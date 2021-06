Rostock/Vorpommern

Das Theaterangebot für Kinder ist in diesem Sommer klein und fein. Coronabedingt spielt etwa das Theater Vorpommern keine Stücke für die Jüngsten. Dafür ist das Programm der Vorpommerschen Landesbühne umso breiter.

Im Barther Theater Garten, also unter freiem Himmel, gibt es: „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt.“ Ein Vergnügen auch für Eltern und Großeltern, wenn die Feuerwehrleute mit Tanz und Gesang ausrücken – auf ihrem sehr sehenswerten Sondereinsatzfahrzeug.

Ebenfalls unter freiem Himmel, nämlich in der Konzertmuschel Heringsdorf gibt es den Klassiker „Hase und Igel“. Eine Schelmengeschichte, die Peter Ensikat nach den Brüdern Grimm geschrieben hat. Und die wahrlich humorvoll ist und sowohl für die jüngsten Zuschauer, etwa ab 3 Jahren, als auch Erwachsene geeignet ist, die den Spaß an modernen Märchen nicht verloren haben.

In Zinnowitz ist „Der kleine Muck“ in der „Blechbüchse“ auf der Suche nach seinem Glück. Darin wird der kleine Mukrah in seiner Heimatstadt für sein anderes Aussehen gehänselt und selbst die Kinder verachten ihn. Er nimmt, auf den guten Rat seines Nachbarn, all seinen Mut zusammen, um das Glück woanders zu finden.

Außerdem zeigt die Vineta-Bühne Zinnowitz jeweils freitags Puppenspiele – wie auch die evangelische Kirche Heringsdorf an jedem Donnerstag.

Das Volkstheater Rostock geht nach dem Stück „Pippi Langstrumpf“ zunächst in die Theaterferien, meldet sich aber schon im August mit zwei weiteren Angeboten für Kinder zurück. Dann öffnet das Ateliertheater seine Pforten mit „Sky is the Limit“ (ab 18. August) sowie „Hexe Hillary und der beleidigte Kontrabass“ (ab 6 Jahren).

Schon seit längerem ist das Ateliertheater ein Treffpunkt für das junge Publikum. Kindergartengruppen, Schulen und Familien haben hier auch in dieser Spielzeit ihre regelmäßigen Theatertermine.

Für „Sky is the Limit“ (ab 12 Jahren) begaben sich die beiden Autoren Lorenz Hippe und Cédric Pintarelli auf eine intensive Recherche in die Graffitiszene. Das Ergebnis ist eine berührende Geschichte darüber, wie der Drang, sich künstlerisch auszudrücken, zum alles bestimmenden Zweck im Leben werden kann und wie schwer es ist, als Jugendlicher seinen Freiraum in einer auf Ordnung pochenden Gesellschaft zu finden.

Dagegen begibt sich die kleine „Hexe Hillary“ auf eine Entdeckungsreise in die faszinierende Welt des Orchesters. Nach einer Opernaufführung plumpst Hillary vor Begeisterung vom Balkon – mitten in die große Tuba. Zum Glück kommt Orchesterwart Gottlieb Marotzke und befördert sie aus dem Instrument heraus. Hillary kann kaum fassen, wie viele Instrumente sie im Theater findet.

Beide Inszenierungen des Volkstheaters Rostock können von Klassen bzw. Schulen auch individuell gebucht werden.

Alle Termine und Karten der Vorpommerschen Landesbühne per Telefon unter 03971/2688800, online oder direkt an den Tageskassen

„Sky is the Limit“ im Ateliertheater Rostock am 18., 19., 20. und 23. August jeweils um 10 Uhr

„Hexe Hillary und der beleidigte Kontrabass“ im Ateliertheater Rostock am 28. August um 16 Uhr sowie am 30. und 31. August jeweils 9 und 11 Uhr

Von Juliane Schultz