Galaktisch gut: Das ist die neue Show bei Holiday on Ice in Rostock

„Supernova“-Premiere am 5. Dezember - Galaktisch gut: Das ist die neue Show bei Holiday on Ice in Rostock Sie sind heiß aufs Eis: Mehr als 40 Kufen-Könner proben derzeit für die neue Show von Holiday on Ice. „Supernova“ wird Anfang Dezember auch in Rostock gezeigt und entführt die Zuschauer zu den Sternen.

Vorfreude auf den Auftritt in Rostock: Die Darsteller von „Supernova“, der neuen Show von Holiday on Ice, kommen Anfang Dezember in die Hansestadt. Stadthallen-Chefin Petra Burmeister (in rot) freut sich auf die Show, die sich Robin Cousins (in schwarz) ausgedacht hat. Quelle: Martin Börner