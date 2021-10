Rostock/Schwerin

Andreas Albrecht ist im Volkstheater Rostock Leiter des Corona-Pandemiestabes. Gegründet wurde diese Arbeitsgruppe im März 2020, als die Corona-Lage sich allmählich langsam zuspitzte. Zum Stab gehören unter anderem Vertreter aller Theatersparten, die Arbeitssicherheit, der Betriebsrat, die Öffentlichkeitsarbeit und die natürlich der Intendant.

„Für uns alle war das Neuland“, sagt Andreas Albrecht heute rückblickend. Die Arbeit hat sich inzwischen eingespielt, immer wieder mussten die Hausregelungen an Landesvorgaben angepasst werden. Einmal in der Woche trifft sich derzeit der Pandemiestab. Sicherheit ist weiterhin oberstes Gebot. „Es müssen sechs Meter Abstand zum Publikum gehalten werden, wenn gesungen wird“, erläutert Andreas Albrecht.

Die Zuschauerströme wurden neu organisiert. „Praktisch gesehen, geht es darum, Warteschlagen zu vermeiden. Auch die Garderobe ist derzeit nicht besetzt. Das Volkstheater schreibt einen Mund-Nasen-Schutz vor, der während der Vorstellung jedoch seit 17. September nicht mehr verpflichtend ist. Generell wird aber empfohlen, ihn auch am Platz weiterhin zu nutzen. Auch die 3G-Regel ist bis auf Weiteres ausgesetzt.

Vorverkauf im Volkstheater neu organisiert

Derzeit können im Großen Haus von den rund 500 vorhandenen Plätzen rund 150 bis 180 belegt werden. Dem Volkstheater geht es darum, die Gäste fürsorglich und sicher zu behandeln, ihnen auch etwaige Ängste zu nehmen. „Es gab auch in Einzelfällen Besucher, die wieder gegangen sind“, sagt Theatersprecherin Ute Fischer-Graf. Aber auch dafür hat man im Volkstheater Verständnis.

Der Kartenvorverkauf wurde in diesem Zuge neu ebenfalls organisiert. Birgit Olschewski von der Theaterkasse nimmt die Bestellungen entgegen. Karten für Spielstätten können für alle Vorstellungen bis Ende Oktober reserviert werden. Wer an einer Vorstellung interessiert sind, die noch nicht zum Kauf freigeschaltet wurde, kann sich online in der Warteliste reservieren oder meldet sich per E-Mail, persönlich oder telefonisch. Das Volkstheater kontaktiert den Besucher, sobald der Verkauf freigegeben wurde, um die Buchung zu fest zu vereinbaren.

Sicherheit der Gäste auch in Schwerin wichtig

Auch im Schweriner Theater steht die Sicherheit für die Gäste an erster Stelle. „Unser Stammpublikum – unser Abo ist bis zum Ende des Jahres noch ausgesetzt – besucht weiterhin ohne große Bedenken das Staatstheater, trotz der derzeitig bestehenden Corona-Regeln“, erklärt Franziska Pergande, Sprecherin des Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. „Da wir die Kartenkäufer bereits am Telefon, über die Website oder direkt an der Kasse über die Bedingungen informieren, gibt es selten Nachfragen zu den Regeln.“ Die häufigste Aussage der Besucher sei dann: „Wir sind ja bereits geimpft“, so Pergande. Den Besuchern sei also klar, was sie erwartet.

„Der Vorverkauf, vor allem für die traditionellen Vorstellungen wie das Weihnachtsmärchen und die Konzerte zum Jahresende, läuft sehr gut“, erläutert Pergande. Die Besucher halten sich an die Maskenpflicht im Theater, da man am Platz die Maske absetzen darf. „Nur manchmal kommt es vor, dass beim Kartenkauf im Foyer vergessen wird, einen Mundschutz zu tragen.“

Franziska Pergande erklärt: „Derzeit gelten bei uns die 3G-Regeln und wir platzieren die Besucher nach dem Schachbrettmuster.“ Die Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet. sein. In allen öffentlich zugänglichen Bereichen des Theaters, bis zum Erreichen des Sitzplatzes, muss eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Die Belüftung in allen Räumlichkeiten sorgt für einen umfassenden Austausch der Atemluft.

Corona-Regeln sind auf den Internetseiten hinterlegt

Die Theater im Land haben die Corona-Regeln auf ihren Internetseiten hinterlegt. Die Vorpommersche Landesbühne Anklam mit weiteren Spielstätten unter anderem in Barth, Zinnowitz und Heringsdorf verfolgt ein Sicherheitskonzept, zu dem es gehört, dass an der Abendkasse nur Karten für die Vorstellung an diesem Abend verkauft werden. Das Einlasspersonal platziert die Besucher.

Der Mindestabstand soll auch an allen anderen Orten des Theaters eingehalten werden. Beim Betreten des Theaters und während der Veranstaltung muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Gastronomie wird nur bei Veranstaltungen im Freien angeboten. Die Besuchergarderoben bleiben geschlossen.

Keine Maskenpflicht auf dem Sitzplatz

Auch im Theater Vorpommern mit Spielstätten in Stralsund, Greifswald und Putbus bestehen die bekannten Abstands- und Hygienevorschriften. Die Maskenpflicht gilt auf allen Laufwegen, entfällt aber auf dem Sitzplatz. Die Spielstätten sind durch eine raumlufttechnische Zu- und Abluftanlage aufgewertet. „Durch die geringe Auslastung des Zuschauerraums erhöht sich die Luftumsatzrate pro Besucher und liegt somit über dem gesetzlich geforderten Maß, was somit das Übertragungsrisiko von möglichen Viren insgesamt stark minimiert“, schreibt das Theater Vorpommern.

Überall im Lande gilt es also, den Theatergenuss mit aller gebotenen Sicherheit zu gestalten – und natürlich den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. „Wir wollen den Besuchern ein sicheres Gefühl geben“, bekräftigt Andreas Albrecht vom Volkstheater Rostock.

Von Thorsten Czarkowski