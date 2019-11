Tina Turner wird 80: Vor 24 Jahren rockte sie das Ostseestadion

Rostock

„Ich habe noch nie einen so lockeren Star ohne Allüren erlebt, wie Tina Turner“, sagt der Rostocker Roland Patzki. Der 62-Jährige weiß, wovon er spricht: Vor 24 Jahren holte der Geschäftsführer der Konzertagentur Goliath die Sängerin ins Ostseestadion der Hansestadt, wo die „Rockröhre“ am 23. Juni 1996 von mehr als 36 000 Besuchern gefeiert wurde. „Es waren exakt 36318, daran erinnere ich mich genau, weil es das Konzert mit den meisten Besuchern in unserem Land war“, so Patzki.

„ Tina Turner gab jedem die Hand“

Auch ihre Ankunft hat er noch vor Augen: „Sie fuhr am Stadion vor, stieg aus in ihrem Minirock und gab jedem Umstehenden die Hand“, sagt Patzki beeindruckt. Eine knappe Woche habe der Aufbau im Stadion gedauert, rund 300 bis 400 Mitarbeiter seien damals im Einsatz gewesen. „Wir hatten Glück, das Wetter war toll, die Stimmung grandios und Tina Turner strahlte mit der Sonne um die Wette“, so Patzki.

Tina Turner beim Konzert im Ostseestadion in Rostock am 23.6.1996 Quelle: Rainer Schulz

Im Gepäck hatte die Powerfrau mit der Löwenmähne Megahits wie „What's Love Got to Do With It“, „We Don't Need Another Hero“ und „Golden Eye“. An die erste Zugabe „ Nutbush City Limits“ kann sich Konzertbesucherin Linda Puschmann noch gut erinnern. „Ich stand damals in der ersten Reihe. Tina Turner kam in den Bühnengraben und hielt mir das Mikrofon hin. Leider kannte ich den Text gar nicht“, erinnert sich die 39-Jährige und lacht. „Trotzdem war es cool, dass wir damals dabei waren, so etwas vergisst man nie.“

„Sie drückte mir einen Kuss auf die Wange“

„Bis heute denke ich an diesen grandiosen und wegweisenden Abend zurück“, schwärmt auch Roman Zilski-Kautz. Und das hat einen ganz besonderen Grund: „Bei ’ Nutbush City Limits’ drückte sie mir einen Kuss auf die Wange. Wahnsinn, damals war ich zwölf Jahre“, erinnert er sich. Den roten Lippenstift habe ich mir nicht abgewaschen, damit meine Mutter es später fotografieren konnte“, sagt der heute 35-Jährige. Nicht nur für die Fans, auch für Konzertveranstalter Roland Patzki sei es ein unvergessliches Erlebnis gewesen: „Die größte Künstlerin dieser Welt erleben zu dürfen, das war wirklich phänomenal.“

