Schauspieler, Regisseur und Produzent Til Schweiger hat am Samstag erstmals die Insel Usedom besucht. Mit Freundin Sandra saß er in Domkes Fischpavillon in Heringsdorf. Er erzählte, welche Frau ihm besonders im Ort gefällt und warum der eigentlich erfolgreiche Film „Honig im Kopf“ für ihn auch eine Enttäuschung war.