Theater in Neustrelitz und Neubrandenburg geben Saison nicht auf: Konzerte ab 19. Juni geplant

Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/ Neustrelitz hat die Saison noch nicht ganz aufgegeben. „Unter dem Motto "Willkommen zurück" werden wir ab 19. Juni ein Sommer-Intermezzo geben“, sagte Intendant Sven Müller am Montag vor Journalisten in Neustrelitz. Geplant sind - soweit es die Corona-Einschränkungen erlauben - mehrere Konzerte mit Teilen der Neubrandenburger Philharmonie sowie beliebte Operettenmelodien unter dem Titel „Rote Orchideen“ in Neustrelitz und Neubrandenburg. Man hoffe, dass die von der Landesregierung angekündigte Regelung, ab 15. Juni bis zu 200 Gäste begrüßen zu dürfen, wirklich komme.

„Wenn wir spielen können, sollten wir das tun“, sagte Müller. Die TOG mit rund 200 Mitarbeitern hatte durch den Corona-Ausfall seit März etwa 40 000 Besucher weniger als in Vorjahren und rund 700 000 Euro weniger Einnahmen.

