Stralsund

Es sind die Begegnungen mit den Menschen, die Claas Früchtenicht die Lust auf mehr geben. Der 17-Jährige spielt seit anderthalb Jahren regelmäßig in der Stralsunder Altstadt Klavier. Seine Musik berührt die Passanten. Viele haben ein Lächeln auf den Lippen, wenn sie Geld in seinen kleinen grauen Hut werfen. Manch anderen hat seine Musik schon zu Tränen gerührt. Was der Stralsunder jedoch nicht mag, ist Applaus.

Andere Straßenmusiker hat der junge Mann hingegen bereits früher bewundert. Da er selbst seit seinem fünften Lebensjahr Klavier spielt, bot es sich an, es selbst einmal auszuprobieren. Dabei geht es Claas Eggert Jakob Früchtenicht, wie er mit vollem Namen heißt, überhaupt nicht um Ruhm oder Geld: „Ich sitze dort, weil es mir Spaß macht. Ich mache das hauptsächlich für mich und freue mich, wenn andere mir gern dabei zuhören.“ Deswegen möchte er auch keinen Beifall von den Menschen: „Ich mache keine Show“, sagt der Elftklässler.

Klavierspielen nach Gehör

Mit seiner Musik verzaubert der junge Mann viele Stralsunder und Touristen. Allein 30 Stücke beherrscht er aus dem Kopf. Weit über 100 Lieder hat er bereits gespielt, einige sind ihm im Gedächtnis geblieben, andere hat er wieder vergessen. Lieder, die er mag, lernt er durch das Zuhören, denn Noten habe er nie begriffen. Mit etwas Übung kann er sie in kürzester Zeit: „Ich kann dann Stunden am Klavier sitzen und nur spielen“, sagt er. Manchmal improvisiere er auch nur und „drücke ein paar Tasten“. Am Ende würde immer irgendetwas dabei rauskommen.

In dem Instrument hat er vor mehr als zwölf Jahren seine Leidenschaft entdeckt. Für ihn ist das ein mentaler Ausgleich, ein kurzer Moment, in dem er alles loslassen kann. „Auf diese Weise kann ich mich viel besser ausdrücken. Wenn mich jemand kennenlernen wollen würde, könnte er das durch das Klavierspielen viel besser“, so Früchtenicht.

Auftritte seit Sommer 2020

Seit dem vergangenen Sommer sitzt der Schüler des Goethe-Gymnasiums regelmäßig in der Stralsunder Altstadt. Mal auf dem Alten Markt, mal in der Ossenreyerstraße. Claas Früchtenicht liebt es unverbindlich: „Ich möchte mich davon nicht abhängig machen. Ich spiele, wenn das Wetter es zulässt und ich darauf Lust habe“, sagt er. Für diesen kleinen „Nebenjob“ ist er dankbar. Immerhin bezahlt er davon seine Miete. Denn der junge Mann ist vor einiger Zeit bereits zu Hause ausgezogen.

Und doch spiele er nicht wegen des Geldes. Manchmal vergesse er seinen kleinen Hut auch einfach zu Hause. Viel mehr liebt Claas Früchtenicht die Begegnung mit den Menschen und das Klavierspielen. Ihm ist klar: Hätte er nie mit der Straßenmusik angefangen, hätte es auch die vielen besonderen Momente nie gegeben.

Bier und Tee aufs Haus

In den vergangenen Monaten und Jahren hat der Hobbymusiker davon schon einige erlebt. Noch heute muss Claas Früchtenicht lachen, wenn er sich daran zurückerinnert: „Das war im letzten Sommer, die Sonne ging gerade unter und um mich herum haben sich einige einen Platz gesucht und mir beim Spielen zugehört. Auf einmal schreit eine Frau: ,Warum hat der Junge noch kein Bier?’. Plötzlich stellte mir jemand einen Krug Bier aufs Klavier und sagte: ,Geht aufs Haus’“, erinnert sich der Straßenmusiker. Immer wieder habe es Menschen gegeben, die um sein Wohlbefinden bemüht waren: „Selbst einen Tee habe ich bekommen, wenn es kalt war. Das Miteinander ist einfach toll und macht so viel Spaß“, sagt er.

Er hat es aber auch schon erlebt, dass jemand von seiner Musik anfangen musste zu weinen. Demnach sei ein kleines Mädchen zu ihm gekommen, um Geld in seinen Hut zu werfen und sagte: „Ehre, wem Ehre gebührt“. „Sie ist dann zu ihrer Mama gerannt und hat glaube ich sogar geweint. Das war so niedlich“, sagt er. Solche Erfahrungen wird Claas Früchtenicht in einigen Jahren vielleicht auf der ganzen Welt sammeln. Der 17-Jährige träumt davon, nach dem Abitur erst mal mit seinem Klavier in einem Van durch Europa zu reisen und anderen vorzuspielen.

Stralsunder Musikhaus hilft aus

Wirklich ermöglicht wird ihm die Straßenmusik vom Inhaber des Musikhauses Sitte: „Herr Sitte kennt mich schon sehr lang und wir verstehen uns sehr gut. Meine Familie hat damals bei ihm das erste Klavier gekauft. Noch heute gehe ich dort fast jeden Tag etwas kaufen“, so Früchtenicht. Bei einem Praktikum in dem Geschäft habe er gelernt, wie ein Klavier zu transportieren geht. Dort leiht sich der junge Mann das Instrument aus: „Mittlerweile kann ich kommen und es mir holen, wann immer ich will. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt er.

Von Lena-Marie Walter