Schwerin

Udo Lindenberg gibt eine große Zugabe: Weil seine Fans in Mecklenburg-Vorpommern zu den treuesten zählen, gibt der Musiker hier bei seiner Paniktournee 2020 gleich zwei Konzerte. Das Konzert am 25. Mai 2020 in der Schweriner Sport- und Kongresshalle ist schon eine ganze Weile ausverkauft. Doch nun hat Udo ein Zusatzkonzert angekündigt. Und zwar direkt einen Tag nach dem ersten Gig ebenfalls in Schwerin.

„Und hier kommen die GOOD NEWS aus der Panikzentrale: Weil die Udopium-Sucht sooo groß ist und die ersten Locations schon ausverkauft sind, wurden schon die ersten Zusatzshows für die Paniktournee 2020 klargemacht! Wuhuu!!“, schreibt Udo auf seiner Internetseite.

Details zum Vorverkauf und weitere Termine

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch um 10 Uhr zunächst exklusiv online bei Eventim.de, am Samstag gibt es dann Karten an regulären Vorverkaufsstellen.

Die weiteren Zusatzkonzerte:

21.05.2020 Kiel Sparkassen Arena

26.05.2020 Schwerin Sport- und Kongresshalle

30.05.2020 Berlin Waldbühne

03.06.2020 Braunschweig Volkswagen Halle

28.06.2020 Lebach ( Saar) Pferderennbahn La Motte

Alexander Müller