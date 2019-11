Theaterprojekt „Entdeckungen“ in Rostock: Hinter den Kulissen des sensationellen Kinderstücks

Rostock

Obwohl es am Theater an sich schon betriebsam zugeht, war es am Rostocker Volkstheater vermutlich selten so wuselig wie vergangenen Montag. Eine Woche vor ihrem großen Auftritt waren Kinder und Jugendliche aus sieben Rostocker Schulen und Kitas ins Volkstheater gekommen, um gemeinsam zu proben. Das Ergebnis präsentieren die insgesamt 63 Kinder und Jugendlichen am Dienstag um 16 Uhr bei dem Projekt „ Entdeckungen“.

Beherzt bläst Anja Nicklich in ihre Trillerpfeife und für einen kurzen Moment kehrt tatsächlich Ruhe ein. Wie man sich Aufmerksamkeit verschafft, weiß die Regisseurin zum Glück, denn bei der ersten gemeinsamen Probe geht es zu wie in einem Bienenstock. Während sich die Kinder der Kita „Kinderburg“ aus Poppendorf bei dem Lied vom „Apfelsaft, Saft, Saft für die Kraft, Kraft, Kraft“ auf der Bühne kurz erwärmen, trudeln auf beiden Seiten des Saals Teilnehmer von verschiedenen Schulen ein.

Instrumente werden ausgeladen, Kindergruppen sortiert

Instrumente müssen ausgeladen, Jugendliche mit Mikros verkabelt und Kindergruppen sortiert werden. „Moritz, du stehst hier beim dritten Sessel, wenn wir anfangen“, erklärt Nicklich einem fünfjährigen Poppendorfer seinen Einsatz. Der steht zum ersten Mal auf der Theaterbühne und ist sichtlich aufgeregt. „Für die Kinder ist das eine ganz tolle Erfahrung“, sagt Kita-Leiterin Martina Marzahl.

Ein Schuljahr lang hatten Theaterpädagogen, Musiker und Schauspieler in den Schulen und Kitas regelmäßig mit den Kindern gearbeitet. Dabei sind viele kreative Projekte entstanden – von einer Superheldenreise ins Paradies bis hin zum Gangster-Rap aus dem Plattenbau. Aus den Einzelprojekten, die im Juni bereits der Öffentlichkeit vorgestellt worden waren, hat Nicklich nun einen gemeinsamen Theaternachmittag entwickelt. „Die Idee war es, aus den einzelnen Projekten eine Geschichte zu machen“, sagt sie. „Während die Kinder in ihren Projekten die Stadt, den Weltraum oder die Psychiatrie entdeckt haben, entdecken wir nun alle gemeinsam das Theater“, so Nicklich. „Im zweiten Teil kommt dann das Orchester dazu.“

Gymnasiasten gestalten die Rahmenhandlung

Den Rahmen für das Stück übernehmen die „Großen“ vom Rostocker Christophorus-Gymnasium. „Die kommen als ehemalige Theaterleute ins Theater und erinnern sich daran, was sie dort vor 20 Jahren gemacht haben“, verrät die Regisseurin. Dargestellt wird das in Form verschiedener Choreografien von den jüngeren Kindern. Im zweiten Teil werde diese Idee dann im Heute fortgeführt, so Nicklich. Dafür hat die Norddeutsche Philharmonie – inspiriert von den Stücken der Kinder – eigens drei Stücke komponiert. „Die einzelnen Elemente wurden dabei so verarbeitet, dass sie in einen sinfonischen Kontext passen“, sagt Paul Taubitz, musikalischer Leiter.

Der zweite Teil startet mit einer Ouvertüre –„eine Mischung aus Filmmusik und sinfonischem Jazz“, verrät Taubitz. Dazu gibt es eine Lichtshow. Danach folgt eine zeitgenössische Komposition, die die Jugendlichen szenisch gestalten. „Die Kinder sollen das Theater entdecken, deswegen hören sie bei uns Musik, die nicht alltäglich ist“, erklärt Taubitz. Das mute zuerst vielleicht schwierig an, „aber dadurch, dass sie die Szenen gestalten, bekommen sie einen praktischen Bezug zur Musik. Das funktioniert richtig gut“, freut sich Taubitz.

63 Kinder und Jugendliche gemeinsam auf der Bühne

„Es war toll, mit welcher Konzentration die Jugendlichen mit uns gearbeitet haben“, pflichtet auch Nicklich bei. Im großen Finale wird es nicht nur poppig, es stehen auch alle noch einmal gemeinsam auf der Bühne. „Das Schwierigste war, Zeit für die gemeinsamen Proben zu finden“, sagt Nicklich und lacht. Auch der Altersunterschied mache sich bemerkbar. „Den Kleinen fällt es schwer, sich länger als 40 Minuten zu konzentrieren“, hat die Regisseurin beobachtet. Trotzdem seien alle mit Begeisterung dabei gewesen.

„Das ist ja gerade das Spannende, dass man mit verschiedenen Altersgruppen zusammenarbeitet“, sagt Niclas Semmerow von der Christophorus-Schule. „Da muss man sich drauf einstellen, Geduld zu haben und mehrere Pausen zu machen“, zeigt der 17-Jährige Verständnis. „Trotz des Altersunterschiedes haben wir ein gemeinsames Konzept gefunden, an dem sich jeder auf seine eigene Art beteiligen kann“, fügt Gymnasiastin Shirley Wordell hinzu. „Ich freue mich sehr, dass ich das erleben darf.“

Von Stefanie Büssing