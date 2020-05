Rostock

Zahlreiche Corona-Schutzmaßnahmen werden derzeit in MV gelockert. Doch gemeinsames Musizieren bleibt weitgehend verboten. Viele Tausend Menschen in MV singen in Chören oder spielen ein Instrument. Ihnen bleibt derzeit nur die Hausmusik oder der Kontakt über das Internet. Chorleiter schlagen jetzt Alarm: Der Zusammenhalt der Ensembles droht verloren zu gehen – von der musikalischen Qualität ganz zu schweigen.

Besonders von Corona betroffen ist der Chor PopChorn in Rostock. Nicht nur, dass die Proben seit Wochen nicht stattfinden können. Der aus Russland stammende Chorleiter Dmitry Krasilnikov sitzt auch noch in Moskau fest, einem der weltweiten Hotspots der Pandemie. „Ich leite insgesamt drei Chöre in und um Rostock und habe mir schon viele Gedanken gemacht, wie und wann es weitergehen kann. Vor Ende Mai kann ich auf keinen Fall zurückkehren.“

Der Chor PopChorn der Rock- und Popschule Rostock-Marienehe Quelle: PopChorn

Technisch möglich – aber musikalisch sinnvoll?

Eine Alternative zur echten Probe wäre Unterricht über das Internet. „Wir wollen bei PopChorn zunächst mit einer Stimmgruppe anfangen. Die Sänger müssten sich allerdings vor nur einem Gerät versammeln. Das müsste technisch möglich sein – ob es allerdings musikalisch sinnvoll ist, muss sich zeigen“, so Krasilnikov.

Stattfinden sollte diese Probe im kleinen Rahmen im üblichen Probenraum der Rock- und Popschule in Rostock-Marienehe. Doch das ist wegen der Corona-Beschränkungen noch nicht möglich.

Bild und Ton passen nicht zusammen

Helmfried Günther, Leiter des Rostocker Werkstattchores, ist da schon einen Schritt weiter. Schon seit einigen Wochen bietet er zu den Probezeiten Unterricht über einen Internet-Konferenzdienst an. „In ganz kleinen Gruppen geht es, ein Großteil der Chormitglieder konnte sich auch damit anfreunden“, so Günther. Allerdings stoße er auch schnell an die Grenzen des Machbaren, unter anderem wegen der technischen Zeitverzögerung bei der Übertragung: „Das Bild hinkt manchmal bis zu einer Sekunde dem Ton hinterher.“

Der Rostocker Werkstattchor Quelle: Dirk Huckstorf

So dient die wöchentliche Internetprobe eher dem Kontakthalten. „Dabei können wir schnacken und uns wenigstens mal wieder sehen“, berichtet der Chorleiter. Auch einen Theorie-Workshop hat er schon angeboten. „Das ist mehr als gar nichts, aber es ersetzt keine echte Chorprobe“, betont er. Die Folge: „So langsam sehe ich die Gefahr, dass man sich persönlich und auch musikalisch entfremdet. Ich hoffe, es geht bald weiter.“

Am Telefon vorsingen

Die schwierige Situation der Chöre in MV bemerkt auch Landeschorleiterin Sigrid Biffar, die auch drei Chöre in Greifswald betreut. „Für uns als Musiker ist die Lage grauenhaft, wir sind völlig abgeschnitten von unserer normalen Arbeit mit den Chören.“ Sie ermutigt ihre Chormitglieder, nicht zu verzagen, sondern zu Hause weiter zu üben. „Wer nicht so technikaffin ist, um online zu proben, kann auch mal andere Mitsänger anrufen und sich am Telefon etwas vorsingen.“

Sigrid Biffar leitet unter anderem die Greifswalder Late Night Singers. Quelle: Sigrid Biffar

Für die Corona-Beschränkungen hat Biffar durchaus Verständnis. Sie verweist auf die Berliner Domkantorei, bei der sich im April 60 von 80 Sängern wegen Corona krankgemeldet hatten. „Unsere höchste Verantwortung ist es, die Gesundheit der Sänger zu schützen.“ Zumal viele Chören einen hohen Anteil an älteren Mitgliedern hätten, die zur Corona-Risikogruppe gehören.

„Es zerreißt mir die Brust“

Der Rostocker Pneumologe Professor Marek Lommatzsch kennt die Problematik von beiden Seiten: Er ist durch seine Arbeit täglich mit Corona konfrontiert und gleichzeitig leidenschaftlicher Chorsänger. „Es zerreißt mir die Brust: Einerseits möchte ich endlich wieder singen, andererseits ist mir die Ansteckungsgefahr bewusst. Viele Corona-Infizierte hätten selbst keine Symptome, könnten das Virus aber übertragen. Wenn also viele Menschen zusammengekommen, bestehe immer die Gefahr, dass sich Corona ausbreitet, selbst wenn sich niemand krank fühlt.

Beim Singen sei die Gefahr noch etwas höher als beim Sprechen. „Der Luftfluss ist stärker. Dadurch könnten die Viren sich etwas weiter ausbreiten.“ Lommatzsch geht davon aus, dass der Unterschied etwa 10 bis 20 Zentimeter beträgt – in einem vollen Probenraum durchaus eine relevante Größe. Draußen zu singen sei bei einem Abstand von zwei Metern zwischen den Sängern allerdings kein Problem, meint der Experte.

Keine Mimik mit Maske

Darauf setzt Kirstin Blös: Die Rostockerin leitet einen kleinen privaten Frauenchor. „Wir singen draußen, mit ausreichend Abstand und Mundschutz, seit Versammlungen mit bis zu 50 Leuten wieder erlaubt sind.“ Als Proben möchte sie die lockeren Treffen allerdings nicht bezeichnen: „Im Freien und in der Öffentlichkeit funktioniert das nicht. Der Wind weht, ständig laufen Jogger vorbei, wir haben kein Klavier und wegen der Maske sehen die anderen meine Mimik nicht“, erklärt Blös.

Dennoch kommen die Frauen regelmäßig zum gemeinsamen Singeabend. „So können wir den sozialen Kontakt halten – in der Realität und nicht am Computer, wo derzeit ohnehin so viel stattfindet.“

Von Axel Büssem