Studentenoper hat zum Uni-Geburtstag in Rostock Premiere

Ein Studentenklassiker wird zum 600. Geburtstag der Rostocker Universität 2019 neu inszeniert. Die Oper, die am 2. November in der Rostocker Hochschule für Musik und Theater ( HMT) Premiere feiert, basiert auf dem Schauspiel „Cornelius Relegatus“ von Albert Wichgreve (ca. 1575–1619). Es wurde 1600 erstmals in Rostock aufgeführt.

Darin wird das Leben eines jungen Studenten dargestellt, der von seinen Eltern auf die Universität geschickt wird, aber nicht bestehen kann. Ein Lotterleben mit allerlei Exzessen stürzt Cornelius ins Unglück. Schließlich wird er der Universität verwiesen, dazu ereilt ihn privates Pech. Doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung.

Werk trägt jetzt einen neuen Titel

Letztmalig wurde das Stück zum 500. Uni-Geburtstag im November 1919 aufgeführt, schon damals wurde es neu bearbeitet. Aus dem historischen Schauspiel wird jetzt also eine Oper, inszeniert an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Das neue Werk trägt den Titel „Dead End for Cornelius R.“, damit hat der Stoff schon im Namen eine Aktualisierung erfahren. „‚Dead End‘ steht eben für ‚Sackgasse‘“, erläutert Sven Daigger. So werde die Ausweglosigkeit des Protagonisten angedeutet.

Daigger, der auch HMT-Absolvent ist, erhielt den Kompositionsauftrag. Als Librettistin wurde Musiktheaterdramaturgin Sarah Grahneis verpflichtet, sie schrieb den Text für die Oper völlig neu.

Nun geht es um einen jungen Studenten namens Cornelius, der hoffnungsvoll ein Bahningenieurstudium beginnt. Doch dieser Neubeginn wird leider zur Sackgasse für Cornelius, der ein sensibler junger Mann ist und mit den zahllosen überflüssigen Informationen der digitalen Welt nicht zurechtkommt. „Dann ist er einfach sprachlos geworden“, sagt Sven Daiger. Cornelius ist nicht mehr in der Lage, seinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu geben.

Die Hochschule für Musik und Theater lädtam Montag, dem 27. Oktober, um 15 Uhr zum Operncafé ein. Dann wird bei Kaffee und Kuchen im HMT-Foyer eine Einführung zum Stück gegeben, Einlass ist um 14 Uhr.

Inhalt spielt in der heutigen Zeit

Damit aber die Gedanken des jungen Studenten auf der Bühne dargestellt werden, kommt ein mobiler Chor zum Einsatz. Die Figur hat sich also ziemlich verändert, aus dem Bummelstudenten wurde eine tragische Figur der Jetztzeit. Davon lebt die neue Aufführung. Das Stück transformiert die alte Studentengeschichte in die Gegenwart.

Erzählt wird die Oper in zehn Momentaufnahmen. „Natürlich wollten wir mit der Neuaufführung auch eine Brücke in die neue Zeit schlagen“, sagte Prof. Wolfgang Schareck, Rektor der Rostocker Uni, im Vorfeld der neuen Inszenierung. Und den Uni-Slogan „Traditio et Innovatio“ sieht Schareck hier in besonderer Weise erfüllt, denn das traditionsreiche Stück bekam eine neue Aktualität.

Nun ist also eine neue „Cornelius“-Version zu erwarten, musikalisch und auch inhaltlich. Vorausgegangen war eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Hochschule für Musik und Theater und der Rostocker Universität, sie wurde 2017 abgeschlossen. Das Jubiläumsjahr bringt beide Hochschuleinrichtungen zusammen. Nicht nur die Uni, auch die HMT hat 2019 etwas zu feiern, ihren 25. Geburtstag nämlich.

Jonathan Hartzendorf wird zum Cornelius

Als Regisseur für das Stück wurde Stephan Jöris verpflichtet, der mit „Le Nozze di Figaro“ (2013) sowie dem Doppelopernabend „Dido und Aeneas“ und „Gianni Schicchi“ (2014) in der HMT auf erfolgreiche Inszenierungen verweisen kann. Gespielt wird Cornelius vom 23-jährigen Jonathan Hartzendorf, der an der HMT Gesang studiert.

Das Hochschulorchester, das in den Aufführungen spielen wird, besteht aus 50 Musikern, geleitet wird es von Christian Hammer. Insgesamt sind bis zu 200 Leute in dieses Projekt involviert. Allein die Musik von Sven Daigger ist eine Herausforderung. „Für die Studenten ist es auch ein gutes Übungsprojekt“, sagt Stephan Jöris. Und an der Gestaltung des Bühnenbildes und der Ausstattung waren auch Studenten der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar beteiligt.

Sieben Vorstellungen geplant, am 10. November vor besonderen Gästen

Derzeit laufen die Proben, die Termine stehen fest: Sieben Aufführungen finden zu den Feierlichkeiten in der Uni-Festwoche statt. Eine davon wird besonders viel Aufmerksamkeit bekommen: Am 10. November, dem Jahrestag der Universität Rostock, werden zahlreiche Festgäste aus dem In- und Ausland zu einer Sondervorstellung erwartet.

