Für das Theater Vorpommern ist der November nicht nur ein Monat mit Aufführungsverbot, sondern auch ein Monat der Unsicherheit. Nach bisherigem Stand soll der Lockdown in zwei Wochen wieder aufgehoben werden. Aber geht es im Dezember tatsächlich weiter?

„Wir haben gedacht, am Montag würde es mehr Informationen geben“, sagt Theatersprecher Hans Heuer und meint die Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten. „Nun wurde das auf nächste Woche vertagt. Natürlich wünschen wir uns nichts sehnlicher, als dass wir im Dezember spielen können. Aber in der Pandemie muss man eben vorsichtig sein. Die Gesundheit geht vor.“

So lange es keine definitiven Aussagen gibt, plant das Theater mit seinen drei Standorten in Stralsund, Greifswald und Putbus wie gehabt. Seinen Besuchern will es im Dezember ein fulminantes Comeback bieten: 107 Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Alleine acht Vorstellungen soll es am Freitag, 4. Dezember, geben. Silvester sind sieben, an den anderen Tagen zwischen einer und sechs Veranstaltungen geplant. Einzig Heiligabend bleibt der Vorhang zu.

Vier Premieren, davon drei in Stralsund

Das Theater hat sich gleich vier Premieren vorgenommen. Davon gehen drei in Stralsund über die Bühne, eine in Greifswald. Der Reihe nach: Die Musik von Claude Debussy und George Gershwin bietet die Grundlage für einen Tanzabend von Ralf Dörnen. Der Ballettdirektor und künftige Intendant zeichnet für Inszenierung und Choreografie verantwortlich. Für „ Debussy/ Gershwin“ belebt das Ballett Vorpommern unter anderem Teile des gefeierten Stücks „Rhapsody in Gershwin“ neu. Uraufführung ist am 4. Dezember um 19.30 Uhr im Großen Haus in Stralsund.

Zwei Tage später geht an selber Stelle mit „Drei Wasserspiele“ von Detlef Glanert die nächste Premiere über die Bühne. Glanert gehört zu den meistgespielten zeitgenössischen Komponisten und ist kürzlich im Konzerthaus Berlin zum „Komponist des Jahres“ gekürt worden.

Eigens für die Aufführungen in Vorpommern hat er die Fassung seiner dreiteiligen Kammeroper ergänzt. Die musikalische Leitung hat Kiril Stankow inne, die Inszenierung kommt von Horst Kupich. Beginn am Nikolaustag ist um 16 Uhr. Zuvor wird es eine Einführung im Foyer geben.

Zersetzende Eheschlachten und ein totalitärer Zukunftsstaat

Durch die Schließung im November rutscht die Premiere des Schauspiels „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ von Edward Albee auf den 12. Dezember ( Stralsund, Großes Haus, 19.30 Uhr). In dem Drama, das Oberspielleiter Reinhard Göber inszeniert, geht es um zersetzende Eheschlachten, die Martha und George vor den Augen von Süße und Nick austragen. „Je trunkener die Nacht wird, desto ungewisser erscheinen die Koalitionen, Kräfteverhältnisse und Interessen“, heißt es in der Beschreibung des Stücks.

In Greifswald feiert am 28. Dezember um 20 Uhr das Stück „Fahrenheit 451“ nach dem Science-Fiction-Roman von Ray Bradbury Premiere. Annett Kruschke hat die Bühnenfassung erarbeitet. Das Stück spielt in einem totalitären Zukunftsstaat, in dem Bücher verboten sind und verbrannt werden. Doch dagegen regt sich Widerstand.

Dr. Dolittle hat’s wieder ins Programm geschafft

Lutz Jesse spielt Dr. John Dolittle und geht mit Ente Dab-Dab und Hund Jib auf Abenteuer-Reise. Quelle: Vincent Leifer

Natürlich hat das Theater auch wieder Märchen im Programm. Das Singspiel „Hänsel und Gretel“ ist ebenso eine Wiederaufnahme wie „Dr. Dolittle – Der Arzt, der mit den Tieren spricht“. Ein Klassiker der Vorweihnachtszeit ist „Die Feuerzangenbowle“. Die fünf Vorstellungen im Löwenschen Saal des Stralsunder Rathauses sind bereits ausverkauft. Für die Termine im Greifswalder Kaisersaal (7., 8., 9., 20. und 21. Dezember) und in Putbus (17. Dezember) gibt es noch Karten.

Das vollständige Programm ist auf der Internetseite www.theater-vorpommern.de/spielplan zu finden. Karten gibt es an den Theaterkassen, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Online-Ticketshop und unter 03834 / 57 22 224.

„Unser Publikum ist ein Knaller“

Wenn Corona eine Öffnung im Dezember zulässt, steht bereits jetzt fest, dass die zuvor geltenden Abstandsregeln auch weiterhin berücksichtigt werden müssen. „Damit die Leute weit genug auseinandersitzen, können wir die Säle nur zu einem Viertel auslasten“, sagt Hans Heuer.

Der Stimmung täte das aber keinen Abbruch. „Die Leute klatschen so laut, dass die Schauspieler das Gefühl haben, dass alles restlos ausverkauft ist. Unser Publikum ist wirklich ein Knaller!“

Von Kai Lachmann