Großen Haus des Theaters Vorpommern in Stralsund ihre Premiere. Die OZ verrät, was den Zuschauer erwartet.