Der 18. Rostocker Koggenzieher findet vom 3. bis 7. März in der Bühne 602 statt. Am zweiten Tag (4. März) treten Johann Theisen, Bermuda-Zweieck und Tim Whelan auf. Die OZ stellt die Künstler vor und zeigt hier den Livestream. Außerdem können OZ-Leser in einer Abstimmung den Gewinner mitbestimmen.