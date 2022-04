Tanzzeit-Premiere in Greifswald: Schöpfungsgeschichte brillant vertanzt

Greifswald

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hieß es Sonnabend wieder Tanzzeit in Greifswald. Das Format bietet jungen Choreografinnen und Choreografen Gelegenheit, mit dem heimischen Ballett Vorpommern neue Choreografien einzustudieren, um sie dann dem Publikum zu präsentieren. Eingeladen waren diesmal Roberto Tedesco aus Italien und Kristina Paulin aus der Slowakei.

Mit „By the throat“ (sinngemäß: am Hals oder auch an der Gurgel) und „Genesis“ wollten sie Sonnabend bei der Premiere und am Sonntag ein abendfüllendes Programm bieten, was aber leider nur zur Hälfte gelang. Denn wieder einmal platzte Corona dazwischen. Wegen positiver Befunde bei zwei Ensemblemitgliedern musste nämlich „By the throat“ kurzfristig aus dem Programm gestrichen werden.

Polaritäten treten zu Tage

Die Zuschauer im ausverkauften Greifswalder Theater nahmen die Situation aber gelassen und erfreuten sich dafür umso mehr an „Genesis“, einer modern vertanzten Schöpfungsgeschichte, bei der durch Licht und Finsternis zunächst die Zeit, später dann durch Mann und Frau die Beziehungen zu Gott, zur Umwelt und zueinander entstehen. Ausgelöst durch den Biss in die verbotene Frucht treten das Gute und das Böse, die Liebe und der Hass also die Polaritäten zwischen den Menschen zu Tage. Alles wird in hervorragender Weise tänzerisch interpretiert. Mit Eleganz, Kraft, Anmut, Hingabe und größter Präzision.

Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, über welch tänzerisches Potenzial das Ballettensemble des Theaters Vorpommern verfügt. Interessant an der Choreografie von Kristina Paulin ist, dass sie vor allem Armen und Händen mit den fünf ausgestreckten Fingern großen Spielraum darin einräumt. Ein Quader mit Milchglaswänden wird als Requisit unterstützend eingesetzt.

Eindrucksvolle Musikauswahl

Die erst 31-jährige slowakische Choreografin, die bis zum letzten Jahr noch Mitglied des berühmten Hamburg-Balletts unter dem mittlerweile 83-jährigen John Neumeier war, hat für „Genesis“ auch die Bühnenausstattung und die Kostüme erdacht. Und natürlich besorgte sie die ebenso eindrucksvolle Musikauswahl. Denn neben Mozart im Original ist auch Arvo Pärt, ein estnischer Komponist mit seinem Mozart-Adagio zu hören sowie der slowakische Komponist Peter Machajdik mit „Seas and Deserts“, einem Stück, das er dank eines Stipendiums des Kunstrates der Slowakei komponieren konnte. Aber egal, ob nun Streicher oder Klavier im Vordergrund der Musik stehen, die Bewegungsabläufe der Tänzerinnen und Tänzer sind bis ins Kleinste auf die Töne abgestimmt. Alles wirkt passgenau, sehr perfekt . Das macht die Inszenierung zu einem besonderen Erlebnis, zumal das Theater seine Bühne so umgebaut hat, dass die Zuschauer ganz nah am Geschehen sein können.

Weitere Vorstellungen geplant

Schade nur, dass Roberto Tedesco mit seinem Stück „By the Throat“ nach der Musik des australisch-isländischen Komponisten Ben Frost noch nicht zum Zuge kommen konnte. Aber es sind ja noch weitere Vorstellungen der Tanzzeit sowohl in Greifswald als auch in Stralsund geplant. Ralf Dörnen, Intendant und Ballettdirektor des Theaters Vorpommern, der sich für die Situation vor der Premiere entschuldigt hatte, bot allen Zuschauerinnen und Zuschauern an, mit ihrer Eintrittskarten eine der nächsten Vorstellungen kostenlos zu besuchen.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Tanzzeit hat eine lange Tradition am Theater Vorpommern. Und nicht nur sie, sondern auch die „Tanztendenzen“ , ein internationales Festival für zeitgenössischen Tanz. In nur wenigen Wochen, nämlich vom 24. bis 26. Mai, wird dieses ebenfalls eine Neuauflage haben . Dann als „Tanzfusionen“. Ein Höhepunkt dabei wird eine große MV-Tanzgala sein, bei der am 25. Mai alle vier im Lande existierenden Tanzcompagnien aus Schwerin, Rostock, Neustrelitz und Greifswald auftreten werden. Das hat es in Vorpommern so noch nie gegeben. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Weitere Infos unter www.theater-vorpommern.de

Aufführungen der TanZZeit: 14.04., 28.04. und 29.04, jeweils um 19.30 Uhr in Greifswald (Beginn jeweils um 19.30 Uhr) sowie am 5.5., 7.5.,14.05.,27.05. in Stralsund (Beginn jeweils um 19.30 Uhr)

Von Reinhard Amler