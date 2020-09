Stralsund

Das Theater Vorpommern ist brandaktuell. Mit der deutschen Erstaufführung von „Das Abendland“ der dänischen Autorin Julie Maj Jakobsen hat es jetzt die Geschehnisse rund um das griechische Flüchtlingslager Moria auf die Bühne geholt. Der Zeitpunkt ist allerdings dem Zufall geschuldet, denn eigentlich sollte das Stück bereits im Frühjahr Premiere haben. Die musste aber wegen Corona abgesagt werden.

Wie wirkt die Situation der Flüchtlinge auf jeden von uns?

„Mir ging es bei der Inszenierung nicht darum, die Situation der Flüchtlinge zu beschreiben“, sagt Intendant Dirk Löschner. „Das hätte ich gar nicht gekonnt, und das wäre sogar ein Ausschlusskriterium gewesen. Ich will vielmehr zeigen, was diese Flüchtlingskrise aus uns macht. Wie sie auf uns wirkt.“ Und genau das zeigt er auf sehr ernüchternde, teils schonungslose Weise auf. Immer vor dem Hintergrund, dass sich Moria angesichts vieler überfüllter Lager an den europäischen Außengrenzen täglich wiederholen kann. Dafür steht auch das Bühnenbild von Giovanni de Paulis: Hinter einem Labyrinth aus Eisengittern ragt ein riesiger Dinosaurier in den Zuschauerraum hinein. Er wirkt wie ein Ungeheuer. Und das Publikum ist gezwungen, ihn neunzig Minuten lang anzustarren.

Autobahnraststätte als Spielstätte

Als Spielort hat Julie Maj Jakobsen eine Autobahnraststätte ausgewählt. Einen Ort also, wohin naturgemäß unterschiedlichste Menschen kommen. Bei ihr ist es auch ein belgisches Ehepaar, das auf dem Weg nach Schweden ist, wo es das kürzlich geborene Enkelkind besuchen will. Das Paar trifft in der Caféteria auf einen lettischen Kraftfahrer, der die Toilette aufsuchen will, und auf einen deutschen Geschäftsmann, der schnell nur einen Kaffee trinken möchte. Plötzlich aber steht eine syrische Frau inmitten der Gäste, und vor der Raststätte versammeln sich viele Menschen. Es werden immer mehr. Sie besetzen Fahrbahnen und Parkplätze. Es sind Flüchtlinge, die in der Novemberkälte ausharren. Niemand weiß, wie man ihnen begegnen soll. Der Raststättenchef ist hilflos. Er schließt alle Türen. „Keiner soll rein, keiner soll raus“, sagt er. Selbst das Rausschauen will er unterbinden. Aber das tun die Gäste ohnehin kaum, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind. „Was glauben sie wohl, wie lange das hier noch dauert“, fragt die belgische Frau. Dabei schimpft sie mit ihrem Mann, der sich das Hemd mit Kaffee bekleckert hat.

Europa hat sich Lebenslüge auferlegt

Am Ende löst sich der Flüchtlingsstrom vor der Raststätte wieder auf. Alles scheint wie vorher. Das Leben geht wieder seinen gewohnten Gang. Aber ist es wirklich so? Natürlich nicht.

Löschner redet da schon mal Klartext. Er spricht von einer Lebenslüge, die sich Europa auferlegt hat. Damit meint er die Tatenlosigkeit und zunehmende Verdrängung des Problems in der Politik. Selbst am Theater, sagt er, hätte es bei der Erarbeitung des Spielplanes Anfang 2019 auch Stimmen gegeben, die gemeint hätten, das Flüchtlingsthema sei durch. Welch ein Irrtum…

Nach Vorstellungsende gab es jedenfalls lang anhaltenden Applaus. Er galt zuvorderst natürlich den fünf Schauspielerinnen und Schauspielern, die mit Leidenschaft und Engagement gleich mehrere Rollen auszufüllen haben. Und das in völlig ungewohnter Spielweise. Dem eigentlichen Text wird nämlich immer eine Erklärung vorangestellt, was auf der Bühne gerade passiert oder passieren soll. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, das Ganze wäre eine Vorstellung für Sehbehinderte. Also für die Verantwortlichen in der Politik???

Die nächsten Vorstellungen sind am 27.September , 16. Oktober und am 8.Januar in Stralsund und am 3. Oktober (Premiere), am 18. Oktober , am 8. November , 5. Dezember und 17. Januar in Greifswald.

Am 5. Oktober um 18 Uhr findet im Rathaus in Stralsund zum Stück eine Diskussionsrunde mit dem Produktionsteam statt.

